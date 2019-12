Huijareita jahtaava Tuula Visa ei ole koskaan kuullut rahallisesti yhtä suuresta vedätyksestä.

Elina on hento ja huoliteltu tilapäisiä opettajan töitä tekevä keski-ikäinen nainen. Kun hän kertoo tarinaansa, sanat takertuvat kurkkuun.

– Nyt ymmärrän täysin ihmisiä, jotka ajavat rekkaa päin, Elina sanoo ja purskahtaa itkuun.

Elina on nettihuijauksen uhri. Huijareita metsästävä ja uhreja auttava Tuula Visa ei ole koskaan kuullut yhtä suuresta vedätyksestä. Huijaukseen on uponnut yli 700 000 euroa. Rahaa Elina on saanut pikavipeistä, kulutusluotoista ja omista säästöistään. Hän on velkaa kahdelle ystävälleen satojatuhansia euroja. Ilta-Sanomat on nähnyt kuitteja, jotka todistavat ulkomaille tehdyistä tuhansien eurojen tilisiirroista. Rahaa on mennyt paitsi perinteisten pankkisiirtojen, myös Paypalin ja Skrillin kautta. IS on nähnyt myös velkakirjan, jonka mukaan Elina on ystävälleen yli 130 000 euroa velkaa. Toiselle ystävälleen hän on omien sanojensa mukaan velkaa satojatuhansia euroja.

Paikallispoliisi vahvistaa, että Elina on tehnyt huijauksesta rikosilmoituksen. Asiaa tutkitaan törkeänä petoksena.

– Monesti ajatellaan, kuinka tyhmiä huijausten uhrit ovat. Mutta ei, monet ovat koulutettuja ja hyvin ajan hermoilla olevia työelämässä olevia fiksuja ihmisiä. Jotenkin kertomus koukuttaa, poliisi kuvailee.

Ilta-Sanomat ei julkaise jutun tutkinnanjohtajan nimeä, jottei selviä, mistä päin Suomea Elina on kotoisin. Elina ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään. Huijaukseen liittyvä häpeä on suuri. Elinan sisarukset ovat kääntäneet hänelle selkänsä. Elinan aikuiset lapset eivät tiedä, millaiseen pulaan äiti on joutunut. Ex-mieskään ei tunne koko vyyhdin laajuutta.

Niin kuin usein käy, huijarit iskevät heikolla hetkellä. Elina oli ollut pitkään tyytymätön liittoonsa. Hän ei ollut eronnut pienten lasten vuoksi. Lapset olivat kasvaneet, mutta Elina ei ollut saanut lähdettyä alkoholismista ja työttömyydestä kärsineen miehensä luota. Samaan aikaan Elina oli pitänyt koko taloutta pystyssä pienillä tuloilla.

Lopullinen alamäki alkoi toukokuussa 2018, kun Christopher Gebbert -niminen mies otti yhteyttä Instagramissa.

– Olin juuri avannut Instagramin ja laittanut sinne kasvokuvan, kun aloin saada viestejä ja tykkäyksiä. Olin ihan pöyristynyt ja vastailin viesteihin vain lyhyesti.

Christopher kertoi olevansa YK:n kirurgina Aleppossa Syyriassa. Instagram-kuvissa esiintyy tyylikkäästi harmaantunut, parrakas ja tummatukkainen mies. Christopher sanoi jääneensä leskeksi, kun hänen vaimonsa kuoli rintasyöpään. Hänen 19-vuotias poikansa David opiskeli sisäoppilaitoksessa Yhdysvalloissa.

Reilun kuukauden keskustelun jälkeen Christopher väitti, että oli pääsemässä pois Syyriasta. Hän sanoi lähettävänsä Elinalle paketissa tietokoneensa, puhelimensa ja rahaa.

