”Sanoisin, että minulla on aika lailla hyvä käsitys siitä, mitä on tapahtunut.”

Lahden pääpoliisiaseman kahvikassaan lokakuussa ilmestyneen väärennetyn sadan euron setelin tapaus on edelleen pimeä, vaikka valoa sarastaakin.

Tutkinnassa ei ole päästy läpimurtoon, mutta yksi tutkintalinja on vahvistumassa.

Kyseessä saattoi olla käytännön pila, joka karkasi karmealla tavalla niin sanotusti lapasesta ja uhriksi ja epäillyksi joutui viaton, pahaa aavistamaton poliisi.

Vitsiveikkoa etsitään.

Poliisipäällikkö Ilkka Koskimäki Hämeen poliisista luonnehtii tapausta ”tosi ikäväksi” ja toivoo, että tutkinta valmistuisi nopeasti. Koskimäki ei ota kantaa mahdolliseen poliisihuumoriin. Hän sanoo hyvin ympäripyöreästi:

– Sanoisin, että minulla on aika lailla hyvä käsitys siitä, mitä on tapahtunut, ja käsitys siitä, että henkilökuntamme aika hyvin ymmärtää, mistä tässä on kysymys, Koskimäki sanoo.

Hän ei voi avata käsityksiään tutkinnan ollessa kesken.

– Joudumme vielä kuulemaan paljon ihmisiä, sanoo tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Tapio Mäkinen Länsi-Uudenmaan syyttäjävirastosta.

Mäkinen mainitsee yhden tutkintalinjan, johon suhtaudutaan nyt vakavasti.

– Joudumme ottamaan huomioon, onko kyseessä joku pila, Mäkinen sanoo.

– Huono pila, Mäkinen lisää.

Mäkinen on tässä vaiheessa tutkintaa valmis antamaan puhtaat paperit väärennetyllä setelillä ostoksena lahtelaisella huoltoasemalla maksaneelle poliisille.

– Hän on ollut vilpittömällä mielellä. Hän oli ostanut omaan piikkiinsä pankkikortilla isot ostokset ja kuitannut rahat käteisenä kahvikassasta. Tästä on olemassa tositteet, Mäkinen sanoo.

Sana pila esiintyy tapauksen yhteydessä jo toisen kerran.

Kun setelin nähnyt huoltoaseman omistaja oli soittanut Hämeen poliisin päivystykseen ja kertonut heidän virkaveljensä maksaneen ostoksena väärennetyllä rahalla, päivystyksessä oli epäilty pilapuhelua.

Mäkinen uskoo, että tekijä voidaan saada vastuuseen.

– Ei se helppoa ole, mutta katsotaan.

– Tiedämme tarkkaan rahan liikkeet kahvikassasta huoltoasemalle. Nyt haluamme tietää, miten se tuli kahvikassaan, mikä on sen historia, alkuperä.

Mäkinen on vakuuttunut siitä, ettei seteli ole osa laajempaa rahanväärennystä. Mikään ei viittaa sellaiseen. Toisenlaisia viitteitä on useampia.

Tiedossa ei ole muita samaan erään kuuluneita väärennettyjä satasia. Kahvikassan seteli on uniikki, ainoa laatuaan.

Se ei myöskään ollut erityisen taitavasti väärennetty.

– Ei se nyt lastenraha ole, mutta ei myöskään mikään huipputuotos, Mäkinen arvioi.

Aiemmin julkisuudessa on kuultu seteliasiantuntijan tyly arvosana väärennyksen laadusta: tökerö.

Setelillä ostoksensa maksanut poliisi onnistui maksamaan vain, koska oli poliisi. Ostokset olivat pienet suhteessa setelin kokoon.

Huoltoaseman kassa oli huomannut setelin näyttävän oudolta. Poliisin virkapuku painoi kuitenkin vaa’assa enemmän kuin setelin ulkonäkö. Huoltoaseman omistajaa seteli ei enää hämännyt.

Tutkinnanjohtaja Mäkinen muistuttaa, ettei kahvikassa useinkaan tarkoita vain porisevaa kahvinkeitintä ja vieressä olevaa kulhoa tai lipasta, vaan työpaikan kulttuurista riippuen järjestelmä voi sisältää myös maidot ja välipalat ja esimerkiksi pakasteruokia.

Se selittää ison liikevaihdon ja suuret setelit.

Poliisipäällikkö Ilkka Koskimäen mukaan tapaus ei ole vaikuttanut työilmapiiriin ”ainakaan dramaattisesti”.

Hän ei ole antanut mahdollisen huonon pilan mahdolliselle tekijälle tilaisuutta tunnustaa.

– Emme voi lähteä antamaan sellaisia tilaisuuksia sen jälkeen, kun rikostutkinta on syyttäjän toimesta alkanut. Ei meillä ole enää työkaluja. Tutkinta on syyttäjävetoinen, Koskimäki sanoo.

Ja voisi tulla vääriä tunnustuksia?

– Aivan.

Koskimäen mukaan poliisilaitokselle on iso rasite ja ongelma, kun siihen kohdistuvat tutkinnat venyvät. Nyt tapauksia on Hämeen poliisissa auki kaksi.

– Meillä on myös tapaus, jossa henkilö on virasta pidätettynä liittyen putkassa tapahtuneeseen voimankäyttötilanteeseen.

– Kun tutkinta kohdistuu ihmiseen ja kestää kauan, siitä alkaa olla haittaa työsuoritteelle, Koskimäki sanoo.

Alustava tutkinnan nimike oli väärän rahan käyttö.

Lain mukaan se, joka vastaanotettuaan väärää tai väärennettyä rahaa käypänä, luovuttaa sen toiselle saattaakseen sen uudelleen sellaisena liikkeeseen, syyllistyy väärän rahan käyttöön.

Rangaistavuuden edellytyksenä on, että luovuttaja tietää luovuttaessaan rahan vääräksi tai väärennetyksi.

Rangaistuksena voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Myös väärän rahan käytön yritys on rangaistava.