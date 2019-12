Hyökkäys kemikaalivarastoon Espoossa: Merikontin vastaanottaneen yrityksen toimitusjohtaja – ”Kontissa oli teräshiekkaa Brasiliasta”

Teräshiekka oli toimitusjohtajan mukaan pieniin pusseihin pakattuna kontissa.

Kemikaalivarastoon Espoossa maanantaina hyökänneet naamiomiehet tavoittelivat merikonttia, joka oli tulossa Beijersin varastolle. Beijersin toimitusjohtajan Jussi Laitisen mukaan kontti sisälsi teräshiekkaa.

– Kontti on tullut varastolle ja silloin siihen on hyökätty. Beijer Oy:n kontti sisälsi teräsmursketta, teräshiekkaa, teollisuudessa käytettävää raaka-ainetta. Meille tulee samaa materiaalia samalta päämieheltä kuukausittain. Toimituksia on tullut varmaan yli 10 vuotta. Tämä on hyvin normaali toimitus meille. Teräshiekka tulee Brasiliasta merirahtina. En osaa sanoa, milloin se on lähtenyt liikkeelle, Laitinen kertoi.

Yllä olevalla videolla näkyy maanantainen poliisioperaatio Espoossa.

Laitinen ei osannut sanoa tarkemmin, miten useasti heidän yrityksensä on käyttänyt hyökkäyksen kohteeksi joutuneen kuljetusyrityksen palveluita. Kuljetusyrityksen yrittäjä ei tiistaina enää halunnut kommentoida tapahtumia.

Algolin tiloissa oli maanantaina iso poliisioperaatio ja tiistaina poliisi kertoi, että se takavarikoi suuren määrän huumeita ja tutkii tapahtumaa epäiltynä törkeänä huumausainerikoksena. Varastolle tunkeutui naamioituneita ihmisiä, jotka olivat olleet kiinnostuneita kuvassa näkyvästä kuorma-auton merikontista.

Yrittäjä kertoi Helsingin Sanomille maanantaina, että kontti oli haettu Vuosaaren satamasta, ja että se oli sinetöity.

Poliisi on kertonut, että hyökkäys liittyy epäiltyyn törkeään huumausainerikokseen.

– Olen yhtä tyrmistynyt tästä tiedosta kuin kaikki muutkin. Ei tuollaista osaa odottaa. Oletan, että joku on jossakin kohdin laittanut jotakin kontin sisälle. Kontin olisi pitänyt sisältää vain meille tulevia raaka-aineita. Olemme teollisuuden raaka-aineita, varaosia ja laitteita maahan tuova yritys. Meidän asiakaskuntana on suomalainen valimo-, teräs- ja konepajateollisuus. Teemme kauppaa näillä laitteilla, raaka-aineilla ja varaosilla, Laitinen kertoi.

Brasilialaisen yrityksen kanssa Laitisen mukaan ei ole ollut mitään ongelmia.

– Tämä on aivan sattumankauppaa. Siellä on johonkin konttiin laitettu huumeita ja se sattui nyt olemaan meille tuleva kontti. Teräshiekka on pienissä pusseissa pakattuna kontissa. Se on hiekkamaista raetta.

Tieto hyökkäyksestä yllätti Laitisen mukaan hänet ”totaalisesti”.

– Ensimmäinen ajatus oli, että hyvä ettei kenellekään sattunut pahemmin. Se on siinä se tärkein asia. Itse sain tietää asiasta lehdistä ja yksi työntekijöistä ilmoitti siitä minulle. Olin reissun päällä työmatkalla, kun tämä tapahtui, Laitinen sanoi.

Poliisi on kertonut, että naamiomiesten tunkeutumisen Karapellontiellä sijaitsevan yhtiön varastotiloihin epäillään liittyvän suureen huume-erään, jonka poliisi on takavarikoinut. Yhtiön toiminnan ei epäillä liittyvän rikokseen.

Alla video epäiltyjen kiinniotto-operaatiosta Helsingin Olympiaterminaalilla.