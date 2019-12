Valtakunnansyyttäjä selvittää vuotanutta al-Hol-asiakirjaa

Valtakunnansyyttäjän toimisto käynnistää esiselvityksen mediaan vuotaneesta Syyrian al-Holin leiriä koskevasta dokumentista.

Poliisihallitus teki asiasta esitutkintapyynnön viime viikolla.

Esiselvityksessä valtakunnansyyttäjä määrittää, onko asiassa syytä aloittaa poliisin menettelyä koskeva esitutkinta. Poliisin toimintaa koskevissa tapauksissa esitutkinnan tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen piti viime viikolla mahdollisena, että poliisissa on tapahtunut tietovuoto.

– On syytä epäillä, että siinä on toimittu laittomasti ja on vuodettu salassa pidettävää tietoa julkisuuteen, Kolehmainen sanoi Demokraatille.

Kyse on mediassa kerrotusta asiakirjasta, jossa käsitellään suunnitelmaa palauttaa Syyrian al-Holin leiriltä palautukseen suostuvat suomalaiset. Kyseinen asiakirja on päivätty 21.11.2019.