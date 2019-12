Sukulainen olisi valmis tapaamaan Isis-Sannan Suomessa – ensimmäisen kysymyksen pohtiminen vetää hiljaiseksi

Al-Holin leirillä olevan Sannan sukulainen toivoo, että ainakin lapset pääsisivät palaamaan.

Al-Holin leirillä olevan suomalaisen Sannan sukulainen kertoo, että olisi halukas tapaamaan naisen, mikäli tämä lapsineen palaa Suomeen.

Pohjois-Syyriassa al-Holin leirillä on yksitoista suomalaisnaista ja heidän noin kolmekymmentä lastaan. Näiden Suomen kansalaisten palauttamisesta on käyty kiivasta poliittista keskustelua.

Julkisuudessa esiintyneen Sannan sukulainen toivoo, että ainakin lapset pääsisivät palaamaan Suomeen. Hän näki BBC-dokumentin, josta hänelle valkeni, millaisissa oloissa leirillä eletään.

– Hurjaahan se on. Mitään ruusuista tulevaisuutta lapsilla siellä leirillä tuskin on. Varmasti heidän on parempi täällä. Lapset ovat kuitenkin syyttömiä, eihän se heidän vikansa ole, sukulainen korostaa Ilta-Sanomille.

Sukulaismies ei ole ollut yhteydessä Sannaan tämän ollessa al-Holin leirillä eikä tiedä, haluaisiko tämä palata. Naisella on alaikäisiä lapsia.

– En tiedä, onko hän edes sellainen, että haluaisi pois leiriltä.

Mies näki Sannan haastattelun kansainvälisen tv-yhtiön reportaasissa.

– Minulla ei ole muuta tietoa hänen ajatusmaailmastaan kuin mitä kuulin haastattelusta. Siitä ei kyllä kauhean positiivista käsitystä syntynyt, mies sanoo.

– Mutta en lähtisi ketään suoralta kädeltä tuomitsemaankaan. Hehän (naiset leirillä) eivät saa sanoa muuta kuin mitä heidän annetaan sanoa.

Leirillä oleva Sanna oli julkisuudessa keväällä.

Jos Sanna ja hänen lapsensa palaisivat Suomeen, sukulaismies olisi valmis ottamaan yhteyttä, varsinkin lapsiin.

– En sitä ainakaan poissulkisi. Olen avoin kaikelle. Ensin tietysti lapset pitäisi saada sopeutumaan tänne meidän oloihin. Olisihan se ihanaa, jos lapset pääsisivät elämän syrjään kiinni.

Sukulainen haluaisi tavata myös Sannan, jos tämä palaa Suomeen.

– Kyllä minä sen verran utelias olen, kyllä haluaisin tavata.

Mies ei vielä tiedä, mitä haluaisi kysyä Syyriaan lähteneeltä sukulaiseltaan.

– Voisihan se olla aika haastavaa aluksi.

Ennen kaikkea sukulaista mietityttää lasten kohtalo.

– Totta kai se mietityttää, millaisessa henkisessä tilassa lapset ovat. He ovat koko ikänsä eläneet aika rajuissa oloissa.

Suomessa on käyty keskustelua siitä, voisiko lapsia erottaa äideistään. Sukulaismies sanoo, että on viranomaisten tehtävä päättää, mikä olisi lapsille parasta jatkossa.

– Mietin sitä, että voisivatko he Suomessakaan enää jatkaa perheenä, vai olisiko parempi, että lapset laitettaisiin uusiin perheisiin, hän pohtii.

– Vaikea sanoa, olisiko lasten parempi olla ilman äitejään. Kun ei tiedä, kuinka niin sanotusti sekaisin nämä äidit ovat.

Supon mukaan Isis-naiset saattavat muodostaa turvallisuusuhan. Sukulaismies kertoo luottavansa viranomaisten toimintaan palautusasiassa ja sitä seuraavissa toimissa.

– Voisin kuvitella, että jonkinlainen rikostutkinta tulee. Eivät nämä mitään ihan yksinkertaisia juttuja ole.