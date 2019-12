7 tunnin lento Suomeen ja sitten alkaa viranomaisrumba – näin al-Holin leiriläisten kotiutus tapahtuisi

Viranomaisilla on ollut kuukausia aikaa valmistautua Syyriassa olevien suomalaisten Isis-vaimojen kotiinpaluuseen. Jos heidät päätettäisiin hakea, se tapahtuisi todennäköisesti näin.

Suomessa on viime aikoina puhuttu uudesta hallituksesta, mutta erityisesti isosta ongelmasta, joka hallituksella on ratkaistavanaan.

Ongelma on se, että mitä tehdään Syyriassa al-Holin leirillä oleville suomalaisille. Haetaanko heidät kotiin ja jos haetaan, haetaanko kaikki kerralla vai pienissä erissä? Vai haetaanko vain lapset? Keskeistä on myös, kuinka moni lopulta haluaa lähteä, vaikka tilaisuus tulisi.

Al-Holin leirillä elää alkeellisissa olosuhteissa yli 70000 ihmistä.

Vastakkain ovat Suomen oikeudelliset velvollisuudet ja sisäinen turvallisuus.

Viranomaiset ovat valmistautuneet jo pitkään siihen, että leiri Syyriassa purkautuu tavalla tai toisella. Julkisuudessa mahdollisesta kotiutuksesta on käytetty nimitystä operaatio Korpi.

Jos al-Holin leiriläiset päätetään hakea Suomeen, operaation ensimmäisestä vaihetta koordinoi ulkoministeriö .

Ulkoministeriön vastuulla on yhteydenpito al-Holin leiriä hallinnoiviin kurdiviranomaisiin. Yksi esillä olleista vaihtoehdoista on, että leiriläiset kuljetetaan Pohjois-Irakiin Erbiliin ja tuodaan sieltä tilauslennolla Suomeen.

Samaa reittiä käyttivät ruotsalaisviranomaiset, kun he hakivat Ruotsin tunnetuimman Isis-terroristin Michael Skråmon orvoksi jääneet lapset leiriltä viime toukokuussa.

Tiedossa ei ole, kuinka tiivis yhteys ulkoministeriöllä on tällä hetkellä kurdiviranomaisiin. Ulkoministeriön etuna on, että heillä on ollut kuukausia aikaa muodostaa tilannekuva ja valmistautua operaatioon.

Operaation mahdollisuus on ollut tiedossa viimeistään helmi-maaliskuusta 2019 lähtien, jolloin al-Holin leirin hyisissä olosuhteissa oli kuollut jo kymmeniä lapsia hypotermiaan.

Aika on evakuointeja järjestettäessä luksustuote, jota ei yleensä ole. Esimerkiksi kriisivalmiuden tulikokeena pidetyssä Aasian tsunamissa 2004 suomalaisia etsittiin ja tuotiin Suomeen kymmenessä päivässä 3 300, vaikka ulkoministeriö heräsi katastrofiin hitaasti ja tietokatkosten vuoksi esimerkiksi kriisipuhelin toimi hädin tuskin.

Al-Holin leiriä on seurattu tiiviisti Suomen Beirutin suurlähetystöstä ja kansainvälisiltä järjestöiltä saatavien tietojen avulla. Leirillä toimii yli 30 humanitaarista kansainvälistä järjestöä.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella al-Holista haettavien joukko olisi enimmillään 11 naista ja 33 lasta. Heidän taustansa ovat hyvin eri viranomaisten tiedossa, mutta ennen kuljetusta heistä täytyy saada vielä ajantasaiset terveystiedot, jotta kuljetukselle osataan tarvittaessa varata riittävät lääkinnälliset varusteet ja henkilöstö.

Todennäköinen reitti Suomeen al-Holin leiriltä kulkee Irakissa sijaitsevan Erbilin lentokentän kautta.

Leiriläiset voivat olla esimerkiksi aliravittuja, heillä voi olla infektioita tai he voivat olla muuten sairaita. Ulkoministeriön on huomioitava, että he saattavat tarvita hoitoa matkalla. Lentomatka Irakin Erbilistä Suomeen on karkeasti runsaat seitsemän tuntia.

Kun lentokone laskeutuu Suomen kamaralle, operaatio siirtyy ulkoministeriön vastuulta muille viranomaisille. Lento tulisi todennäköisesti Helsinki-Vantaan lentokentälle, mutta myös muita mahdollisia kenttiä on pohdittu.

Kentällä vastuu jatkosta jakautuu useille eri viranomaisille ja ministeriöille. Kokonaisuuden koordinoinnista vastaavat sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Todennäköisesti leiriltä palaavat henkilöt sijoitettaisiin suurimmaksi osaksi Helsinkiin. Tällöin on Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan vastuulla varmistaa, että leiriläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Helsingin sote-virasto on jo varautunut leiriläisten tuloon.

Kotiutuslento al-Holin leiriltä ohjattaisiin todennäköisesti Helsinki-Vantaan lentoaseman liikelentoterminaaliin.

