Sanna Marin vastasi lopulta kysymykseen al-Holista – ”Lapsilla on oikeus elämään”

Pääministeri Sanna Marin vastasi kysymykseen, jonka viestintäpäällikkö torjui aikaisemmin.

EU:n huippukokouksen ensimmäisen päivän päätteeksi päämisteri Sanna Marin vastasi al-Holin leiriä koskevaan kysymykseen.

Paikalla olleet suomalaistoimittajat yrittivät kysyä Marinilta asiasta jo ennen kokouksen alkua. Marinin vieressä ollut EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm valtioneuvoston kansliasta kielsi toimittajia kysymästä al-Holista toimittajan esitettyä kysymyksen.

Marin pahoitteli Sjöholmin toimintaa myöhemmin torstaina. Lopulta Marin vastasi kysymykseen kokouspäivän päätyttyä.

Pystyykö hallitus tekemään poliittisen päätöksen leirin naisten ja lasten tilanteesta ennen ensi viikon välikysymyskeskustelua ja siten, että kaikki puolueet ovat sen takana?

– Olen sanonut, että tämä tilanne selvitetään perinpohjaisesti. Meillä on oikeuskanslerin näkemys siihen, miten tässä pitää toimia. Meidän pitää tietenkin noudattaa niin Suomen omaa lainsäädäntöä, perustuslakia, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, lasten oikeuksien sopimusta, Marin sanoi.

– On aivan selvää, että ratkaisujen pitää nojata siihen, että lapsen oikeuksia kunnioitetaan. Lapsilla on oikeus elämään, ja hallituksen ratkaisujen, jos niitä tullaan lähiaikoina tekemään, niiden pitää nojata tähän periaatteeseen. Olen sanonut, että tämä tilanne selvitetään perin pohjin, ja se työ on jo käynnissä. Sitten kun minulla on tästä asiasta tiedotettavaa, sen kerron.