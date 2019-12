Ulkoministeri Haavisto puolustaa hallituksen toimia al-Holin suomalaisten auttamiseksi: ”Miettikää, miksi on luottamuksellista tietoa”

Ulkoministeri puolusti hallituksen toimia al-Holin suomalaisten auttamiseksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) puolusti eduskunnan välikysymyskeskustelussa hallituksen toimia al-Holin leirin suomalaisten auttamiseksi. Haaviston mukaan julkisuudessa on muun muassa esitetty, että olisi ollut valmis suuri suunnitelma suomalaisten kotiuttamiseksi.

– Olen itseltäni kysynyt, miten se voisi olla, kun neuvottelusuhdekin on aivan tuore.

Hän viittaa siihen, että kurdihallintoon on ollut yhteys vasta reilun kuukauden ajan.

– Viranomaisten varautumisvaihtoehtoja on ollut jo aiemmin, jos Suomeen hakeutuu taistelukentältä ihmisiä. Tai jos tulee spontaani leiriltä purkautuminen. Sellainen yksityiskohtainen suunnitelma, jossa sanotaan neuvottelutuloksen perusteella, että saataisiin näitä lapsia tänä ja tänä päivänä, sehän voi syntyä vasta sitten, kun sellainen neuvottelutulos on olemassa, Haavisto sanoi.

Hän sanoo luvanneensa kertoa ulkoasiainvaliokunnalle, jos tällainen neuvottelutulos saataisiin.

Haavisto sanoi myös, että Koillis-Syyriassa kurdihallinnon alla ei ole sellaista lastensuojeluviranomaista, jolta voitaisiin pyytää virka-apua, joten lastensuojelutoimet ovat hankalia.

– Suomalaisten viranomaisten toimet pääosin tai kokonaan tapahtuvat Suomessa, joita tällaisessa yhteydessä tarvitaan.

Haavisto: Salaus suojaa virkamiehiä ja leiriläisiä

Oppositio on myös syyttänyt Haavistoa virkamiehiä salailusta al-Holin kotiuttamissuunnitelmissa.

– Meiltä lähtee virkahenkilöitä sotatoimialueelle, kriisialueelle, jossa on vieläkin Isis-sympatisoijia ja mahdollisesti Isis-toimijoita. Miettikää, miksi on luottamuksellista tietoa, että tällaiset henkilöt ovat liikkeellä. Heihin kohdistuu suoria uhkia.

Haaviston mukaan Suomen viranomaiset eivät voi myöskään avata julkisuuteen toimintaansa al-Holin leiriläisten kotiuttamisesta eikä siihen varautumisesta leirillä olevien turvallisuuden vuoksi.

– Yksilöitä sekä heidän terveys- ja turvallisuustietojaan koskevat asiat ovat luottamuksellisia salassapitosäännösten vuoksi. Luottamuksellisuus on myös edellytys sille, että lasten kotiutuminen leiriolosuhteista Suomeen onnistuu ja tapahtuu turvallisesti. Viranomaiset eivät avaa – eikä heidän kuulu avata – julkisuudessa tällaista toimintaa ja siihen liittyvää varautumista, Haavisto sanoi.

Hallituksella ei ole tiedossa, että tässä työssä olisi toimittu lainvastaisesti.

– Ulkoministeriössä al-Holiin liittyviä asioita on valmisteltu virkavastuulla, ja ulkoministeriö toimii tässä asiassa myös muita ministeriöitä koordinoivana ministeriönä. Hallituksella ei ole tiedossa, että ulkoministeriön tässä työssä olisi tapahtunut mitään lainvastaista. Saman on osaltaan todennut myös ulkoministeriön ylin virkamiesjohto.

Hän myös kommentoi väitteitä, että olisi toiminut väärin johtaessaan ulkoministeriötä.

– Nämä ovat kaikki oikeuskanslerin pöydällä erilaisina kanteluina ja valituksina. Oma virkamiesjohtoni on sanonut, että kaikki on tapahtunut lain ja pykälien mukaan. Tietysti luotan tässä vaiheessa siihen, mutta oikeuskansleri varmasti kaikki nämä asiat tulee tutkimaan.

”Suomalaislapsia ei voi jättää leirille”

Hallitus ei Haaviston mukaan voi hyväksyä sellaista opposition piiristä esitettyä toimintalinjaa, jossa suomalaislapset jätettäisiin al-Holin leirille Syyriaan.

– Tilanne leirillä heikkenee koko ajan. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti Suomella on velvollisuus toimia lasten pelastamiseksi. Al-Holin sisäinen ilmapiiri on erittäin Isis-myönteinen. On suuri vaara suomalaislapsille joutua kasvamaan tällaisessa ympäristössä, käytännössä terrorismijärjestön aivopesun uhrina, Haavisto sanoi eduskunnassa välikysymyskeskustelussa.

Haaviston mukaan leiristä saatujen tietojen mukaan suomalaislasten oikeus henkiinjäämiseen ja kehittymiseen on vakavasti vaarantunut. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi syyskuussa raportin, jonka mukaan 313 alle 5-vuotiasta lasta on kuollut leirillä viime vuoden joulukuun ja tämän vuoden elokuun välisenä aikana.