Tutkijaupseeri: Al-Holin leirillä ”kaikki mittarit menevät kohti punaista”

Isis 2.0 on mahdollinen, varoittaa Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Jaakko Jäntti.

Olot al-Holin suurella vankileirillä Koillis-Syyriassa voivat huonontua nopeasti, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja, komentaja Jaakko Jäntti tiistaina Helsingissä.

Jäntin mukaan 70 000 asukkaan leirin ylläpito sitoo valtavan joukon väkeä Syyrian kurdialuetta hallitsevan YPG-järjestön asevoimilta, SDF-joukoilta.

– Sen lisäksi talvi on lähestymässä, vedenjakelu on häiriintynyt ja Lääkärit ilman rajoja on vetäytynyt alueelta, vaikka järjestö on tottunut toimimaan aika vaarallisilla alueilla. Se on sinänsä signaali, mutta se tarkoittaa sitä, ettei lääkintähuolto leirillä toimi entiseen malliin, Jäntti sanoi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan MTS:n seminaarissa Kansallismuseon auditoriossa.

– Syvä epäluottamus vallitsee pidätettyjen ja heidän vartijoidensa välillä. Väkivaltaa on käytetty molempiin suuntiin. Sen lisäksi tälle leirille on muodostunut sosiaalisia rakenteita, joissa väkivaltaa ja pelkoa käytetään myöskin, kalifaatin omaisesti, siellä leirin sisällä. Nämä tekijät huomioiden: kaikki mittarit menevät kohti punaista siinä mielessä, että turvallisuustilanne muodostuu yhä huolestuttavammaksi ja huolestuttavammaksi.

Al-Holissa on tiettävästi 11 suomalaista naista, joista osa on kantasuomalaisia ja osa maahanmuuttajataustaisia. Suomalaisnaisilla on kolmisenkymmentä lasta. Hallitus linjasi maanantaina, että Suomi yrittää pelastaa suomalaislapset mahdollisimman pian.

Komentaja Jäntin arvion mukaan Isis-järjestöä ei ole vielä lyöty, vaikka sen johto on eliminoitu ja sen hallitsemat maa-alueet on pääosin saatu vallattua: järjestöllä on yhä noin 15 000 taistelijaa, joista osa on liittynyt muihin Syyrian islamistisiin kapinallisjärjestöihin ja osa piileskelee siviiliväestön seassa niin sanottuina nukkuvina soluina.

– Kaikki juurisyyt Isisin syntymälle uudelleen ovat edelleen voimassa, osin entistä voimakkaampina. Isis 2.0 on mahdollinen, Jäntti sanoi.

Kauhuskenaariona Syyrian pohjoisosan turvallisuudelle on pidetty sitä, että Isis nousee uudelleen ja vapauttaa kurdien vartioimat vangit al-Holista ja alueen muista vankiloista. Isisin etuna on Jäntin mukaan se, ettei sillä ole kiire. Isis pystyy toimimaan kärsivällisesti, ja sen strategia ulottuu sukupolvesta toiseen.