Poliisi: Useita henkilöitä kiinni, aseita, räjähteitä ja huumeita takavarikoitu – liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Poliiisin mukaan tutkittavana on törkeitä huumausainerikoksia ja väkivaltarikoksia. Arkistokuva.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tutkii laajaa rikoskokonaisuutta, joka poliisin mukaan liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Poliisi kertoo lyhyessä tiedotteessa, että tutkittavana on törkeitä huumausainerikoksia ja väkivaltarikoksia.

Poliisi on tällä viikolla tehnyt etsintöjä Lappeenrannassa, Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa ja Helsingissä. Etsintöjen yhteydessä on takavarikoitu ampuma-aseita, räjähteitä ja huumausaineita. Poliisin mukaan takavarikoidut määrät ovat mittavia.

Useita henkilöitä on otettu kiinni etsintöjen yhteydessä. Viisi juttuun liittyvää epäiltyä on vangittu tällä viikolla. Lisäksi jo aiemmin on vangittu kaksi henkilöä, joiden poliisi epäilee liittyvän samaan rikoskokonaisuuteen.