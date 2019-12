Meteorologi kertoo, miksi Suomen sää on nyt erityisen synkkä – näin toimii pimeyden imuri

Suomessa vallitsee erikoinen imuriefekti, joka pitää yllä synkkää säätä.

Joulun odottajille on luvassa säässä kaksi käännettä ennen jouluaattoa. Taustalla on erikoinen sääilmiö.

– Maanantai valkenee hyvin lauhassa ja sateisessa säässä. Lämpötilat ovat ajankohdan normaaleja keskiarvoja korkeampia. Sade tulee maan eteläosissa vetenä ja vain pohjoisimmassa Suomessa lumena, Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne kertoo Ilta-Sanomille.

Talvista säätä on vain pohjoisessa ja Lapissa. Yllä olevalla videolla on nähdään lähipäivien sääennuste.

– Lämpötilat ovat maan eteläosissa 0- +3, Oulun korkeudella noin 0 ja Lapissa hieman pakkasen puolella, hän sanoo.

Keskiviikkona Suomeen tulee kovia tuulia ja sateita.

– Päivä on lauha. Maan eteläosissa voi olla jopa +6 astetta. Pohjoisessa ollaan nollan tuntumassa ja Lapissa pakkasella. Sateet tulevat etelässä vetenä ja Porin ja Jyväskylän pohjoispuolella lumena. Luvassa on myrskypuuskia, Rinne sanoo.

Etelään on luvattu mustaa joulua.

Torstain ja perjantain aikaan tapahtuu Rinteen mukaan väliaikainen käänne kylmenemiseen.

– Lapissa voi olla torstain ja perjantaina jopa -20- -30 astetta.

Tämä ei kestä kauan, vaan joulua edeltävänä viikonloppuna on jos mahdollista entistä lauhempaa.

– Vaikka tämä ei ole vielä kiveen kirjoitettu, jouluaattona on eteläisissä osissa maata tulossa musta jouluaatto. Jyväskylän pohjoispuolella voi olla valkoinen jouluaatto. Oulun seudulla ja Lapissa joulusta on tulossa valkoinen, hän kertoo.

Säätila tuntuu nyt erikoisen synkältä monin paikoin Suomessa. Mistä tämä johtuu?

– Tähän on syynä se, että ensinnäkin Islannin, Norjan ja Britteinsaarten välissä on laaja matalapaine. Toisaalta Venäjällä on taas laaja korkeapaine. Nämä yhdessä aiheuttavat sen, että Suomessa valitsee imuriefekti, Joanna Rinne kertoo.

Miten se siis vaikuttaa Suomeen?

– Nämä kaksi asiaa yhdessä vaikuttavat siten, että etelästä tulee lämpöä ja Atlantilta kosteutta. Eteläisessä Suomessa on siksi liian lämmintä, että valaisevaa lunta tulisi maahan. Auringon säteilymäärä on muutenkin vähäinen tähän aikaan ja kun on vielä pilvistä ja sumuista, meillä vallitsee hyvin synkkä sää, hän sanoo.

Miten harvinaista tämä on Suomessa tähän aikaan vuodessa?

– Joulukuu on Suomessa tyypillisestikin hyvin pilvinen ja sikäli synkkä kuukausi. Lumen määrä vaikuttaa paljon: lumisilla seuduilla pilvisetkin päivät tuntuvat selvästi valoisammilta kuin lumettomilla. Etelä-Suomessa lumettomat joulukuut ovat lisääntyneet ilmastonmuutoksen mukana ja lisääntyvät todennäköisesti yhä jatkossa, hän kertoo.