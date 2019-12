Katri Kulmunin Instagram-kysely al-Holin suomalaisten kohtalosta herätti kansainvälistä huomiota: ”Ihan oikeasti, Suomi?”

Valtiovarainministeri Kulmuni kysyi, tulisiko leiriltä auttaa takaisin Suomeen ”naiset ja lapset” vai pelkästään ”lapset”.

Valtiovarainministeri, keskustan puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni julkaisi eilen Instagram-storyssaan kyselyn liittyen al-Holin suomalaisten naisten ja lasten kohtaloon.

– Autetaanko suomalaiset lapset tänne? Vai pitääkö myös heidän äidit tuoda? Jälkimmäisestä mie en ollenkaan ole innostunut, koska näihin aikuisiin liittyy hirvittävä terrorismivaara. Mitä mieltä sinä olet?” Kulmuni kysyi storyssa, ja antoi seuraajille vaihtoehdoksi valita joko ”vain lapset” tai ”lapset ja äidit”.

Kuvakaappaus Katri Kulmunin Instagram-storysta.

Toissapäivänä Kulmuni kertoi keskustan linjasta Ylen A-Studion haastattelussa. Sen mukaan Suomi auttaisi al-Holin leirillä olevia suomalaislapsia mutta ei aikuisia.

Ylen entinen toimittaja Sanna Ukkola otti kuvakaappauksen storysta ja jakoi sen Twitterissä saatesanoin:

– Valtiovarainministeri Katri Kulmuni näköjään kyselee instassa, pitääkö Al-Holin leiriltä tuoda vain lapset vai naiset ja lapset. Tässä kyseessä ihmishenget. En ole ihan varma, onko tämä paras strategia tilanteessa, jossa hallitusta on moitittu juuri päättämättömyydestä, Ukkola kysyi.

Jo keskiyön aikoihin Kulmuni poisti storynsa Instagramista ja julkaisi pahoittelun Twitterissä.

– Viikolla on puhuttanut vaikea Al-holin tilanne suomalaisten osalta. Kerroin eilen @keskusta kannan asiaan. Kansalaisia teema puhuttaa kovasti. On tärkeää käydä myös kansalaiskeskustelua & saada palautetta. IG-kyselyni herätti pahennusta, se on poistettu. Tapa oli epäonnistunut.

Twitterissä asiaan tartuttiin myös kansainvälisellä tasolla, kun ihmisoikeusjärjestö Human Right Watchin mediajohtaja Andrew Stroehlein twiittasi aiheesta.

HRW:n toimintakenttänä on maailman ihmisoikeustilanteen tarkkailu. Sen päämaja sijaitsee New Yorkissa.

– Ihan oikeasti, Suomi? Tämä on kamalaa, jos on totta. Valtion tulisi kunnioittaa kansalaistensa ihmisoikeuksia kaikissa tapauksissa, eikä sälyttää elämän ja kuoleman päätöksiä julkiseen äänestykseen sosiaalisessa mediassa. Mitä seuraavaksi? Julkisia hirttäjäisiä perustuen stadionin katsojien hurrauksen äänenvoimakkuuteen?

Stroehlein kertoi Twitterissä ottaneensa yhteyttä suomea puhuviin ystäviinsä varmistaakseen Kulmunin sanoman sisällön.

Kansainvälisestä huomiosta kertoi ensimmäisenä Demokraatti.