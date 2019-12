Fatim Diarra jätti aloitteen kovia kokeneen Mantan patsaan siirtämisestä – esittää paikalle kopiota

Kauppatorin legendaarinen pronssiveistos on vakiintunut viime vuosina urheilujuhlien kokoontumispaikkana. Kunnallispoliitikot ja taidepiirit pelkäävät railakkaan juhlaväen koituvan teoksen kohtaloksi.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra (vihr) on jättänyt kaupunginvaltuustolle aloitteen urheilujuhlien keskipisteenä tunnetun Mantan patsaan siirtämisestä Kauppatorilta turvallisempaan paikkaan. Tilalle aloite esittää kopioveistosta, joka mahdollistaisi sekä vakiintuneen juhlapaikan että 111-vuotiaan alkuperäisveistoksen säilymisen.

Aloitteesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Ville Vallgrenin vuonna 1906 muovaileman pronssipatsaan, jonka virallinen nimi on Havis Amanda, kunto on huolestuttanut urheilujuhlien yhteydessä taidepiirejä ja kunnallispoliitikkoja. Marraskuun Suomi-Liechtenstein-jalkapallo-ottelun alla Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) pohti julkisesti, tulisiko urheilufanien löytää voiton varalle uusi juhlapaikka.

Yllä olevalla videolla juhlintaa Mantalla Suomi-Liechtenstein-ottelun jälkeen.

– Kyse ei ole siitä, ettemme voisi juhlia, päinvastoin. Niin saa ja pitää tehdä. Mutta jokainen ymmärtää, ettei noin vanha patsas kestä massakiipeilyä, Razmyar totesi Ilta-Sanomille.

Diarra kertoo IS:lle, että sisältä ontto ja hauras teos kohtaa arkisempiakin uhkatekijöitä kuin päälle kiipeilevät urheilufanit. Rikkoutumiseen saattavat kaupunginmuseon selvitysten perusteella riittää jo ankarat sääolosuhteet. Idean aloitteesta Diarra sai galleristi Veikko Halmetojalta.

– Hän kirjoitti Facebookissa, että patsaasta pitäisi tehdä uusi versio. Kerroin, että voin tehdä asiasta kunnanvaltuutettuna aloitteen.

”Porukan pitää voida juhlia jatkossakin”

Diarra kertoo saaneensa aloitteestaan valtaosin positiivista palautetta. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tarvittavat 15 allekirjoitusta tulevat valtuutetun arvion mukaan varmasti täyteen. Tukea hankkeelle on ilmaistu yli puoluerajojen.

– Porukan pitää voida juhlia jatkossakin. Ongelmahan on, että sata vuotta vanha veistos saattaa raksahtaa rikki hetkellä millä hyvänsä. Helsinkiläiset tykkäävät juhlia kaduilla, mutta haluamme myös rakkaiden taide-esineiden säilyvän. Tässä on mielestäni mukava kompromissin henki, Diarra sanoo.

Aloitteen kriitikot ovat Diarran mukaan valitelleet, että korvaavan veistoksen rakentaminen tarkoittaisi railakkaan ja ajattelemattoman urheiluväen paapomista.

– Pari tyyppiä on laittanut viestiä, että ei pidä rakentaa mitään aikuisten kiipeilytelinettä. Minusta tässä on ilmaantunut myös eräänlaista luokka-ajattelua. Puhutaan rumasti urheilufaneista. Ihanaahan se on, että ihmiset juhlivat ja riemuitsevat. Sellaisten tapahtumien säilyminen on hirvittävän tärkeää.

Valtuutettu korostaa, ettei julkisille paikoille sijoitettujen taide-esineiden korvaaminen kopioilla ole tavaton ratkaisu. Vastaavanlaisella menetelmällä on suojattu useiden kulttuurimonumenttien alkuperäisversioita esimerkiksi Italiassa. Helsingin Luonnontieteellisen museon edustalla törröttävä hirviveistos, kuvanveistäjä Jussi Mäntysen Hirvi, on teoksen neljäs versio.

Helsingin kaupunki tilasi Havis Amandan ja muut suihkukaivokokonaisuuteen kuuluvat veistokset kuvanveistäjä Ville Vallgrenilta 1900-luvun alussa eurooppalaistaakseen pääkaupungin katukuvastoa. Havis Amandaksi ristitty neitofiguuri sai pian myös kotikutoisemmat kutsumanimet, Haaviston Manta ja Kaivo-Manta, joista sittemmin supistui tuttavallinen Manta. Taiteilija itse kertoi merestä nousevan naisen symbolisoivan Helsinkiä ja sen syntyä.

Alkuperäisen Mantan tulisi Diarran mukaan säilyä kunnostamisen jälkeenkin ilmaiseksi koko kansan ihasteltavana uudella paikallaan.