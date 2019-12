Sukulainen laukaisee joka vuosi joulupöydässä kinkkukommentin, joka ei naurata

Joulupöydässä istuu yhä useammin vieraita, jotka noudattavat esimerkiksi vegaanista, gluteenitonta tai sokeritonta ruokavaliota. Se aiheuttaa joskus eripuraa.

Jouluruokaostoksilla täytyy yhä useammin muistaa huomioida erilaiset ruokavaliot. Joulupöytään saattaa istahtaa ihminen, joka on allerginen tai sitten ihminen, joka muista syistä noudattaa esimerkiksi gluteenitonta, sokeritonta, vegaanista tai maidotonta ruokavaliota.

Ilta-Sanomilla oli tällä viikolla verkossa kysely suomalaisten joulupöytään liittyvistä tavoista. Kahden päivän aikana kyselyyn vastasi yli 10 000 ihmistä.

Kysymykset koskivat muun muassa jouluruokaan liittyviä perinteitä, joulupöydän ympärillä mahdollisesti esiintyviä pulmia ja kysymyksiä erikoisruokavalioista.

72 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että kinkku on edelleen joulupöydän kruunu. Suosituimmat ruuat kinkun jälkeen olivat kalat ja kalkkuna.

Ensisijaisesti vegaanisen kinkun joulupöytään hankkisi vain 2 prosenttia vastanneista.

Noin 70 prosenttia ilmoitti, että alkoholijuomat kuuluvat jouluateriaan.

Monessa joulupöydässä erilaiset ruokavaliot aiheuttavat myös eripuraa.

Tämän artikkelin lopussa on kyselyyn vastanneiden kertomuksia siitä, millaiset ruokavalioihin liittyvät asiat joulupöydässä synnyttävät pulmia ja erimielisyyksiä.

Perinteinen kinkku pitää vielä pintansa suomalaisten joulupöydässä, mutta erikoisruokavalioiden joulutuotteita on entistä enemmän tarjolla, kertoo Helsingin Kampin K-supermarketin kauppias Jouni Tuominen.

Gluteenittomien tuotteiden menekki on kasvanut vuosi vuodelta.

– On tullut lisää joulunajan gluteenittomia tuotteita, kuten joulutorttuja, pipareita ja piparipullaa.

Tuominen kertoo, että kasvisruuan myynti nostaa huimasti päätään, mutta se on vielä kokonaismyynnistä pieni osa.

– Se ei vielä ole merkittävä osa, mutta on koko ajan nousussa. Voi sanoa, että on tapahtumassa selkeä muutos.

Esimerkiksi vegaaniset seitankinkut ovat nostaneet suosiotaan.

– Jo viime vuonna huomattiin, että seitankinkut juuri ja juuri riittivät. Valikoimaa on tullut huimasti lisää, kuten vegaanisia laatikoita tai maidotonta riisipuuroa.

Perinteisen kinkun myynti on Tuomisen mukaan Kampissa vuosien varrella pudonnut. Sen sijaan ihmiset hankkivat entistä enemmän kalaa ja kalkkunaa. Kinkku ei kuitenkaan ole katoamassa.

– Kinkun määrän heilahteluja on ollut aikaisemminkin. Välillä se nousee, ja välillä tulee vuosia, ettei kinkkua menekään niin paljon.

Joensuun K-Citymarket Pilkon kauppiaan Juha Kupiaisen näkemykset jouluruokien muutoksesta ovat samankaltaisia. Joulunaikaan erikoisruokavalioiden tuotteiden menekki kasvaa.

– Jos siellä joulupöydässä on yksi erikoisruokavaliota noudattava, niin yleensä tehdään kuitenkin vain yhdet ruuat. Jos tekee vaikka lanttulaatikon, niin harva tekee kahta, vaan tehdään se sitten gluteenittomana.

Myös Joensuussa erilaiset kasvisruokavalion ja vegaaniset tuotteet ovat nousussa. Kuluttajat ovat entistä tiedostavampia, ja tieto uusista tuotteista kulkee muun muassa sosiaalisen median kautta.

– Jo pari päivää uuden tuotteen markkinoilletulon jälkeen meiltäkin kysellään, että milloin sitä saa täältä.

Kupiainen kertoo, että kinkku pysyy joulupöydässä, mutta sen koko pienenee.

– Jos ennen oli 12 kilon kinkku, niin nyt se on 4 kilon kinkku. Joulupöytään on tullut paljon enemmän vaihtoehtoja. Kinkku on vain yksi osa sitä, eikä välttämättä edes pääroolissa.

Ohessa IS:n kyselyyn vastanneiden kommentteja siitä, millaiset ruokavalioihin ja ruokaperinteisiin liittyvät asiat joulupöydässä synnyttävät pulmia ja erimielisyyksiä.

”Jokavuotinen ihmettely siitä, etten vieläkään ole ”oppinut” syömään kinkkua. 18 vuotta ilman punaista lihaa ei ilmeisesti kerro tarpeeksi vakaumuksesta?”

”Fanaattinen vegaanisuus sekä kaikki muutkin muodikkaat fanaattiset kiihkoilut.”

”Laihdutuspuheet, mitä voi ja ei voi syödä. Jos joskus voisi näistä olla hiljaa ja nauttia vaan.”

”Perheessä on yksi kasvissyöjä, joka kyseenalaistaa kinkun syömistämme.”

”Mummo pakottaa lapset syömään kaikkea ja suuttuu, jos ei maistu. Ja aikuistenkin pitäisi jaksaa monta lautasellista vetää sapuskaa, jonka jälkeen vielä kahvit kakkuineen tunnin päästä. Ei pysty, maha ei vedä.”

”Alkoholinkäyttö lasten ollessa paikalla. Takuuvarma riidan aiheuttaja.”

”Sukulaisilla vierailtaessa tulee aina sanomista siitä, etten syö kinkkua, vaikka en sitä ikinä itse ole nostanut esiin tai muutenkaan kasvissyönnistäni heille puhunut.”

”Ainoana vegaanina puren hammasta mukahauskoille pupunruoka-kommenteille.”

”Mummin mielestä kaikki pitää syödä, mitään ei voi heittää pois.”

”Jos kinkku tai laatikot eivät ole onnistuneet täydellisesti, vanhempi sukupolvi valittaa siitä koko aterian ajan. Heille ne ovat joulun tärkeitä asioita, nuoremmille on muut jutut tärkeämpiä.”

”Lipeäkalaa haluaisi yksi, mutta muut eivät kestä sitä hajua.”

”Uskonnollisuus ja myös eettisyys. Itse en syö tehotuotettua lihaa vaan pelkästään riistaa ja poroa.”

”Anopin mielestä lapsille ei kuulu tarjota jouluruokaa vaan makaronilaatikkoa, joka ei taas minusta kuulu joulupöytään. Haluaisin opettaa mahdollisimman monia makuja lapsille.”

”Kierrätysasiat, koska en kierrätä mitään, ja tyttäreni kierrättävät.”

”Yksi ei syö sianlihaa, yksi syö. Minusta on sama, kuka syö mitä. Kunhan jokaiselle tulee vatsa täyteen.”