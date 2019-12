Helena Petäistö vietti Boris Johnsonin kanssa baari-iltoja Brysselissä –kertoo mihin pääministerin suosio perustuu

– Boris Johnson näyttää Jukolan Jussilta ja on puskutraktori, Suomen tunnetuin EU-kirjeenvaihtaja Helena Petäistö kertoo.

Suomen tunnetuin EU-kirjeenvaihtaja Helena Petäistö tutustui Britannian pääministeri Boris Johnsoniin 90-luvun alussa, kun Johnson oli Daily Telegraph-lehden kirjeenvaihtajana Brysselissä.

Vuosi oli Petäistön ensimmäinen Brysselissä EU-kirjeenvaihtajana ja Boris Johnsonin viimeinen.

– Hänellä oli se periaate, että faktat pilaavat hyvän jutun, Petäistö kertoo Ilta-Sanomille.

Johnson oli saanut silloin jo potkut The Timesilta, koska hän oli mennyt laittamaan vähän omiaan yhteen haastatteluun. Daily Telegraph otti hänet ja antoi hänen kirjoittaa mitä sattuu.

– Se tapa jäi brittilehdistöön, että sai kirjoittaa mitä hyvänsä EU:sta.

– En tiedä, mitä hän on silloin ajatellut, mutta ainakin hän pääsi siihen päämäräänsä.

Helena Petäistö muistaa Boris Johnsonin pressibaarin kunkkuna EU-rakennuksissa. Vantterana miehenä, jolla paidan helmat pursuilivat housuista ja tukka harotti.

Johnson puhui loistavaa ranskaa ja oli kaikkien kaveri.

– Aina ihmettelimme hänen kirjoitustyyliään, mutta siitä huolimatta pidimme hänestä ihmisenä. Hän oli mukava ja persoonallisuus, Helena Petäistö kertoo.

Helena Petäistö miettii hetken ennen kuin hän vastaa, mihin Boris Johnsonin suosio perustuu.

– Eihän tuollaisia poliitikkoja näe. Kun ajattelee brittipoliitikkoja, jotka ovat klassisia tyyliltään. Boris Johnson näyttää Jukolan Jussilta ja on puskutraktori.

– Hän on valloittava persoona. Uskon, että sillä on ollut vaikutusta hänen menestykseensä.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja konservatiivit saivat viime yönä Suomen aikaan kirkkaan voiton parlamenttivaaleissa.

Vaalivoitto antaa Johnsonille samalla valtakirjan EU-eron eli brexitin läpiviemiseen. Brexit on toteutumassa tammikuun lopussa.

Johnsonin vaalivoitto herättää Helena Petäistössä monenlaisia ajatuksia.

– Kaikki ajattelevat, että huh, päästään hirveästä sotkusta eroon, mutta pelkään, että tämä on vasta sotkun alkua, Helena Petäistö sanoo.

– Kyllä voi aika nopeastikin valjeta mikä totuus on.

Toinen mielenkiintoinen kysymys on, hajoaako Yhdistynyt kuningaskunta.

– Tämä voisi olla brexitin hyvä puoli, että Skotlannista tulee itsenäinen ja Irlannin saari voisi yhdistyä ja tulisi yhtenäinen saari, Helena Petäistö miettii.

Helena Petäistö uskoo, että työväenpuolueella tulee tutkiskelun paikka.

– Työväenpuolue missasi elämänsä tilaisuuden. On ollut suuri virhe, etteivät he vaihtaneet puheenjohtajaa. Työväenpuolueen enemmistö on ollut vastaan brexitiä.

Pitkän linjan EU-kirjeenvaihtaja näkee Britannian EU-erossa jo vähän huumoriakin.

– Luojan lykky briteistä jäi tee! Helena Petäistö naurahtaa.

– He toivat teen Eurooppaan, vaikka eivät olleetkaan ensimmäisiä.

Petäistö löi vetoa, etteivät britit eroa EU:sta – ja hävisi.

– Maksan itsekin kalliisti tämän brexitin. Häviän yhteensä kuusi samppanjapulloa (kolme ranskalaisille ja kolme suomalaisille), sillä en missään vaiheessa ennen Boris Johnsonin valtaan nousua uskonut oikeasti, että britit eroavat EU:stä

MTV:n legendaarinen EU-kirjeenvaihtaja Helena Petäistö julkisti lokakuussa uuden kirjansa Bryssel, Strasbourg, Luxemburg (Otava). Se on suositun matkakirjasarjan kolmas osa.

Lauantaina 14.12. hän esiintyy Turussa kirjakaupassa.