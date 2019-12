Missä on Eurassa yli viikko sitten kadonnut Jari, 61? Poliisi pyytää havaintoja

Lounais-Suomen poliisi tiedotti perjantaina viranomaisten etsivän Eurassa kadonneeksi ilmoitettua miestä.

Poliisi kertoo Jari Kokon kadonneen Euran Suontaustantieltä torstai-iltana 5. joulukuuta noin kello 22.00. Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot Kokon liikkeistä katoamisajankohtana ja katoamisen jälkeen poliisille.

Ilmoitukset voi tehdä WhatsApp-viesteinä tai teksti/kuvaviesteinä numeroon 0504117655 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Poliisin julkaisemien tuntomerkkien mukaan 61-vuotias Jari Kokko on noin 176–178 senttimetriä pitkä ja painoa hänellä on noin 70 kiloa. Kokolla on vaaleanruskeat ja lyhyet hiukset ja hän on ohimoilta hieman kaljuuntunut.

Kokolla on katoamishetkellä ollut yllään tummanvihreä poikkiraitainen huppari ja tummanruskeat collegehousut. Jalassaan hänellä on ollut mustat talvicrocsit. Kokko käyttää silmälaseja.