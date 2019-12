Algolin toimitusjohtaja kertoo naamiomiesten hyökkäyksestä Espoossa: ”Kuljettajaa on uhattu aseella”

Algolin toimitusjohtajan mukaan aseella uhattu kuljettaja loukkaantui lievästi, pystyi kävelemään ja odottamaan ambulanssia.

Algolin toimitusjohtajan Alexander Bargumin mukaan merikontti oli tulossa heidän kiinteistölle, varastolle, jota he hallinnoivat ja operoivat, mutta kohde ei ollut Algol vaan yrityksen varastotiloja käyttävä asiakas.

Poliisi tiedotti tänään tiistaiaamuna, että eiliset tapahtumat Espoon Kilossa ja Helsingin Olympiaterminaalissa liittyvät epäiltyyn törkeään huumausainerikokseen. Naamiomiesten tunkeutuminen Karapellontiellä sijaitsevan yhtiön varastotiloihin epäillään liittyvän suureen määrään huumausainetta, jonka poliisi on takavarikoinut. Poliisin mukaan yhtiön toiminnan ei epäillä liittyvän tähän rikokseen.

Poliisi otti eilen kiinni myös useita ulkomaalaisia henkilöitä Olympiaterminaalista, kun he olivat poistumassa maasta. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii rikosta yhdessä keskusrikospoliisin ja Tullin rikostorjunnan kanssa.

– Kontti ei ollut tulossa varsinaisesti meille vaan meidän asiakkaallemme, joka käyttää meidän varastointipalveluitamme siellä alueella. Sitä konttia oltiin toimittamassa meidän alueellemme ja meidän kiinteistöllemme, mutta me emme olleet varsinainen vastaanottaja vaan kyse on eräästä yrityksestä, joka käyttää meidän varastointipalvelujamme. Samalla korostan sitä, ettei silläkään yrityksellä ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Hyökkääjiä kiinnosti kontissa salakuljetettu tavara ja poliisi on tänään tiedottanut, että kyse oli huumausaineesta. Oli puhdas sattuma, että siinä kontissa oli jotakin, Algolin toimitusjohtaja Alexander Bargum korosti.

Yrityksellä on useita asiakkaita, jotka käyttävät Algolin varastointipalveluita.

– Se mitä siinä kontissa piti olla oli mahdollisimman arkinen ja tylsä asia. En voi paljastaa sitä. Ainakaan se tuote ei kiinnosta rikollisia, sen voin luvata. Kyse ei ole kemikaalista, Bargum painotti.

Bargumin mukaan heidän yritykseensä tai yrityksen tiloihin ei ole koskaan aikaisemmin kohdistunut minkäänlaista uhkaa. Hyökkäys tuli täydellisenä yllätyksenä.

Tiedättekö, miten pahasti kuljetusyrityksen kuljettaja on loukkaantunut?

– Melko lievästi. Hän pystyi kävelemään pois paikasta ja odottamaan ambulanssia. Kuljettajaa on uhattu aseella, Bargum kertoi.

Hyökkäys tapahtui Algolin kiinteistön alueella.

– Meillä on 6,5 hehtaarin alue. Siellä on meidän toimistomme ja varastorakennuksia. Siellä samalla alueella se tapahtui.

Yritys, johon kontti oli tulossa, on ollut Algolin asiakkaana monta vuotta. Bargum huomautti, ettei hyökkäyksessä ole kysymys siitä, että yrityksellä tai heidän varastoissaan olisi jotakin vaarallista tai rikollisia kiinnostavia materiaaleja, vaan kontti oli täysin sattumalta joutunut rikollisen toiminnan kohteeksi.

– Se on surullista. Meidän henkilöstöömme kohdistuu väkivaltaa, joka ei liity meihin ollenkaan. On surullista ja hyvin huolestuttavaa, etteivät ihmiset saa olla turvassa työpaikallaan. Se oli puhdas sattuma, että me ikään kuin jäimme jalkoihin tässä asiassa, Bargum kertoi.

Poliisin tekninen tutkinta on yhä käynnissä tapahtumapaikalla.

– Se rajoittaa meidän toimintaamme ainakin tänään. Tänään varasto on kiinni. Poliisilla täytyy olla työrauha, Bargum korosti.

Poliisi jatkaa rikoksen selvittämistä.