– Hän oli maksanut lähetyksestä 5 000 euroa, mutta minun piti maksaa lisäksi 5 000 euroa, jotta saan paketin. Lähetyksen hinta nousi, kun kuriiripalvelu tuli Suomeen ja lähetys jäi jumiin lentokentälle.

Elina sai kuulla, ettei saa pakettia, ennen kuin maksaa kymmeniätuhansia lisää. Kuriiripalvelu vaati aina uusia maksuja uskottavin selityksin.

– Pakettia ei koskaan tullut, mutta Christopher lupasi, että tulee itse Suomeen.

Esteet seurasivat toisiaan: lentokoneeseen tuli vika, Christopher loukkaantui ja joutui sairaalaan.

– Sitten hän oli taas tulossa Suomeen ja väitti tulleensa lentokentälle itse pakettia hakemaan. Hän lupaili yhteistä tulevaisuutta.

Syyskuussa Christopher kertoi jääneensä kiinni Helsinki-Vantaalla, koska oli tuonut liikaa käteistä rahaa salkussaan. Jälleen hän pyysi Elinalta rahaa, tällä kertaa päästäkseen takuita vastaan vapaaksi.

– Otin pikavippejä ja minulta loppuivat rahat. Kun rahanpyynnöistä ei tullut loppua, blokkasin hänet.

Muun muassa tällaisen viestin huijari lähetti huijatuksi tulleelle.

Mies loi aina uuden profiilin ja alkoi viestitellä. Christopher ihmetteli, miksi Elina ei vastannut viesteihin. Elina muistutti, että oli jo menettänyt suuren summan. Christopher vastasi, että kyse oli vain väliaikaisista vaikeuksista. Viesteissä mies väitti Jumalan tarkoittaneen parin yhteen. Hän kertoi myyneensä talonsa Amerikassa ja lupasi maksaa velkansa. Haastatteluhetkellä Elinan puhelin piippaa, kun sinne tulee uusia viestejä samannimiseltä mieheltä. Viesteissä mies lähettää sydämen kuvia ja kyselee, miten rakas voi. Hän lupailee edelleen, että tulee Elinan luo Suomeen.

– Tiedän, että minun pitäisi poistaa hänet, mutta haluan arkistoida nämä keskustelut poliisia varten.

Syksyllä 2018 nettihuijaus lähti uusille kierroksille, kun Elina tykkäsi Instagramissa heavylegenda Ozzy Osbournen sivuista. Sen jälkeen hän sai viestiä henkilöltä, joka väitti olevansa ”pimeyden prinssi” itse. Aluksi Elinaa epäilytti. Mies kertoi bändistään, tiimistään ja perheestään asioita, jotka täsmäsivät Osbournen sosiaalisessa mediassa kuvailemiin tapahtumiin. Elina puolestaan avautui henkilökohtaisista taloushuolistaan ja vaikeasta liitostaan.

– ”Ozzy” tarjoutui lähettämään selviytymispaketin, jossa on 2,5 miljoonaa dollaria (2,2 miljoonaa euroa) käteistä, jalokiviä ja fanituotteita. Paketin piti auttaa minua pääsemään pois Christopherin aiheuttamista veloista.

Pian lähetystä toimittanut kuriiri otti yhteyttä ja sanoi paketin jääneen matkalle korkeiden tullimaksujen vuoksi. Elinalla ei ollut niihin varaa. Siinä vaiheessa hän otti yhteyttä kahteen suomalaiseen ystäväänsä. Ystävykset toivoivat, että saisivat maksettua lähetyksen avulla omat velkansa pois ja pystyisivät kehittämään yritystoimintaa.

– Ennen joulua 2018 minun piti tavata ”Ozzy” Helsingissä, mistä hän ottaisi minut mukaan Berliiniin konserttineuvotteluihin. Menin lentokentälle hänen ilmoittamanaan tulopäivänä, mutta ketään ei ilmaantunut.

Viestit eivät johtaneet konkreettiseen tapaamiseen.

