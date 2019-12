Opettaja haksahti ”Ozzy Osbourneen” ja menetti lopulta 700 000 euroa – Hannu Lauerma kertoo yhden syyn, joka altistaa meidät uskomaan satuihin

”Vaikka he olisivat nähneet paljon maailmaa ja toimineet vaativissa tehtävissä, ihmisillä on tietyissä tilanteissa taipumusta psyykkiseen regressioon eli taantumiseen”, sanoo psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma.

Keskusrikospoliisin tietoon tulee vuosittain toista sataa nettiromanssihuijausta. Niin sanotuista massamarkkinointipetoksista romanssihuijaukset ovat suurin ryhmä. Usein uhrit eivät usko tulleensa huijatuiksi vielä silloinkaan, kun poliisi ottaa heihin yhteyttä.

– Vuosittain suomalaisuhrien vahingot liikkuvat miljoonatasolla. Kolmasosalla vahingot ylittävät 13 000 euroa, jossa menee törkeän petoksen tai törkeän rahanpesurikoksen raja, kertoo rikostarkastaja ja rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen KRP:sta.

Christensen ei ole törmännyt nettiromanssihuijausten uhreihin, jotka olisivat menettäneet huijauksessa yhtä suuren summan kuin Ilta-Sanomien haastattelema nainen. Hän ei silti epäile, etteikö tämän luokan huijaus olisi mahdollinen.

– Huijarit ovat taitavia manipuloimaan ja kertomaan tarinoita. He pistävät tarinoihin puolitotuuksia, jotka lisäävät uskottavuutta, Christensen kuvailee.

IS kertoi viime perjantaina opettajana työskentelevästä keski-ikäisestä Elinasta, joka menetti romanssihuijauksiin yli 700 000 euroa. Ensimmäinen romanssihuijari esiintyi YK:n kirurgina Christopher Gebbertinä, toinen heavylegenda Ozzy Osbournena. Kolmas esiintyi myös kuuluisana muusikkona.

Rikostarkastajan mukaan huijarit profiloivat uhreja etukäteen. Jos sosiaalisen median kautta ilmenee, että joku on menettänyt omaisen, häntä voidaan lähestyä lisäämällä tarinaan vastaavanlainen menetys.

– Sillä tavalla uhri voi samaistua tekijään ja tuntea empatiaa huijaria kohtaan.

Nettiromanssihuijausten taustalla on kansainvälistä, järjestäytynyttä rikollisuutta. Harjaantuneet ammattilaiset pystyvät vedättämään ihmisiä aina uusilla tarinankäänteillä.

– Tarinan kerrokset voivat kuulostaa sivullisen korviin uskomattomilta, mutta haavoittuvat ihmiset haluavat uskoa niihin.

Romanssihuijausten uhrien kohtalot ovat usein surullisia: osa menettää omaisuutensa, perheensä ja työkykynsä. Rikollisten jäljille pääseminen on vaikeaa.

– Jos tekijöiden henkilöllisyydestä ei ole mitään tietoa ja varat on lähetetty ulkomaiselle pankkitilille, menestymisen mahdollisuudet esitutkinnassa ovat pienet. Jos tekijät ovat esimerkiksi Nigeriassa, heidän saamisensa rikosvastuuseen on vaikeaa.

Joskus poliisi onnistuu nappaamaan tekijän. Lokakuussa Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi Suomessa asuvan 44-vuotiaan nigerialaismiehen törkeästä rahanpesusta. Mies oli tekeytynyt Afganistanin sodan veteraaniksi ja YK-diplomaatiksi. Tarinalla hän sai huijattua avioliittoa ja parisuhdetta odottaneelta lappeenrantalaisnaiselta 94 750 euroa.

Poliisi varoittaa, että viimeistään siinä vaiheessa kellojen pitäisi soida, jos ulkomaalainen tuntematon ihminen alkaa pyytää netissä rahaa.

Lauerma: Uhrit usein kriisiytyneitä

Miksi koulutettu nainen tai ylipäänsä kukaan uskoo romanssihuijareita ja siirtää jopa satojatuhansia ulkomaille?

– Uhrit ovat usein ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella kriisiytyneet, vastaa psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma.

– Vaikka he olisivat nähneet paljon maailmaa ja toimineet vaativissa tehtävissä, ihmisillä on tietyissä tilanteissa taipumusta psyykkiseen regressioon eli taantumiseen. Toiveajattelun ja illuusioiden luominen on monille huijareille helppoa, ja he hakevat ihmisiä, jotka ovat haavoittuvaisessa tilassa.

Hannu Lauerma.

Koska epäonnistuneista yrityksistä koituu harvemmin rikosoikeudellista vastuuta, voivat huijarit etsiä haaviinsa samanaikaisesti useita kohteita.

Uhrien taustalla on Lauerman mukaan usein vakavia pettymyksiä, avioeroja, sairastumisia, tai leskeksi jäämistä. Herkkäuskoisuudelle voi altistaa silkka keski-iän kriisi.

– Asianomainen havahtuu siihen, että lakikorkeus on ohitettu vähän joka suhteessa. Mitään suurta ja innoittavaa ei ole enää tiedossa, ja kuitenkin ihminen haluaa vielä kokea jotain elämää suurempaa.

Lauerma vertaa romanssipetoksia WinCapitan kaltaisiin pyramidihuijauksiin, joihin puolestaan miehet lankeavat naisia useammin.

– Näissä lankaan on mennyt aivan yhteiskunnan huippupaikoilla olevia vanhoja kettuja.