Supon päällikkö: Isis-äidit olisivat Suomessa suurempi uhka kuin Syyrian leirillä

Äärijärjestö Isisin hallitsemilla alueilla vuosia asunut suomalainen Sanna kertoi CNN:n haastattelussa, että hän haluaisi palata Suomeen. Kuvakaappaus on CNN:n kirjeenvaihtaja Ben Wedemanin tekemästä haastattelusta. Supon päällikkö Antti Pelttarin suojelupoliisin selkeä kanta on, että terroristijärjestö Isisin taistelijoiden vaimot ovat Suomessa suurempi uhka yhteiskunnalle kuin Syyriaan jäädessään.

Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin mukaan kumpaankin vaihtoehtoon sisältyy riskejä, mutta Suomeen palatessaan Isis-naiset ja heidän teini-ikäiset lapsensa muodostaisivat todennäköisesti suuremman uhan kuin al-Holin leirille jäädessään.

Suomeen mahdollisesti palaavat Isis-terrorijärjestön taistelijoiden vaimot ovat Suojelupoliisin mukaan lähtökohtaisesti uhka kansalliselle turvallisuudelle.

Supon päällikön Antti Pelttarin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokainen niin kutsutun Isisin kalifaatin alueella asunut nainen muodostaisi uhan Suomelle.

– Jokainen arvioidaan erikseen tapauskohtaisesti, Pelttari korosti tiistaina Helsingissä järjestetyn seminaarin yhteydessä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus linjasi maanantaina, että al-Holin leirillä Syyriassa olevat lapset valmistaudutaan tuomaan turvaan Suomeen. Hallituksen mukaan auttamisvelvollisuus ei sen sijaan koske alueelle vapaaehtoisesti menneitä aikuisia eli toisin sanoen lasten äitejä.

Joissakin tapauksissa lapsen edun voidaan kuitenkin katsoa vaativan myös äidin tuloa Suomeen. Lisäksi Suomen kansalaisina äideillä on oikeus palata halutessaan kotimaahansa omin avuin.

Suomessa on viime päivinä keskusteltu myös siitä, kumpi on suurempi riski: al-Holin leirille mahdollisesti jäävät äidit ja lapset vaiko Suomeen palaavat lapset ja äidit?

Suojelupoliisilla on tähän selkeä kanta.

– Todennäköisesti heidän muodostamansa uhka olisi täällä Suomessa isompi kuin että he olisivat siellä, Pelttari sanoi.

Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin mukaan Isis-vaimojen pienet lapset eivät muodosta uhkaa, mutta propagandalle altistuneet teini-ikäiset lapset saattaisivat jo muodostaa.

Pelttarin mukaan suomalaisnaiset ovat oleskelleet pitkään Isisin vaikutuspiirissä niin kutsutun ”kalifaatin” alueella. Osa heidän lapsistaan on myös jo niin isoja, että he ovat todennäköisesti altistuneet terroristijärjestön propagandalle.

– Suomeen palatessaan heistä saattaisi muodostua Isisin kiintopiste täällä. He voisivat inspiroida ja radikalisoida muita.

Isisin organisaatiossa naisilla on ollut myös keskeinen rooli.

– Heidän tehtävänään on ollut propagandan levittäminen ja seuraavien sukupolvien kasvattaminen. On myös mahdollista, että osa naisista on osallistunut aseelliseen toimintaan, Pelttari muistutti.

Lasten mahdollisesti muodostama uhka riippuu Pelttarin heidän iästään.

– Pienet lapset eivät tietenkään muodosta uhkaa, mutta teini-ikäiset ovat saattaneet jo radikalisoitua.

Suojelupoliisin mukaan Suomesta on lähtenyt vuosien varrella Isisin palvelukseen yli 80 tunnistettua henkilöä, joista noin 20 on jo palannut takaisin omia aikojaan Suomeen. Taisteluiden aikana Syyriassa on kuollut noin 20 henkilöä ja tällä hetkellä al-Holin leirillä tiedetään olevan noin 10 suomalaisnaista ja noin 30 lasta.