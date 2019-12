Mitä Espoossa sijaitsevasta kemikaalivarastosta etsittiin? Kolme avointa kysymystä maanantain oudosta iskusta

Helsingin Sanomien haastattelema Sajotrans-kuljetusyrityksen yrittäjä epäilee, että epäillyt ryöstäjät olisivat olleet kiinnostuneita Sajotransin kuorma-auton kyydissä olleen sinetöidyn merikontin sisällöstä.

Maanantaina keskipäivällä Länsi-Uudenmaan poliisi sai hälytyksen Espoon Karapellontie 6:ssa sijaitsevan kemikaalivaraston tiloihin tehdystä tunkeutumisesta. Karapellontie 6:ssa sijaitsee maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavan Algol-monialakonsernin rakennus.

Algolin varastossa säilytetään muun muassa varaosia, komponentteja ja teollisuuskemikaaleja.

Karapellontien varastoon oli tunkeutunut useita naamioituneita, tummiin pukeutuneita henkilöitä. Tunkeutumisen yhteydessä loukkaantui lievästi yksi henkilö.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan epäillyt tekijät hyökkäsivät tehtaan alueelle ajaneeseen kuorma-autoon ja pahoinpitelivät kuljettajan. Kuljettaja työskenteli Sajotrans-kuljetusyritykselle.

Poliisi tarkisti kiinteistön tilat ja totesi epäiltyjen tekijöiden poistuneen paikalta.

Myöhemmin maanantaina iltapäivällä poliisilla oli käynnissä useamman partion tehtävä Helsingin Eteläsatamassa Olympiaterminaalin edessä. Olympiaterminaalissa suoritettiin kiinniottoja, joiden on kerrottu mahdollisesti liittyvän Karapellontien tapahtumiin.

Tiedossa ei ole, kuinka monta kiinniottoa poliisi on tehnyt.

IS kokosi kolme avointa kysymystä tapahtuneesta.

1. Keitä tekijät ovat?

Länsi-Uudenmaan poliisi on kertonut, että epäiltyjä on viisi ja he ovat kaikki miehiä. Poliisi julkaisi maanantaina kuvia miehistä, joista se pyysi silminnäkijähavaintoja.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Kari Siivo Länsi-Uudenmaan poliisista kertoi Ilta-Sanomille, että on epäily siitä, että epäillyt saattavat olla ulkomaalaistaustaisia. Siksi poliisi tekee tutkinnassa yhteistyötä tullin ja rajavartioston kanssa.

Tässä vaiheessa juttua tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä ryöstö.

Poliisi julkaisi maanantaina valvontakamerakuvia miehistä, joista se pyysi silminnäkijähavaintoja.

2. Mitä tekijät etsivät?

Helsingin Sanomien haastattelema Sajotransin yrittäjä Juha Kokko epäili, että epäillyt ryöstäjät olisivat olleet kiinnostuneita tehtaan alueelle ajaneen kuorma-auton kyydissä olleen sinetöidyn merikontin sisällöstä. Kyseinen merikontti on tullut ulkomailta, ja se oli haettu Helsingistä Vuosaaren satamasta. Sajotrans hoiti kontin kuljetusta teollisuusyritys Algolin toimeksiannosta.

Kokko ei paljastanut HS:lle, mitä kuljetusasiakirjoihin oli merkitty kontin sisällöksi, sillä kuljetusta hoidettiin Algolin toimeksiannosta.

Algolin toimitusjohtaja Alexander Bargum sanoi IS:lle, ettei tiedä, mitä ryöstäjät yrittivät etsiä. Bargum piti epätodennäköisenä sitä, että tunkeutujat tavoittelivat nimenomaan Algolin tuotteita.

Myös tutkinnanjohtaja Siivo sanoi Hufvudstadsbladetille, että vaikuttaa epätodennäköiseltä, että epäillyt tekijät olisivat olleet Algolin teollisuuskemikaalien perässä. Siivo totesi HBL:lle, että yksi mahdollinen vaihtoehto on se, että tekijät etsivät huumeita.

3. Mistä tekijät olivat tulossa ja minne he olivat matkalla?

Epäillyistä tekijöistä oli tehty havaintoja Karapellontien läheisyydessä sijaitsevalla huoltoasemalla. Poliisi on pyytänyt havaintoja mustasta Volkswagen Passat -henkilöautosta, jonka vuosimalli on 2010. Autolla on ulkomaan rekisteritunnus ZX28953.

Lahtelaisen miehen kuvaamalla videolla näkyy, kuinka poliisi otti kiinni kaksi Volkswagen Passatissa ollutta miestä Eteläsatamassa. Videon kuvanneen Pekka Viljamaan mukaan tumman Volkswagenin rekisterinumero oli sama, jonka poliisi oli kertonut Espoon poliisitehtävän takia yleisölle silminnäkijähavaintoja varten.

Helsingin Sanomien mukaan Tanskan autorekisteristä löytyy kyseisellä numerolla vuosimallin 2005 Volswagen Passat, jonka omistajasta ei ole julkista tietoa saatavilla. HS kertoo, että Tanskan autorekisteristä löytyvä auto on saanut uuden omistajan puolitoista vuotta sitten.

Tutkinnanjohtaja oli todennut HS:lle teon vaikuttaneen suunnitelmalliselta. Hän arveli, että autoa tai rekisterikilpiä oli saatettu vaihtaa maanantaina.

Olympiaterminaalin kiinniottojen lisäksi poliisi teki tarkastuksia Tukholmaan lähdössä olleen Silja Linen risteilyaluksen tiloihin. Poliisi ei ole kertonut, yrittivätkö tekijät paeta Suomesta.

Poliisi on luvannut tiedottaa Espoon ja Eteläsataman tapahtumista lisää tänään tiistaina.