Keskustelu vain lasten hakemisesta al-Holista pakottaa viranomaiset vetämään yhden rajan, yliopistonlehtori Virve-Maria Toivonen sanoo.

Voidaanko al-Holin leirin suomalaislapset tuoda kotiin ilman äitejään? Suomen lainsäädäntö ei tarjoa kysymykseen yksiselitteistä tai yksinkertaista vastausta.

Asia on monimutkainen oikeustieteilijöillekin. He katsovat tilannetta kukin oman erikoisalansa näkökulmasta.

Yliopistonlehtori Virve-Maria Toivonen Helsingin yliopistosta lähestyy kysymystä lapsioikeuden näkökulmasta. Lehtorin mukaan pohdinnassa painaa kaksi periaatetta, jotka ovat osin ristiriidassa: lapsen oikeudet ja perhe-elämän suoja.

Toivosen mukaan keskustelu pakottaa joka tapauksessa Suomen vastaamaan yhteen vielä ratkaisemattomaan kysymykseen: Milloin julkisella vallalla on oikeus puuttua perhe-elämän suojaan?

– Perhe-elämän suojaan puuttuminen on aina äärimmäinen toimenpide. Mutta ollaanko nyt sellaisessa äärimmäisessä tilanteessa, että näin voidaan tehdä? Se ratkaisu pitäisi nyt tehdä.

Sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimus että kotimainen lastensuojelulaki lähtevät siitä, että julkisella vallalla on legitiimi intressi puuttua perhe-elämään, jos lapsen etu sitä vaatii, Toivonen muistuttaa.

Katso jutun alusta IS:n katugallup: mitä al-Holin leirillä oleville suomalaisille pitäisi tehdä?

Vanhemmat saavat toimia vapaasti niin kauan kun eivät ylitä lastensuojelulain tai rikoslain rajoja.

Lastensuojelulain perusteella viranomaiset puuttuvat vanhempien toimintaan, jos lapsen terveys ja kehitys vaarantuu tai uhkaa vaarantua. Kotimaassa näin tehdään esimerkiksi silloin, kun vanhemmalla on niin vakava päihdeongelma, ettei hän pysty huolehtimaan lapsestaan.

Nainen kantoi vaippapakkauksia al-Holin leirillä.

Jos ja kun toimitaan lastensuojelulain nojalla, jokaisen lapsen tilanne täytyy myös arvioida yksilöllisesti. Tässä voidaan huomioida esimerkiksi se, että osa naisista on saattanut osallistua Isisin toimintaan hyvinkin aktiivisesti ja toiset eivät ehkä lainkaan.

Lapsen olinpaikan valitseminen kuuluu vanhempien autonomiaan siinä, kuinka he lapsensa kasvattavat. Toisinaan vanhemmat vievät lapsiaan vaarallisille alueille, eikä siihenkään puututa.

Toivosen mukaan pohdinnassa täytyy huomioida myös se, että äidit eivät tarkoituksella tuoneet lapsiaan juuri al-Holin leirille.

Onko sillä sitten väliä, jos lapset joka tapauksessa nyt leirillä ovat? Ei välttämättä, mutta sekin pohdita täytyy käydä läpi.

– Todennäköisesti iso osa äideistä alun perinkin jo tiesi, millaiselle alueelle, millaisen ideologian ja järjestön pariin he perheensä veivät, Toivonen lisää.

– Nythän puhutaan järjestöstä, joka silmää räpäyttämättä surmaa ihmisiä, nimenomaan siviilejä, äidit ja lapset mukaan lukien.

Toivosen mukaan olennainen kysymys on siis tämä: Oikeuttaako se puuttumaan perhe-elämän suojaan?

– Oma kantani on, että oikeuttaa. Lapset eivät ole sitä valinneet vaan kärsivät aikuisten tekemistä valinnoista.

Toivasen mukaan lainsäädäntö ei salli sitä ratkaisua, että oltaisiin tekemättä mitään. Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa Suomea toimimaan.

Julkisuudessa on pohdittu mahdollisuutta ottaa lapset huostaan. Se on käytännössä vaikeaa, sillä huostaanoton edellytysten arviointi on vaikeaa Suomesta käsin.

Leirillle tulee pian talvi.

Toivonen ehdottaa juridista työkalua, jonka turvin lapset voitaisiin ehkä hakea turvaan. Samaa välinettä on käytetty esimerkiksi silloin, kun suomalaista tyttöä on yritetty järjestää pakkoavioliittoon ulkomaille.

Se on kiireellinen sijoitus. Sitä käytetään, kun lapsi on välittömässä vaarassa.

Prosessi alkaa lastensuojeluilmoituksesta. Jos ilmoituksen vastaanottanut kunnan viranomainen tekee päätöksen sijoituksesta, se on yhteydessä ulkoministeriöön, joka puolestaan on yhteydessä kurdihallintoon. Yksin Suomen viranomaiset eivät voi Suomen rajojen ulkopuolella toimia.

Kiireellinen sijoitus kestää korkeintaan 60 vuorokautta. Kun lapsi olisi saapunut Suomeen, voitaisiin ryhtyä selvittämään, onko huostaanotolle perusteita.

Kiireellinen sijoittaminen ja huostaanotto saattavat toki olla edessä myös silloin, jos lapsi saapuu Suomeen äitinsä kanssa. Ainakin osaa heistä voi odottaa rikosprosessi.