Yksi ensimmäisistä toimenpiteistä on tulijoille tehtävä terveystarkastus.

Niistä vastaisi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi vahvistaa, että Husin työntekijöiltä on kyselty kiinnostusta osallistua lentokentällä tehtäviin terveystarkastuksiin. Vapaaehtoisia on myös ilmoittautunut.

– Se olisi aivan normaali lääkärintarkastus. Hus toimii tässä niin kuin toimisi muutenkin. Haastatellaan henkilö, kysellään sairaudet ja lääkkeet sekä aiempi sairaushistoria. Myös psyykkiset asiat tulee ottaa tarkasti huomioon, erityisesti kun tullaan sieltä päin maailmaa, Mäkijärvi sanoo.

Tarkastukseen sisältyisi myös lääkärin tekemät fysikaaliset tutkimukset: verenpaineen mittaus, sydämen kuuntelu, keuhkojen kuuntelu. Tutkimusten jälkeen lääkäri arvioi tarpeen jatkotutkimuksille, esimerkiksi laboratoriokokeille, röntgenkuville ja myös välittömän sairaanhoidon tarpeen.

Mikäli tarkastuksessa arvioidaan, että palaaja kantaa mahdollisesti tarttuvaa tautia, voidaan käyttöön ottaa myös tartuntatautilain mahdollistamat toimenpiteet. Lain nojalla voidaan esimerkiksi asettaa henkilö karanteeniin.

– Ei se kuitenkaan ole itsestäänselvyys, että tuolta päin maailmaa tultaessa olisi aina riski. Täytyy lähteä perusteellisesta syystä epäillä tartuntatautia, Mäkijärvi sanoo.

Todennäköistä on, että toinen lentokentällä vastassa olevista viranomaistahoista olisi Itä-Uudenmaan poliisilaitos, jonka alueeseen Helsinki-Vantaan lentoasema kuuluu. Poliisilaitokselta kerrotaan, ettei se voi avata suunnitelmiaan siitä, mitä kentällä tarkkaan ottaen tapahtuisi.

– Voimme todeta vain yleisellä tasolla, että vaikkei poliisi ole saanut virallista ulkoministeriön virka-apupyyntöä tai muuta pyyntöä aiheesta, on poliisi varautunut siihen, että al-Holin leiriltä saapuisi ihmisiä Suomeen. Tämän enempää emme voi poliisin varautumista salassapitovelvoitteiden takia avata, apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen sanoo.

Nainen avustusjärjestöjen laatikoiden vieressä al-Holin leirillä Syyriassa. Kuva otettu 9.12.2019.

Ketään leirillä olevista suomalaisista ei tällä hetkellä epäillä rikoksesta. Todennäköisesti tutkintavastuu mahdollisista rikoksista lankeaisi keskusrikospoliisille.

Mikäli rikosepäily heräisi, voisi poliisimies ottaa epäilystä tunnistamista, rikoksen selvittämistä ja rikoksentekijöiden rekisteröintiä varten sormen-, käden- ja jalanjäljet, käsiala-, ääni- ja hajunäytteen, valokuvan sekä tuntomerkkitiedot eli henkilötuntomerkit. Epäillystä saa ottaa myös DNA-tunnisteen ja tallettaa sen poliisin henkilörekisteriin, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

Poliisilain perusteella poliisi saa myös painavista rikostutkinnallista syistä ottaa henkilötuntomerkit myös muusta kuin rikoksesta epäillystä, jos asia koskee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta. Näitä henkilötuntomerkkejä ei saa käyttää muun kuin tutkittavan rikoksen selvittämiseksi eikä säilyttää tai rekisteröidä muuta tarkoitusta varten.

Lain mukaan poliisilla on myös oikeus saada yksittäisen tehtävän suorittamiseksi jokaiselta tiedot tämän nimestä, henkilötunnuksesta tai sen puuttuessa syntymäajasta ja kansalaisuudesta sekä paikasta, josta hän on tavoitettavissa.

Suojelupoliisi on taas useaan otteeseen kertonut pitävänsä leirin väkeä potentiaalisena turvallisuusuhkana. Se arvioi palaajien muodostaman riskin tapauskohtaisesti.

– Riskiarvioiden ja muiden tekijöiden perusteella muodostetaan kokonaiskuva palaajien aiheuttamasta uhasta. Suojelupoliisi käyttää tarvittaessa normaaliin tapaan terrorismin torjuntaan tarkoitettuja tiedonhankinta- ja tiedustelumenetelmiä. Operatiivisen toiminnan yksityiskohdat ovat salassa pidettäviä, viestintäasiantuntija Minna Passi kertoo.

Passi kuitenkin huomauttaa, että vaikka viranomaisilla on vakiintuneet toimintamallit mahdollisten turvallisuusuhkien torjuntaan, ei tilanne ole yksinkertainen.

– On hyvä huomata, että konfliktialueelta mahdollisesti palaavat ihmiset eivät ole ainoita, joiden toimintaan Suojelupoliisi, muu poliisi sekä muut viranomaiset joutuvat kohdistamaan toimenpiteitä muiden ihmisten turvallisuuden takaamiseksi, Passi luonnehtii.

