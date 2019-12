Tällainen on Sanna Marinin siippa Markus Räikkönen – hemmottelee puolisoaan arkisella asialla aamuisin

Pääministeri Sanna Marinin puoliso Markus Räikkönen on ex-jalkapalloilija ja yritysten kehittäjä. Kaksivuotiaan Emman isälle on selvää, että molemmat vanhemmat voivat tehdä myös uraa.

Suomen uusi pääministeri Sanna Marin, 34, on saanut tällä viikolla naisjohtoisella hallituksellaan poikkeuksellista kotimaista ja kansainvälistä huomiota. Mielenkiinto Marinia kohtaan on ollut niin suurta, että se on yltänyt myös hänen puolisoonsa, tamperelaiseen viestintäjohtaja Markus Räikköseen.

– Jonkin verran on tullut yhteydenottoja, Räikkönen kuvailee median kiinnostusta.

Hän on esiintynyt Marinin seurassa julkisuudessa jo useita vuosia esimerkiksi Linnan juhlissa, mutta on monessa mielessä eri asia olla kansanedustajan kuin Suomen suurimman vallankäyttäjän puoliso. Räikkönen suhtautuu elämänmuutokseen kuitenkin tyynesti.

– Koko perhe iloitsee Sannan puolesta ja tuemme häntä täysillä. Olen oikein hyvillä mielin.

Näin Marin ja Räikkönen juhlistivat itsenäisyyttä 6. joulukuuta.

Marin sai onnitteluhalauksen puolisoltaan tultuaan valituksi Sdp:n pääministeriehdokkaaksi 8. joulukuuta.

Räikkösestä ei ole aiemmin tiedetty juuri mitään. Hän on syntynyt vuonna 1985 eli on samanikäinen kuin puolisonsa. Räikkönen on asunut koko ikänsä Tampereella. Lapsuudenperheeseen kuuluivat äiti, isä ja kaksi isoveljeä.

– Olimme hyvin tavallinen perhe, Räikkönen kuvailee.

Nuoruutensa suurimman intohimon hän löysi jo aivan pienenä. Jalkapallo kiinnosti Räikköstä heti, kun hän oppi kävelemään. Alle kouluikäisenä Räikkönen alkoi pelata Tampereen Ilveksessä.

Laji vei mukanaan niin, että Räikkönen pelasi Ilveksessä A-junioreihin asti. Sen jälkeen hän siirtyi Tampereen Pallo-Veikkoihin ja pelasi siellä miesten edustusjoukkueessa ykkös- ja kakkosdivaria vuoteen 2008.

– Urheilu ja varsinkin joukkueurheilu on hienoa, Räikkönen selittää rakkauttaan jalkapalloon.

Enää hän ei pelaa, mutta urheilu kiinnostaa yhä. Jos pääministerin puolisolle jää omalta työltä ja pieneltä lapselta aikaa, hän käy mielellään kuntosalilla ja juoksemassa.

Marin ja Räikkönen valtiopäivien avajaisissa huhtikuussa 2019.

Räikkönen ei mennyt lukioon, vaan valmistui merkonomiksi. Hän on työskennellyt myynnin, markkinoinnin ja it-alan tehtävissä. Punaisena lankana on aina ollut halu auttaa yrityksiä.

– Olen tehnyt vuosien varrella aika paljon töitä yrittäjien kanssa. On tärkeää, että meillä on yritystoimintaa, että yrittäjät pärjäävät ja että uskalletaan yrittää.

Räikkönen on ollut perustamassa konsultti- ja it-alan yrityksiä ja toimii myös eri yritysten hallituksissa. Tärkeintä Räikköselle on tällä hetkellä työ tamperelaisen Markkinointiakatemian viestintäjohtajana. Nopeasti kasvanut yritys auttaa toisia yrityksiä digitaalisessa asiakashankinnassa ja markkinoinnissa.

– Ensi vuonna yritämme tehdä tätä nopeasti muuttuvaa yritystä uusilla tavoilla tunnetuksi vielä suuremmalle joukolle. Muutostilanteissa minun roolini on auttaa kertomaan yrityksen tarinaa paremmin. Siihen on tulossa isoja juttuja ensi vuonna, Räikkönen kuvailee.

