Liikennesää on hankala valtaosassa maata, Suomen lounaisosissa tulvavaara

Normaalissa ajokelissä huristellaan Kainuussa sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa.

Ajokeli on huono tänään valtaosassa maata. Pilvisen päivän liikennesäätä heikentää lumisade, jota saadaan monin paikoin. Aivan etelässä ja lännessä sade voi tulla räntänä ja vetenä.

Normaali ajokeli on tänään Lapin pohjois- ja itäosassa, Koillismaalla ja Kainuussa.

Manner-Suomen lounais- ja eteläosiin Satakunnasta Uudellemaalle Ilmatieteen laitos on antanut täksi päiväksi tulvavaroituksen.

Lämpötila on etelärannikolla noin kahden asteen tienoilla, suuressa osassa maata ollaan nollan tienoilla. Pohjois- ja Itä-Lapissa on pikkupakkasta.

– Lämpötilat ovat vuodenaikaan nähden keskimääräistä korkeampia. Ne mahtuvat silti normaalin vaihtelun piiriin, poikkeuksellisen tai harvinaisen lämmintä ei Suomessa nyt ole, kertoi päivystävä meteorologi Kaisa Solin STT:lle.

Lunta etelässä vähän, pohjoisessa kosolti

Lumiraja kulkee viikonloppuna osapuilleen Kotkan tienoilta Vaasan ja Kokkolan puolivälin paikkeille. Lisäksi Lappeenrannan seudulla on lumeton alue.

– Lunta on tavanomaista vähemmän maan etelä- ja keskivaiheilla. Pohjoisessa sen sijaan on nyt vuodenaikaan nähden normaalia enemmän lunta, jollakin alueilla lunta on siellä harvinaisen paljon, Solin vertasi.

Muhkeimmat nietokset löytyvät nyt Keski- ja Itä-Lapista sekä osasta Kainuuta ja Koillismaata. Enimmillään lunta on yli puoli metriä.

Huomenna maanantaina varoitus huonosta ajokelistä valahtaa idemmäksi. Silloin liikennesää on hankala alueella Pohjois-Karjalasta Kainuun kautta Meri-Lappiin sekä alueilla niistä pohjoiseen. Maanantaina saattaa edelleen tulvia Lounais-Suomessa. Lisäksi merialueelle Pohjois-Itämeren länsi- ja itäosaan on annettu maanantaiksi kovan tuulen varoitus.

Myös ajalle ensi tiistaista ensi torstaihin on annettu alustavia säävaroituksia huonosta ajokelistä. Osaan Suomen merialueita odotetaan noille päiville navakkaa tuulta.