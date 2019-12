Perheväkivallan salaamista ajanut rikostarkastaja pahoinpiteli seurustelukumppaninsa

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 48-vuotiaan rikostarkastajan pahoinpitelystä ja lievästä pahoinpitelystä.

Perheväkivallan salaamista poliisissa ajanut Helsingin poliisin rikostarkastaja on tuomittu seurustelukumppaninsa pahoinpitelystä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi rikostarkastaja Jouni Johannes Niskasen, 48, pahoinpitelystä ja lievästä pahoinpitelystä.

Rangaistus on 40 päiväsakkoa, mikä Niskasen tuloilla tarkoittaa 2 000 euron sakkoja. Tuomion mukaan Niskanen pahoinpiteli naista, jonka kanssa hän seurusteli, ja pahoinpiteli lievästi ulkopuolista miestä, joka tuli riitaan väliin.

Tuomiosta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Niskanen on Helsingin poliisissa ajanut uutta, kireää julkisuuslain tulkintaa, jonka mukaan kaikki perhe- ja muu lähisuhdeväkivaltajutut pitäisi salata poliisin asiakirjoista kokonaan. IS on aiemmin kirjoittanut Niskasen lokakuussa 2018 laatimasta kirjallisesta lausunnosta.

Tuomioon johtaneet teot tapahtuivat Helsingin keskustassa maaliskuussa 2019. Syyttäjä Anja-Riitta Rinkisen mukaan Niskanen ja seurustelukumppani riitelivät Kaivopihalla aamuyöstä.

Riitaa rauhoittamaan ilmestyi ulkopuolinen, pariskunnalle tuntematon mies. Niskanen tönäisi miestä, jolloin tämä kaatui maahan satuttaen poskipäänsä ja polvensa.

Tämän jälkeen riitely jatkui Asema-aukiolla, jossa Niskanen löi naista avokämmenellä kasvoihin. Lyönnin johdosta nainen kaatui maahan.

Tekoaikaan pari oli syytteen mukaan seurustellut puolitoista vuotta ja oli aikeissa muuttaa yhteen.

Oikeudessa Niskanen osittain myönsi teot. Hän kiisti aiheuttaneensa kaatumisen ja piti molempia pahoinpitelyitä lievinä. Syyttäjä puolestaan vaati molemmista teoista rangaistusta perusmuotoisesta pahoinpitelystä.

Käräjäoikeus päätyi pitämään miehen tönäisyä lievänä ja naiseen kohdistunutta tekoa perusmuotoisena.

Kummallakaan uhrilla ei ollut oikeudessa korvausvaatimusta.

– Naisella ei ollut vaatimusta alun perinkään, ja miehen kanssa asiasta oli sovittu ja korvaukset maksettu jo ennen oikeudenkäyntiä, Rinkinen kertoo.

Niskanen laati lähisuhdeväkivallan salaamista ajaneen lausuntonsa asiantuntijana rikosasiaan, jossa erästä poliisia syytettiin muun muassa salaisten tietojen vuotamisesta toimittajalle.

Niskanen kirjoitti lausunnossaan, että ”Helsingin poliisilaitoksen nykyisen salauskäytännön mukaan läheisväkivaltajutut salataan kokonaan kannesta kanteen”. Yksityisasioita olisivat lausunnon mukaan myös kodin ulkopuolella tapahtuneet puolisoiden väliset rikokset ja riitelytapaukset.

Oikeustoimittajat ry on kannellut Niskasen lausunnosta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun käsittely on yhä kesken.

Niskasen edustama kanta on sittemmin levinnyt poliisihallinnossa laajemminkin. Poliisihallitus julkaisi marraskuun 2019 alussa poliiseille julkisuuslakiohjeen, jossa kehotetaan salaamaan lukuisia asioita esitutkinta-asiakirjoista, mukaan lukien läheisväkivaltakuvaukset.

Kirjoittaja on Oikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja.