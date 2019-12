Annika Saarikko kirjoittaa Facebookissa al-Hol-kohusta: ”Politiikka on myös vastaamista epämiellyttävistä asioista”

Pelko jostain oletetusta yleisestä mielipiteestä on poliitikoille liian ohut naru, Annika Saarikko muistuttaa.

Kansanedustaja, ministeriksi elokuussa 2020 nouseva Annika Saarikko (kesk) kommentoi julkisessa Facebook-kirjoituksessaan poliitikkojen esiintymisiä ja kannanottoja al-Holin leiriin liittyvässä kohussa.

– Katsoin eilen kyselytunnin. Selaan somea. Vilkuilen useimmiten lasten iltatoimien lomassa uutiset.

Saarikko kertoo, että hänestä tuntuu, ettei hän enää tiedä, mitä politiikka on.

Saarikko muistuttaa, että kautta aikojen ihmisten asioiden hoitaminen on ollut vaikeaa. Asioiden hoitaminen on ollut erilaisten näkemysten yhteensovittamista, riskien ja mahdollisuuksien puntarointia, tulevaisuususkoa ja samalla taistelua vallasta.

Asioiden hoitaminen on hänen mielestään järkeä ja tunnetta.

– Politiikka on myös vastaamista sellaisista asioista, jotka ovat epämiellyttäviä. Suorastaan paskamaisiakin asioita on paljon.

Saarikko kirjoittaa, että al-Holiin liittyy joka tapauksessa riskejä, tehtiin niin tai näin.

– Osoitan kaiken sympatiani ja tukeni nyt ratkaisuja tekeville valtioneuvoston jäsenille. Erityisesti Katrille.

Oma heimojoukkueeni on tämän kysymyksen äärellä näköjään pohjimmiltaan varsin moniääninen, Saarikko kirjoittaa. Ihmisyysaatteeksi liikettämme mielellään olemme nimittäneet.

Saarikon mielestä päätös on uskomattoman vaikea ja samalla uskomattoman helppo. Hän muistuttaa, että Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Sopimus on ylitsekäyvä ohjenuora päätöksenteossa.

– Sen sijaan pelko jostain oletetusta yleisestä mielipiteestä – se on meille poliitikoille liian ohut naru.