Suomessa on tällä hetkellä noin 390 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä, joten Supo joutuu jatkuvasti laittamaan operatiivista toimintaansa tärkeysjärjestykseen. Osa heistä on keskusrikospoliisin seurantavastuulla, osa paikallispoliisin seurantavastuulla ja osa Suojelupoliisin seurantavastuulla. Eri poliisiyksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään.

Avoimissa länsimaisissa yhteiskunnissa viranomaisten keinot ihmisten valvontaan ovat kuitenkin rajalliset, eikä täydellistä turvallisuutta pystytä takaamaan. Terrorismin uhka on myös luonteeltaan pitkäkestoinen ja sitä suunnittelevat pyrkivät salaamaan toimintansa voimakkaasti.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Mikäli poliisiviranomaisilla ilmenee tarve ottaa naisia kiinni tai jopa vangita heidät mahdollisen rikostutkinnan ajaksi, suuntana olisi tällöin Hämeenlinnan vankila. Sen johtaja Tuomo Kurjenmäki kertoi Ilta-Sanomille aiemmin, että heidän vankilansa on ainoa sopiva paikka alle 2-vuotiaan lapsen kanssa tulevalle naistutkintavangille. Muut naistutkintavangit voisivat mennä myös Turkuun tai Ouluun. Kurjenmäki kertoi myös, ettei kukaan viranomainen ole ollut heihin missään yhteyksissä tähän liittyen.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että al-Holin perheet on jo jaettu Helsingin lastensuojelussa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa nimetyille henkilöille. Kaikki leiriläiset eivät kuitenkaan ole Helsingistä ja lastensuojelulain periaate on, että jokainen kunta vastaa omistaan.

Toimivaltainen viranomainen on kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Vantaan kaupungin perhepalvelujohtaja Anna Cantell-Forsbom kertoo. Kuntien sosiaalityöntekijät menisivät lentokentälle palaajia vastaan.

– Kyllä varmasti. Päätökset täytyy tehdä yksilökohtaisesti ja silloin varmasti kuntiin tulisi etukäteen tieto. Joillakin saattaa olla osoite kotimaassa tai sitten kyseessä voi olla myös entisen kunnan viranomainen, hän sanoo.

Cantell-Forsbom kertoo, että lastensuojelun toimenpiteet lähtevät aina lasten edusta. Hänen mukaansa erityisesti pienten lasten kohdalla todennäköisesti harkittaisiin sitä, että lapsi sijoitetaan joko yksin tai vanhempansa kanssa lastensuojelulaitokseen.

Harkittavaksi voi tulla myös huostaanotto, joko kiireellisen sijoituksen päätöksellä tai lastensuojelupäätöksellä. Vaihtoehtona on myös läheisverkostosijoitus, jolloin lapsi sijoitettaisiin sukulaisensa luokse. Jos sijoitusta taas ei tarvita, voivat palaajat lastensuojelun puolesta mennä koteihinsa, mikäli heillä vielä sellaiset on.

– Lisäksi voisin arvata, että leirin olosuhteita ajatellen lapset tarvitsevat monenlaista tukea. Vakauttavaa työtä, psykologin apua ja erilaista sosiaaliohjauksen perhetyön tukea, jossa opetellaan ikään kuin suomalaiseen yhteiskuntaan asettumista. Opetellaan hillitsemään aggressiivisia purkauksia.

Paljon väkivaltaa nähneillä lapsilla tiedetään olevan tilastollisesti suurempi taipumus käyttää itsekin väkivaltaa, Cantell-Forsbom kertoo. Toisaalta hän huomauttaa, ettei kyseessä ole mitenkään uusi tai poikkeuksellinen asia. Hän sanoo, että Suomeen on jo pitkään tullut pakolaisina lapsia, jotka ovat olleet pitkään vaikeissa olosuhteissa.

– Ei ehkä ihan näin kraaveissa oloissa, mutta hyvin vaikeissa. Meillä on paljon osaamista ja kokemusta tästä, eikä tämä poikkea siitä.

Al-Holin naisten palatessa Suomeen viranomaisilla olisi edessään iso työ saada heidät sopeutumaan takaisin yhteiskuntaan. On puhuttu deradikalisaatiosta.

Sisäministeriössä on tehty töitä radikalisaation ennaltaehkäisemiseksi jo vuodesta 2012. Osaamista on haettu myös Euroopan unionista, jonka alla toimiva Ran-verkosto (Radicalization Awaneress Network) on koonnut hyväksi havaittuja käytäntöjä palaajien kanssa toimimiseen käsikirjaksi, sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen kertoo.

Ennaltaehkäisy koskee myös heitä, jotka ovat radikalisoituneet. Etteivät he radikalisoidu lisää ja ryhtyisi väkivallan käyttöön.

Lähteet: WHO, Suomen Punainen Risti, ulkoministeriö, Onnettomuustutkintakeskuksen raportit, Helsingin Sanomien arkisto