Kuinka ihminen saadaan luopumaan väkivaltaisesta ääriajattelusta? Asiantuntija: onnistuminen on paljon kiinni omasta motivaatiosta

Ajattelun mekanismit ovat samanlaisia, oli ideologia poliittinen tai uskonnollinen.

Suojelupoliisi on varoittanut, että al-Holin leiriltä palaavat naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa Suomessa. Myös kurdihallinto on painottanut, että jokaisen lähtömaan pitäisi deradikalisoida omat kansalaisensa – siis vieroittaa heidät ääriajattelusta.

Miten se sitten tapahtuu?

Suomessa tätä työtä tehdään muun muassa Rikosseuraamuslaitoksella.

Vankien keskuudessa yleisin ääri-ideologia liittyy vastajihadismiin ja kansallissosialismiin. Toiseksi yleisin on ääri-islamismi, Rikosseuraamuslaitoksen suunnittelija Jouni Holappa kertoo.

Oli ideologia sitten poliittinen tai uskonnollinen, radikalisoitumisen mekanismit ovat samanlaisia.

– Identiteettiään ja elämän tarkoitusta etsiessään jotkut saattavat jopa pomppia ideologiasta toiseen, Holappa sanoo.

Radikalisoitumisen prosessit ovat yksilöllisiä, ja niin on myös väkivaltaisesta toiminnasta irtautuminen. Sitä pyritään edistämään keskustelulla, jonka tavoitteena on antaa ihmiselle työkaluja muuttaa mustavalkoista ajatteluaan monitahoisemmaksi.

Juupas-eipäs-taktiikka ei toimi. Hedelmällisempää on keskustelu, jossa ollaan kiinnostuneita toisen ajattelusta.

– Tapaamiseen ei voi mennä minkään leimasimen kanssa ja lyödä nyrkkiä pöytään, että ajattelet väärin.

Yksi joissain tapauksissa toimiva käytännön työkalu on ideologisen propagandan ja narratiivien tarkastelu. Tällä halutaan osoittaa, ettei kaikki omaksuttu propaganda ehkä olekaan todenmukaista.

Holokaustin kieltävälle uusnatsille voi näyttää todisteita hirmuteoista ja kysyä, mitä hän itse niistä ajattelee.

Isisin kannattajalta taas voi kysyä äärijärjestön propagandasta, jossa järjestön taistelijoiden toimet ovat ristiriidassa Koraanin opetusten kanssa. Se voi herättää keskustelua, jos kannattaja on ajatellut Isisin edustavan puhdasoppista islamin tulkintaa.

Työ vaatii psykologista silmää ja hienovaraista otetta. Muuten voi syntyä vastareaktio ja kierre, jossa pyritään vain osoittamaan, että keskustelukumppani on väärässä.

Vankien kanssa keskustellaan myös siitä, mitä hyötyä väkivallasta on ja kenelle.

Vaikka ihminen uskoisikin vakaasti länsimaiden alistavan muslimeja maailmanlaajuisesti, hänen ajatuksensa voivat muuttua sen suhteen, kuinka tilannetta voi muuttaa. Hänet voi saada näkemään, että jihadistien tekemät iskut vain leimaavat tavallisia muslimeja ja pahentavat tilannetta.

Samalla varotaan antamasta kuvaa, että ihmisen pitäisi luopua uskostaan tai ideologiastaan.

– Meitä kiinnostaa vain väkivallan käyttö. Jokainen ajattelee mitä ajattelee, mutta käyttäytyminen voi johtaa ongelmiin.

Ajatukset ja toiminta eivät aina mene yksi yhteen.

– Ihmisellä voi olla todella radikaaleja ajatuksia, mutta hän ei ikinä tee mitään terrorismiin liittyvää.

Toiminnan tuloksellisuuden arviointi on hyvin vaikeaa, Holappa myöntää.

Onnistuminen on pitkälti kiinni ihmisen omasta motivaatiosta.

– Jos näkee, että ideologialla perustellussa väkivallassa on ongelmia ja on valmis ottamaan tukea vastaan, on jo ottanut ensimmäisen askeleen kohti muutosta.

Toinen merkittävä tekijä motivaation ohella on ympäristö, psykoterapeutti Marja Kaikkonen sanoo.

Tämä näkyy sota-alueilta tulleiden maahanmuuttajien kohdalla. Toiminta ja ajattelu muuttuvat, kun elää rauhan oloissa, arki toimii ja pystyy integroitumaan ympäröivään yhteiskuntaan.

Myös jo päättyneessä Radinet-hankkeessa työskennellyt Vuolle Setlementin hyvinvointijohtaja Anne Mustakangas-Mäkelä korostaa muuhun yhteiskuntaan kiinnittymisen merkitystä.

Radinet tarjosi keskusteluapua nuorille ja aikuisille, jotka hakivat sitä itse tai joiden mahdollinen radikalisoituminen oli kiinnittänyt esimerkiksi omaisten, koulujen tai sosiaalitoimen huomion.

Monilla heistä oli hankala elämäntilanne ja usko yhteiskuntaan oli karissut tai mennyt kokonaan. Tilalle he olivat löytäneet poliittisia tai uskonnollisia ideologioita.

Keskustelussa pyrittiin yhdessä ymmärtämään, mistä ääriajatteluun liittyvät ajatusmallit olivat syntyneet ja olisiko niille vaihtoehtoja. Samalla tuettiin ihmistä, jotta hän saisi muunkin elämänsä raiteilleen.

– Kun saa elämän haltuun, pystyy myös osallistumaan yhteiskuntaan ja löytämään siitä mielekkyyttä, eikä näe sitä pelkästään itselleen vieraana, vastakkaisena tai pahana, Mustakangas-Mäkelä tiivistää.