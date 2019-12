Raju huoneistopalo Helsingin Malmilla – Yksi kuljetettu sairaalaan

Hätäkeskus sai palosta tiedon hieman ennen kello kymmentä illalla.

Helsingin Malmilla Piilikujalla sijaitseva huoneisto syttyi maanantai-iltana palamaan rajusti. Helsingin pelastuslaitos tiedotti asiasta Twitterissä.

– Raju huoneistopalo Malmilla, osoitteessa Piilikuja 3. Huoneiston asukas loukkaantui vakavasti palossa, hänet on kuljetettu sairaalaan jatkohoitoon. Palo on sammutettu, jälkiraivaus on yhä käynnissä, pelastuslaitos tiedotti.

Päivystävä palomestari Markku Holopainen Helsingin pelastuslaitokselta kertoo, että poliisi tutkii palon syttymissyytä.

– Savuvahinkoa meni useampaan asuntoon, sillä kyseessä on luhtitalotyyppinen rakennus. Siellä oli haasteita porraskäytävän savunpoistossa, Holopainen sanoo.

Holopainen kertoo, että talon asukkaita ei tarvinnut evakuoida, vaan he lähtivät ulos omatoimisesti. Osa asukkaista oli pysynyt asunnoissaan ja pitänyt ovia kiinni.

Pelastuslaitoksen oli täytynyt murtautua kohteeseen, ja sammutustöistä johtuen rakennukseen tuli lieviä vesivahinkoja.