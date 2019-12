Yksi ihminen on joutunut sairaalaan Helsingin Malmilla syttyneen rajun huoneistopalon vuoksi.

Hätäkeskus sai palosta tiedon hieman ennen kello kymmentä illalla.

Helsingin Malmilla Piilikujalla sijaitseva huoneisto palaa rajusti. Helsingin pelastuslaitos tiedottaa asiasta Twitterissä.

– Huoneiston asukas loukkaantui vakavasti palossa, hänet on kuljetettu sairaalaan jatkohoitoon. Palo on sammutettu, jälkiraivaus on yhä käynnissä, pelastuslaitos tiedottaa.