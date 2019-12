Helsinkiläinen vapaaehtoisaktiivi Tuula Visa on auttanut vuosia nettihuijareiden uhreja.

Asiantuntijoiden mukaan tyypillisimmässä romanssipetoksessa nainen tapaa verkossa entuudestaan tuntemattoman, varakkaana esiintyvän ulkomaalaismiehen. Huijareiden apajista yleisin on Facebook.

Ilta-Sanomat uutisoi tänään kylmäverisen nettihuijauksen kohteeksi joutuneesta Elinasta, joka menetti puolessatoista vuodessa valeprofiileilla esiintyneille romanssihuijareille peräti 700 000 euroa. Huijarit esittelivät itsensä muun muassa rocklegenda Ozzy Osbournena ja Syyrian Aleppossa työskentelevänä, Christopher-nimisenä YK:n kirurgina.

Parisataa rikosilmoitusta vuosittain poikivat nettiromanssihuijaukset muodostavat KRP:n mukaan niin sanottujen massamarkkinointipetosten suurimman ryhmän. ”Nettiajan auervaaroja” metsästävä Tuula Visa ja poliisitarkastaja Jyrki Aho kertovat nyt IS:lle, miten huijarin voi tunnistaa.

1. Someprofiilissa esiintyy uhrille entuudestaan tuntematon ulkomaalainen mies

Yleisimmin romanssipetosten uhri on keski-ikäinen tai vanhempi nainen. Kymmeniä tuhansia valeprofiileja läpi käyneen Visan mukaan huijareiden verkkoprofiileissa esiintyy tavallisimmin uhrille entuudestaan tuntematon ulkomaalainen mies. Tuttavuus saa alkunsa kaveripyynnöstä Facebookissa, treffipalvelussa tai keskustelupalstalla.

– Ensimmäinen ohjeeni naisille on, että älkää ryhtykö keskustelemaan kokonaan tuntemattomien ulkomaalaismiesten kanssa netissä. Tällä välttää surut, murheet ja loppuelämän ulosotot, Visa neuvoo.

Viime vuosina huijarit ovat alkaneet esiintyä myös pitkään ulkomailla asuneina suomalaisina. Poliisitarkastaja Ahon mukaan ulkomaalainen rikollinen saattaa lisätä uskottavuuttaan turvautumalla Google-kääntäjään. Tekoälyn puutteellinen kielioppi selitetään ulkomailla ruostuneella kielitaidolla.

– Vaikka näissä tapauksissa taustalla on yleisimmin kansainvälinen rikollisuus, on meillä Suomessakin yksittäisiä yrittäjiä. Heitä esiintyy muun muassa Teksti-TV:llä ”hakemassa kirjekaveria”. On kuitenkin tärkeää huomioida, että verkkomaailmassa tapahtuva rikollisuus muuttaa jatkuvasti muotoaan, ja rikolliset keksivät uusia tapoja vedättää uhrejaan, Aho kertoo.

2. Miehen hakutulokset Googlessa vaikuttavat epäilyttäviltä

Aho kertoo, että rikolliset kierrättävät usein samoja valeprofiileja, joista jää jälkiä Googlen hakutuloksiin. Romanssipetoksen uhrit raportoivat kokemuksistaan petossivustoilla.

– Tällöin huijarin käyttämä nimi linkittyy hakukoneessa aiempiin petostapauksiin. Kaikkia nimiä Google ei kuitenkaan tunnista, sillä rikolliset uudistavat repertuaariaan jatkuvasti.

Aho kehottaa verkkopetoksen uhriksi itseään epäileviä selvittämään hakukoneilla tarkasti verkkotuttavaan liittyvät tulokset.

Visan ohje naisille on, ettei kannata ryhtyä keskustelemaan kokonaan tuntemattomien ulkomaalaismiesten kanssa netissä.

3. Huijari esittää nopeasti henkilökohtaisia kysymyksiä

Nettiauervaarat rakentavat kertomuksensa mahdollisimman houkuttelevaksi selvittämällä ensin, millainen uhri on. Mikäli entuudestaan tuntematon ulkomaalaismies alkaa jo nopean verkkotuttavuuden jälkeen esittää henkilökohtaisia kysymyksiä, tulisi tähän Ahon mukaan suhtautua varauksella.

– Ihmisillä on valitettavasti tapana kertoa liian auliisti asioita itsestään netissä. Rikolliset saavat käyttöönsä profiilin, jonka ympärille rakentavat tarinansa. On uhrin passitiedot, asumistiedot, koulutiedot ja muut.

4. Huijari kertoo olevansa varakas ja aikeissa muuttaa Suomeen

Liki kaikissa romanssipetoksissa huijarit pyrkivät herättämään uhrin mielenkiinnon esiintymällä piakkoin ulkomailta Suomeen matkustavina kroisoksina. Uhria valikoidessa rikolliset suosivat talousvaikeuksista kärsiviä naisia, joille lupaillaan avioliiton lisäksi muhkeita rahasummia.

