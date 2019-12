Ei tietoa vilautteluseksistä. Kauppakeskusjohtaja kiittää tarkkasilmäisiä kansalaisia.

Kauppakeskus Triplasta Helsingin Pasilassa alkuviikosta paljastunut kiusallinen intiimiteettisuoja-aukko tukitaan perjantaina.

– Tilasimme huurreteippejä, joita parhaillaan leikataan ja ne asennetaan huomenna, kertoi Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki torstaina iltapäivällä.

Kysymyksessä on Triplan neljännen kerroksen inva-wc, jonne näki sisään Pasilan aseman läntiseltä laiturilta, jota käyttävät HSL:n lähijunat.

Näköyhteys syntyi päivittäin aina, kun talvinen iltapäivä ulkona pimeni, ja samaan aikaan inva-wc:ssä paloivat kirkkaat valot, jolloin se toi mieleen urbaanissa maisemassa avautuneen joulukalenterin luukun.

Ilta-Sanomat sai keskiviikkona vinkin, jonka mukaan intimiteettisuoja-aukosta tehdyt uutiset olisivat toimineet yllykkeenä harrastaa siellä seksiä, ilmeisesti näyttäytymistarkoituksessa.

IS ei ole pystynyt vahvistaman vinkin todenperäisyyttä. Se voi olla myös niin sanottu urbaani legenda. Kello oli joka tapauksessa ollut 16.10 (aurinko laski klo 15.12), kun silminnäkijän mukaan mieshahmo istui pöntöllä ja hänen päällään liikehti pitkähiuksinen brunetti.

Silminnäkijä ei ollut ottanut valokuvaa, vaan hän oli mennyt junaan, jota oli alunperin ollut odottamassa.

IS lähestyi kauppakeskusjohtaja Kivimäkeä ensin yleisen tason kysymyksillä intimiteettisuoja-aukosta. Lopuksi keskustelu sivusi silminnäkijäksi esittäytyneen henkilön vahvistamatonta väitettä vilautteluseksistä.

Näin Kivimäki vastasi ensin yleisellä tasolla.

– Ikävää, että syntyi tilanne, josta tuli huonoa asiakaskokemusta. Ja oli hyvä huomio asiakkailta kiinnittää huomiota epäkohtaan, Kivimäki kiittää valppaita kansalaisia.

Kivimäen mukaan alkuperäinen teippaus oli vajavainen.

Kävittekö itse katsomassa?

– Näin tilanteen ulkona kuvista.

Ette käynyt laiturilla?

– En illalla, päivällä toki, mutta tilannehan eskaloitui, kun ulkona oli pimeää ja sisällä valoa. Olemme siitä kovasti pahoillamme. Se ei ollut millään lailla tarkoituksenmukaista.

Tripla haluaa taata hyvän asiakaskokemuksen myös wc-tiloissa.

Käyttekö tänä iltana katsomassa, kun on viimeinen tilaisuus?

– Uskon kyllä asiakaspalautetta.

Kävikö kukaan henkilökunnasta, eikö olisi hyvä varmistaa se ennen teippausta pimeämmäksi?

– Se on huurreteippiä. Koimme, ettei teippaus ollut riittävä, ja asiakkaalle saattoi syntyä mielikuva, että ikkunasta näkyy läpi. Kuinka tarkasti ja yksityiskohtaisesti, siihen en ota kantaa.

– Meille tärkeintä on asiakaskokemus. Näkyykö oikeasti läpi, on myös tärkeä asia, mutta jos asiakas kokee, että ikkuna on liian läpinäkyvä, laitamme vahvemman teippauksen, ettei asiakkaalle tule tunne, että joku katselee.

Tuli tietoa, että siellä olisi ollut sellaisia henkilöitä, jota haluavat, että heitä katsellaan, kun he harrastavat seksiä, harrastamassa sellaista?

– Tästä en ole tietoinen.

Miten suhtautuisitte siihen?

– Kuten sanottu, huurrelasit tulevat huomenna ja tilanne ei ole enää akuutti.

Onko ylipäätään sallittua harrastaa siellä seksiä, vaikka olisi huurrelasit?

– Kauppakeskus on julkinen paikka ja julkista tilaa koskevat käyttäytymissäännöt ja siveellisyysasiat koskevat myös alueita, joista on mahdollista nähdä ulos.

Inva-wc:ssä ei saa harrastaa seksiä?

– Ihmisten wc-tilat on tarkoitettu wc-tiloiksi.

Edes invalidien kesken?

– En ota tuohon kantaa.

Kiitos, ja teipit tulevat?

– Kyllä.