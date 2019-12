Yskä voi kestää viikosta toiseen.

Uudenmaan prikaatissa kolmetoista varusmiestä on sairastunut hinkuyskään. Puolustusvoimien mukaan torjuntatoimet taudin leviämisen estämiseksi on aloitettu.

Hinkuyskä tarttuu herkästi pisaratartuntana erityisesti tiiviissä kanssakäymisessä, kuten varuskunnissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Kaikki Uudenmaan prikaatin varusmiehet ovat saaneet hinkuyskärokotteen joko palvelukseen astuessaan tai sitä edeltävän viiden vuoden aikana. Rokote estää yleensä neljä viidestä tautitapauksesta.

Suomessa todetaan vuosittain joitain satoja hinkuyskätapauksia. Taudin oireita ovat jopa viikkoja jatkuvat yskänpuuskat, jota voivat päättyä limaoksenteluun. Myös sisäänhengitys voi vaikeutua. Yskänpuuskien välillä potilas voi olla melko oireeton ja kuumeeton.

Hinkuyskään voi sairastua useita kertoja, sillä sairastettu tauti ei anna pysyvää suojaa uutta tartuntaa vastaan.

Vakavat taudinkuvat ovat harvinaisia ja ne esiintyvät yleensä pienillä lapsilla.

Hinkuyskää voidaan lievittää antibiootein kotihoidossa, mutta pienet lapset hoidetaan yleensä sairaalassa.

Hinkuyskä on yleistynyt monissa Euroopan maissa, Australiassa ja Etelä-Amerikassa. Uusien rokotteiden antama suoja on vain muutamia vuosia. Myös hinkuyskää aiheuttava bakteeri on muuntunut nopeasti viime vuosikymmeninä.