– Miljonääri saattaa kertoa saapuvansa uhrin luokse omalla yksityiskoneellaan, ja kyselee lähintä lentokenttää. Miljonääri-sana on suurin piirtein joka toisessa huijauksessa, Visa kertoo.

5. ”Miljonääri” tarvitsee satunnaista lainaa

Tässä kohtaa ulkomailta saapuva miljonääri pyytää uhriltaan tilapäistä lainarahaa. Poliisitarkastaja Ahon mukaan huijari kertoo usein lähettäneensä uutta morsiantaan varten Suomeen mittavan rahasumman, mutta toimitus on juuttunut tulliin. Luksusavioliitto on kiinni pienestä taloudellisesta avusta.

– Alussa summat ovat yleensä vain muutamia tonneja. Rahat pyydetään lähettämään yksityishenkilölle, jonka nimi ei täsmää ollenkaan huijarin kanssa. Syiksi keksitään toki aina lennokkaita tarinoita. Tässä kohtaa hälytyskellojen tulisi kuitenkin viimeistään soida, Aho sanoo.

Pikku hiljaa rahapyynnöt alkavat toistua. Huijarit vetoavat ihastuneen uhrin tunteisiin sepittämällä nyyhkytarinoita esimerkiksi äkillisistä onnettomuuksista, joista koituu sairaalakuluja. Uhrin kerrotaan olevan koko maailmassa ainut henkilö, joka voi auttaa.

Kaikkien auervaarojen äiti. Ruben Oskar Auervaara (1906–1964) tuli kuuluisaksi huijaamalla rahaa naisilta, joiden kanssa oli muka menossa naimisiin.

6. Tapaamiset muun kuin verkkokeskustelun muodossa eivät onnistu

Koska huijarit käyttävät verkkoprofiileissaan pääasiassa varastettuja kuvia, täytyy fyysisten tapaamisten lykkäämiselle kehitellä joka kerta uusia tekosyitä. Epävarmuudesta kärsivät uhrit ehdottavat videokeskusteluja, jotka eivät myöskään onnistu.

– Vedotaan huonoon laiteyhteyteen tai turvallisuusseikkoihin. Usein puhelut eivät onnistu muuten kuin nettipuhelimeen, Aho sanoo.

Visa huomauttaa, että puhelinnumerojen alusta voi päätellä paljon.

– Erään naisen tapauksessa huijari esiintyi saksalaisena tenorlaulajana. Numerosta saattoi kuitenkin päätellä, että miehen Whatsapp-puhelut tulivat Nigeriasta.

6. Huijarit pyytävät uhria salaamaan rahalähetykset läheisiltään

Visan mukaan tyypillisesti läheiset eivät tajua neuvoa huijaukseen langennutta uhria, koska huijari on kieltänyt tätä kertomasta rahalähetyksistä kenellekään.

– Eräskin ”majuri” vakuutti uhrilleen, ettei saa kertoa lainoista tyttärelleen. Rahojen piti olla ”heidän suuri salaisuutensa”.

7. Huijarin ”tuttavat” alkavat ottaa yhteyttä

Tarkasti organisoiduissa petosoperaatioissa rikolliset varautuvat etukäteen tilanteeseen, jossa uhrin usko tarinaan alkaa horjua. Tällöin kuvioihin ilmaantuvat tarinan uskottavuutta jykevöittävät sivuhenkilöt.

– Rikostoveri saattaa esiintyä lääkärinä tai juristina, joka käsittelee huijarin varallisuutta. He saattavat myös toimittaa uhrille dokumentteja, vaikkapa passikuvia. Näillä rikollisilla on hallussaan valtava määrä varastettua tai taitavasti väärennettyä tavaraa, Aho kertoo.

Poliisitarkastajan mukaan pisimmälle menneissä petostapauksissa rikollisjengit kynivät uhriensa taskuista viimeiset pennit esiintymällä verkkopetoksia tutkivina viranomaisina. Uhrille väitetään, että menetetty omaisuus on mahdollista saada takaisin pientä maksua vastaan. Uskottavuutta lisätäkseen huijarit saattavat tässä kohtaa turvautua jopa tavalliseen puhelinsoittoon.

Vapaaehtoistyössään useita romanssihuijareita tunnistanut Tuula Visa pyytää romanssipetoksen uhreja tai sellaisiksi itseään epäileviä ottamaan yhteyttä numeroon 044 357 0994. IS:lle Visa kuvailee tunteisiin ja rakkauteen vetoavia verkkopetoksia ”vastenmielisimmäksi rikollisuudeksi, jota maailmassa on”.