Muutaman viikon päästä Elina sai ”Osbournelta” viestin, jossa mies pahoitteli tapahtunutta ja kertoi joutuneensa Moskovassa sairaalahoitoon. Vuoden 2019 alussa ”Osbourne” otti uudelleen yhteyttä ja väitti lähetystä hoitaneen kuriirin ja yksityissihteerinsä pettäneen heitä kaikkia.

– Kaikki piti tehdä Sharonilta (Osbournen vaimolta) salassa. Siksi hän ei voinut maksaa omilta tileiltään mitään.

”Osbourne” väitti palkanneensa FBI-agentin tutkimaan kuriirin huijausta. Agentti kertoi napanneensa lähetyksen kuriirilta ja lupasi toimittaa sen itse Suomeen. Pian hän pyysi rahaa lentolippuihin, hotelliyöpymisiin ja palkkoihin. FBI ei korvannut yksityisiä toimeksiantoja, agentti väitti.

– Osbournen ystävät tarjoutuivat maksamaan osan, mutta täältä piti löytyä rahoitus loppuosalle.

Rahanpyyntöjä tuli lisää: agentti joutui auto-onnettomuuteen ja lento peruuntui. Seurasi erikoinen tapahtumasarja, jossa agentti oli tuomassa pakettia Espanjasta Suomeen. Jälleen oli monta syytä pyytää rahaa: lentoliput, hotelliyöpymiset, taksimatkat, tullimaksut. Ystävykset pohtivat, pitäisikö heidän kysyä asiasta suoraan esimerkiksi Rovaniemen lentokentältä, minne agentti väitti lentäneensä. Heitä varoitettiin tekemästä niin.

– Olisimmepa ottaneet silloin yhteyttä Rovaniemen tulliin, mutta emme voineet kuvitella, että kaikki on huijausta.

Kevättalvella 2019 Elina sai Facebookin Messengerin kautta viestiä mieheltä, joka väitti olevansa kuuluisa muusikko. Hän selitti ottavansa aika ajoin yhteyttä parhaimpiin faneihinsa kiittääkseen heitä. Pian Elina alkoi keskustella muusikon kanssa pikaviestipalvelu Hangoutsissa. Yllättäen muusikko kertoi yksityiselämän vaikeuksistaan ja pyysi Elinalta apua.

Muusikko väitti, ettei voi julkisen asemansa vuoksi pyytää apua edes omilta ystäviltään. Siksi hän vetosi Elinaan. Muusikkona esiintynyt huijari avasi tilejä, joissa toisena edunsaajana oli Elina. Tilien kautta Elinan piti pystyä siirtämään rahaa myös omalle tililleen. IS on nähnyt valepankkien sivuja, joille Elina pääsee kirjautumaan.

Pankki vaati rahansiirtoja varten turvallisuuskoodeja. Koodit saattoivat maksaa kymmeniätuhansia euroja. Myös Elinan ystävät lainasivat tälle rahaa, jotta tämä voisi auttaa muusikkoa. Kun rahaa kului aina vain enemmän, ystävykset ottivat yhteyttä muusikon sihteeriin.

– Sieltä tuli viesti, että heillä on suuri syy epäillä, että meitä on huijattu.

Loppusyksystä 2019 Elina alkoi ymmärtää, että kaikki oli ollut alusta alkaen valetta. Nyt Elinasta tuntuu kuin hän olisi elänyt puolitoista vuotta satumaailmassa.

– Minulla on tyhjä ja hylätty olo. On kuin seurustelusuhde olisi päättynyt.

Huijauksen aikana eivät ole huvenneet vain rahat, vaan myös kilot – Elina on menettänyt ruokahalunsa ja laihtunut yli kymmenen kiloa. Hän ei osaa sanoa, mikä sai sortumaan huijauksiin aina vain uudelleen. Yksi syy oli vankka usko ja toivo siihen, että hän vapautuu veloistaan, jos 2,5 miljoonan dollarin paketti tulee perille.