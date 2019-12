Kolehmainen on kiistänyt jyrkästi valehdelleensa eduskunnan hallintovaliokunnalle.

Epäily siitä, että virkamies olisi valehdellut eduskunnalle, on ainutlaatuinen, sanoo eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen STT:lle. Tällainen epäily nousi julkisuuteen viime viikolla, kun poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen oli tiistaina kuultavana eduskunnan hallintovaliokunnassa, jossa aiheeksi nousivat Pohjois-Syyrian al-Holin leirillä olevat suomalaiset.

– Minun tiedossani ei ole aikaisempaa tapausta tai aikaisempaa keskustelua tämäntyyppisestä asiasta. Valiokunnillahan on laaja tiedonsaantioikeus, ja valtioneuvoston ja ministeriön on kerrottava myös salassapidettävät tiedot valiokunnalle, jolla on puolestaan salassapitovelvollisuus, Tuovinen sanoo.

Yle ja Helsingin Sanomat uutisoivat viime viikolla, että niiden näkemän Kolehmaisen allekirjoittaman asiakirjan mukaan tavoitteena on ollut järjestää palautuslento Suomeen viime viikolla. Kolehmaiselta kysyttiin, ollaanko Pohjois-Syyrian al-Holin leirillä olevia suomalaisia auttamassa poliisin tietojen mukaan Suomeen. STT:n tietojen mukaan Kolehmaiselta kysyttiin muun muassa viikon tarkkuudella siitä, milloin suomalaisia oltaisiin tuomassa suunnitelmien mukaan Suomeen, ja kysymyksiä kysyttiin useita ja niitä tarkennettiin. Kolehmainen vastasi kysyttyihin kysymyksiin, että hänellä ei ole tällaisia tietoja. Ei, vaikka hän allekirjoitti Ylen ja HS:n mukaan asiakirjan ennen valiokuntakuulemista.

Valiokunnan sisällä on STT:n tietojen mukaan erilaisia näkemyksiä Kolehmaisen toiminnasta. Niiden mukaan Kolehmainen olisi joko valehdellut tai sitten vastannut parhaansa mukaan vaikeassa paikassa yllättäen tulleisiin kysymyksiin.

Kertoi ymmärtäneensä kysymyksen eri tavalla

Helsingin Sanomille ja Ylelle Kolehmainen sanoi, että häneltä kysyttiin asiasta päivän tarkkuudella, ja hän kiisti valiokunnalle tienneensä tarkkaa päivää. Hän kiisti valehdelleensa ja kertoi Helsingin Sanomille ymmärtäneensä, että häneltä kysyttiin onko poliisi lähdössä hakemaan ihmisiä Syyriasta, vaikka poliisilla ei sellaista toimivaltaa ole. Kolehmainen on myös viitannut siihen, että poliisilla on oma suunnitelma, joka on kuitenkin salassapidettävä ja jota ei voi valiokuntakuulemisessa käydä läpi.

Kolehmainen kieltäytyi poliisihallituksen viestinnän välityksellä maanantaina kommentoimasta al-Holiin liittyviä asioita STT:lle.

Eduskunnan valiokunnilla on perustuslaissa säädetty laaja tiedonsaantioikeus. Valiokunnan oikeus ulottuu myös salassa pidettäviin tietoihin, kun kysymys on valiokunnan toimialaan kuuluva ja sen käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvä asiakirja tai muu tieto.

Perustuslain mukaan asianomaisen ministerin tulee huolehtia siitä, että valiokunta saa viipymättä tarvitsemansa viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tiedot.

– Mutta tällaiset viranomaistahot ovat vähän eri asemassa. Turvallisinta virkamiehen olisi todeta, että kyseessä on salassapidettävä tieto, jota ei voi valiokunnalle kertoa, Tuovinen sanoo.

Tuovisen mukaan sellaiseen tilanteeseen, jossa viranomainen valehtelisi eduskunnalle, ei ole ainakaan eduskunnalla selvää toimintamallia, sillä vastaavia tilanteita ei ole tullut eteen.

Kolehmaisesta on oikeuskanslerinviraston kirjaamon tietojen mukaan tehty kaksi kantelua oikeuskanslerille. Toinen on päivätty viime keskiviikolle, ja toinen on kirjattu virastoon eilen. Kantelun voi tehdä oikeuskanslerille kuka tahansa.

Al-Hol on Pohjois-Syyriassa sijaitseva, Syyrian kurdien ylläpitämä vankileiri, jonne on sijoitettu äärijärjestö Isisissä toimineita naisia ja heidän lapsiaan.