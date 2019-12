Suuri brittilehti kävi ihastelemassa suomalaista tasa-arvoa – yksi epäkohta löytyi

Tämä ministerinelikko on tehnyt Suomesta tasa-arvon ihmemaan ympäri maailmaa: Li Andersson (vas), Katri Kulmuni (kesk), Sanna Marin (sdp) ja Maria Ohisalo (vihr).

Guardian raportoi Helsingissä Suomen tasa-arvosta.

Suomen uusi naisjohtoinen hallitus on kerännyt laajasti huomiota ympäri maailman. Tämän seurauksena britannialainen laatulehti Guardian lähetti toimittajansa Helsinkiin raportoimaan suomalaisesta tasa-arvosta.

Guardianin artikkelissa tuodaan esiin, että Suomi on jo pitkään ollut eurooppalainen edelläkävijä sukupuolten poliittisen tasa-arvon suhteen. Suomi antoi 1906 ensimmäisenä eurooppalaisena maana naisille äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden.

”Tämä hallitus tuntuu kuitenkin monille Suomessa ja sen ulkopuolella uudelta merkkipaalulta. Se merkitsee kypsymistä sukupolvelle, jolle sukupuolten tasa-arvo on ollut realismia, ei ideaali”, Guardian kirjoittaa.

Artikkelissa kerrotaan ihastelevaan sävyyn Suomen pitkistä vanhempainvapaista, tuetusta varhaiskasvatuksesta ja työelämän kohtuullisista vaatimuksista.

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön johtaja Tanja Auvinen laittaa kuitenkin jäitä brittitoimittajan hattuun.

– Historiamme näyttää, että voimme olla ylpeitä saavutuksistamme, mutta mielestäni meidän pitää olla äänekkäitä ja vaatia aina parempaa. Meillä on vielä paljon töitä tehtävänä, Auvinen sanoo.

Artikkelissa todetaankin, että Suomessa perheväkivalta on tilastojen mukaan Euroopan kärkitasoa. Parannettavaa on myös vanhempainvapaiden jakautumisessa: miehet käyttävät vanhempainvapaista vain 10 prosenttia, mikä vaikuttaa naisten urakehitykseen, palkkatasoon ja eläkkeisiin. Suomessa miesten ja naisten palkkaero on 16 prosenttia, ja työmarkkinat lukeutuvat Euroopan jakautuneimpiin sukupuolen perusteella.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara toteaakin Guardianille, että puolet hänen saamistaan valituksista liittyvät työelämään ja puolet raskauteen ja vanhempainvapaisiin.

– Osuus on ollut sama vuodesta toiseen, mikä ei ole kaikista mukavin asia maassa, jossa ei luulisi enää olevan tasa-arvo-ongelmia, Maarianvaara sanoo.