Räikkönen voisi keskittyä omiin töihinsä ilman ylimääräistä mediahuomiota, ellei Tampereen kesässä olisi vuonna 2004 tapahtunut kohtaaminen, joka muutti hänen yksityiselämänsä. Tuolloin nuori jalkapalloilija tapasi tuoreen ylioppilaan, Sanna Marinin.

Pari on pitänyt yhtä siitä asti. He muuttivat yhteen vuonna 2006 ja menivät kihloihin vuonna 2017.

Marin ja Räikkönen menivät kihloihin vuonna 2017. Kuva kahden vuoden takaa Linnan juhlista.

Marin on kuvaillut puolisoaan aiemmin Me Naisten haastattelussa hyvin rauhalliseksi henkilöksi. Sama vaikutelma tulee nytkin. Räikkönen vastaa toimittajan kysymyksiin hyvin rauhallisesti ja ystävällisesti, mutta ei lähde lörpöttelemään.

– Olemme vain hyvin sopivat toisillemme, Räikkönen tiivistää hänen ja Marinin pitkän suhteen salaisuuden.

Yli vuosikymmenen kahdestaan eläneen parin elämä muuttui tammikuussa 2018, jolloin syntyi esikoinen Emma Amalia. Räikkösen mukaan perheessä on tärkeintä, että lapsella on hyvät kotiolosuhteet. Samaan aikaan molemmat haluavat tehdä töitä. Marin ja Räikkönen esimerkiksi jakoivat vanhempainvapaat tasan.

– Elämme nykyaikaa, jossa molempien vanhempien on päästävä tekemään omaa uraa, mutta toisaalta myös joustettava, jotta perhe toimii ja on hyvä kokonaisuus. Tämä sama asia koskettaa nykypäivänä hyvin monia meidän ikäisiämme perheitä. Usein molemmat vanhemmat ovat töissä, Räikkönen kertoo.

Hänen mukaansa arki sujuu tällä hetkellä hyvin ja Emma on iloinen ja hyvinvoiva pikkutyttö. Päivisin lapsi on päiväkodissa. Marinia ja Räikköstä auttavat lapsenhoidossa molempien vanhemmat.

– Meillä on tosi hyvät tukiverkostot, Räikkönen kiittää.

Vielä perhe ei tiedä, miten pääministeriys mahdollisesti muuttaa asumisjärjestelyjä. Viime vuodet perheen koti on sijainnut Tampereen Kalevassa, mutta Marinilla on ollut Helsingissä käytössään pikkuyksiö. Nyt nuori lapsiperhe voisi muuttaa pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan.

– Alkuvuodesta katsomme tilannetta, Räikkönen kertoo perheen asumisesta.

Myös häiden ajankohta on yhä auki. Parin häät siirtyivät vuodelta 2018 juhlapaikan mentyä remonttiin. Kesäkuussa Anna-lehden haastattelussa Marin kertoi, että häitä tanssittaisiin ”tämän vuoden aikana”.

– Nyt on ollut vähän kiireitä poliittisten tehtävien takia. Näin ne tilanteet aina muuttuvat. Emme ole myöskään hirveän hyviä suunnittelemaan tällaisia asioita. Olemme kyllä menossa naimisiin, mutta katsotaan, milloin saamme häät kalenteriin, Räikkönen kertoo.

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana tunnetuksi tullut Marin on ollut kiinnostava nuori poliitikko jo vuosia, mutta hän ja Räikkönen eivät ole antaneet parisuhdehaastattelua. Pari ei avaa yksityiselämäänsä juuri lainkaan myöskään sosiaalisessa mediassa.

Pieniä paljastuksia he tekivät vuoden 2018 Linnan juhlissa. Tuolloin Marin kertoi Aamulehdelle, että lapsen saaminen muuttaa koko elämän. Avomies hemmottelee häntä välillä nousemalla aamuisin aikaisin tyttären kanssa, jotta puoliso saa vielä nukkua.

– Sitä arvostan todella, Marin sanoi haastattelussa.

Räikkönen kertoi pitävänsä rakkautta yllä arjen pienillä asioilla ja välillä isoimmilla jutuilla. Hemmottelua ovat yhteiset vapaapäivät.