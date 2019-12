Katugallup: Mitä al-Holin leirillä oleville suomalaisille pitäisi tehdä? ”On suomalaisten velvollisuus huolehtia omistaan”

”Tietysti lapset ovat etusijalla, he ovat surkeassa asemassa. Jos lapset jäävät Syyriaan, he todennäköisesti radikalisoituvat ja siitä syntyy uusia Isis-taistelijoita. Mutta siellä on niitä äitejä ja he ovat kyllä varmasti vahvasti Isis-henkisiä, että en pidä kauhean suotavana, että äidit tuodaan Suomeen. Tietysti lasten erottaminen äidistä on hankala juttu, kertoo 67-vuotias eläkkeellä oleva Jan Sandmark.