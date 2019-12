Lasse Lehtisen kolumni: Vihreä aatteen musta aukko

EU:n jäsenmaat ovat linjanneet, että ilmastonmuutos on aikamme ykkösasia ja ylikansallisessa kalupakissa pitää olla kaikki hiilineutraali teknologia. Puheenjohtajamaana Suomi ajoi päätöstä, jossa ydinvoima katsottaisiin vihreäksi energiamuodoksi ja näkemystä tuki jäsenmaiden enemmistö.

Vanhan sanonnan mukaan Yhdysvaltain maaperä viettää lievästi idästä länteen, sillä seurauksella, että kaikki sellainen, jonka ruuvit ovat löysällä, päätyy Kaliforniaan. Niinpä Hollywood on viimeisen sadan vuoden aikana vauhdittanut useimpia maailmanlaajuisia trendejä – hyvässä ja pahassa.

Elokuvassa nimeltä Kiina-ilmiö vuodelta 1979 Jane Fondan näyttelemä televisiotoimittaja selostaa läheltä pitänyttä ydinvoimalaonnettomuutta. Elokuva esitteli totena täysin älyttömän teorian, jonka mukaan reaktorin sulava sydän saattaisi porautua koko maapallon läpi ja putkahtaa ilmoille Kiinassa.

Elokuvan ensi-ilta oli vain 11 vuorokautta ennen Harrisburgin onnettomuutta, jossa uuden ydinvoimalan toisen yksikön sydän osittain suli. Siitä ei tullut henkilövahinkoja eikä ympäristövaikutuksia. Elokuvasta kuitenkin alkoi ydinvoiman saatanallistaminen, jota Tshernobylin oikea ja vakava onnettomuus vauhditti.

Sähkön tuottaminen ydinvoimalla ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Sillä tuotetaan jo puolet EU-alueen päästöttömästä sähköstä ja toiminnassa on toistasataa ydinvoimalaa. Ydinvoima on suurin vähäpäästöisen energian lähde myös Suomessa.

Myös pieniä reaktoreita kehitetään eri puolilla maailmaa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa niistä voisi olla iso apu vaikkapa hiilellä tuotetun kaukolämmön korvaajina. Niitä on jo rakennettu jäänmurtajien ja sukellusveneiden voimanlähteiksi.

Ylen tuoreen kyselyn perusteella ydinvoima kelpaa suomalaisnuorten enemmistölle ilmastonmuutoksen vastaisena työkaluna. Nuorin vastaajaryhmä, eli 15–24-vuotiaat, ovat ydinvoiman vankimpia kannattajia.

Osmo Soininvaaran tavoin ajattelevat järkivihreät ovat hekin tulleet tulokseen, että ydinvoima on sittenkin hiilivoimaa parempi energian tuotannon muoto, kunnes kasvava energian tarve voidaan korvata muulla vähäpäästöisellä energialla.

Tilanne on nyt muuttunut. Jos uutiset Euroopan parlamentista pitävät paikkansa enemmistö haluaa sittenkin rajata ydinvoiman ulos paketista, josta on määrä sopia ensi viikon huippukokouksessa. Mepit ovat antamassa periksi niille, jotka edelleen uskovat Kiina-ilmiöön.

Pankit tarvitsevat poliittisesti hyväksytyn ja vertailukelpoisen listan ilmastoystävällisistä energioista, sillä sijoittajat miettivät myös eettistä kestävyyttä. Voimaloiden toimintaikä on vähintään 60 vuotta. On olennaista, että niihin sijoittavilla on pitkälle tähdäten näkymä siitä, että päästöttömälle ydinsähkölle piisaa kysyntää.

Ydinvoimakielteistä kantaa perustellaan usein käytetyn polttoaineen vaarallisuudella. Suomella ja Ruotsilla on sen loppusijoittamisesta toimiva järjestelmä, josta muut voivat ottaa oppia. Käytetty ydinpolttoaine voi myös olla tulevaisuuden energianlähde, teknologia on jo olemassa vaikka ei vielä taloudellisesti kannattava.

Kun samaan aikaan vaaditaan ilmastotekoja tässä, heti ja nyt, järkeviä tekoja ei ehkä sittenkään kannata lykätä vetoamalla kuviteltuun maailmanloppuun hamassa tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.