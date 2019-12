Poliisilta uutta tietoa Espoon Karapellon operaatiosta: Epäiltyjä viisi, kaikki miehiä – ”Tutkitaan törkeänä ryöstönä”

Poliisilla oli myöhemmin maanantaina iltapäivällä käynnissä useamman partion tehtävä Olympiaterminaalin edessä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos sai maanantaina hälytyksen Espoon Karapellontie 6:ssa sijaitsevaan kemikaalivaraston tiloihin tehdystä tunkeutumisesta.

– Useita naamioituneita tummiin pukeutuneita henkilöitä oli tunkeutunut yrityksen tiloihin, poliisi kertoi.

Poliisi tarkisti kiinteistön tilat ja totesi epäiltyjen tekijöiden poistuneen paikalta. Tämän hetkisten tietojen mukaan tapahtumaa tutkitaan törkeänä rikoksena. Rikostutkinta selvittää tapahtumien kulkua ja etsii epäiltyjä tekijöitä.

Yllä videokuvaa poliisioperaatiosta Karapellontiellä.

Poliisilla oli myöhemmin maanantaina iltapäivällä käynnissä useamman partion tehtävä Helsingissä Olympiaterminaalin edessä. Olympiaterminaalissa suoritettiin kiinniottoja, joiden on kerrottu mahdollisesti liittyvän Karapellontien tapahtumiin.

Alla videokuvaa kiinniottotilanteesta Helsingin Olympiaterminaalilla.

Espoon Karapellon tapahtumista saadut tiedot ovat iltapäivän mittaan täsmentyneet vähitellen, vaikka epäiltyjen motiiveja ei vielä tunneta.

Länsi-Uudenmaan poliisi mukaan epäiltyjä on viisi ja he ovat kaikki miehiä. Heistä on havaintoja muun muassa läheiseltä huoltoasemalta.

Poliisi julkaisi myös kuvia henkilöistä, joista poliisi pyytää silminnäkijöiden havaintoja.

– Juttua tutkitaan alustavasti rikosnimikkeellä törkeä ryöstö, jutun tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Kari Siivo Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo Ilta-Sanomille.

– Jotakin omaisuutta on etsitty, mutta emme tiedä vielä mitä, hän sanoo.

Koska on epäily siitä, että epäillyt voivat olla ulkomaalaistaustaisia, poliisi tekee tutkinnassa yhteistyötä tullin ja rajavartioston kanssa, Siivo kertoo.

Poliisi tiedotti maanantaina kello 16, että liikenne alueella sujuu taas normaalisti.

Algolin toimitusjohtaja Bargum: Meidän työntekijöistämme kukaan ei loukkaantunut

Karapellontie 6:ssa sijaitsee maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavan Algol-monialakonsernin rakennus. Algolin Alexander Bargum toimitusjohtaja ei tiedä, mitä ryöstäjät yrittivät etsiä ja tavoitella.

– Tekotavoissa ei ole sellaisia piirteitä, että varastostamme haettiin jotain tiettyä tavaraa.

Poliisin tietojen mukaan tunkeutumisen yhteydessä loukkaantui lievästi yksi henkilö. Paikalla ollut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos toimitti lievästi loukkaantuneen jatkohoitoon.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan epäillyt tekijät hyökkäsivät tehtaan alueelle ajaneeseen kuorma-autoon ja pahoinpitelivät sen kuljettajan.

Oliko loukkaantunut teidän työntekijänne?

– Täällä liikkuu vain ulkopuolisten kuljetusliikkeiden autoja. Meidän omasta henkilöstöstämme kukaan ei loukkaantunut, Bargum kertoo Ilta-Sanomille.

Algolin henkilökunta tyhjennettiin alueen rakennuksista poliisin saattelemana.

– Henkilöstömme ehti olla hetken sisällä tilanteessa, missä tunkeutujat olivat varastolla penkomassa, mikä oli tietysti heille järkyttävä tilanne, Bargum sanoo.

Algolin varastossa säilytetään muun muassa varaosia, komponentteja ja teollisuuskemikaaleja.

Bargum pitää epätodennäköisenä sitä, että tunkeutujat tavoittelivat nimenomaan Algolin tuotteita. Hän ei halua spekuloida sitä, mikä oli tunkeutujien tavoitteena.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta oli paikalla useita partioita, jotka eristivät ja tutkivat alueen sekä rajoittivat alueella liikkumista. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset tukivat operaatiota.