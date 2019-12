Ministereiltä ei selvää vastausta al-Holista: ”Päätöstä, että kaikki suomalaiset tuotaisiin, ei ole”

Kyselytunnilla käsitellään kuumaa aihetta siitä, aikooko Suomi kotiuttaa al-Holin ISIS-leiriltä suomalaisia äitejä ja lapsia.

Kyselytunnilla ei ole saatu vastausta siitä, aikooko Suomi kotiuttaa al-Holin vankileiriltä 30 suomalaislaista ja heidän 10 äitiään.

Kansanedustaja Riikka Purra (ps) pysyi aluksi, miten hallitus voi suunnitella aikuisten tuomista Suomeen, kun yksikään EU-maa ei ole Isis-aikuisia kotimaahansa tuonut.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pyöritteli vastausta ja kertoi hallituksen sopineen toimintalinjasta iltakoulussaan lokakuun lopussa ja nimittäneensä alueelle erityisedustajan.

– Olen ulkoministerinä tehnyt toimintalinjauksen, miten tässä tilanteessa toimitaan. Nimitetty ministerin erityisedustaja on pystynyt liikkumaan tuolla alueella ja käymään keskusteluja tilanteessa, jossa joukko suomalaisia lapsia on vankileirin kaltaisissa oloissa al-Holin leirillä. Tätä kysymystä on käsitelty ulkoministeriössä virkavastuulla tämän linjauksen puitteissa.

– Virkamiehet ovat tehneet valmisteluja, jos nämä henkilöt tulisivat spontaanisti suomeen, tai jos syntyisi tilanne, jossa näitä voitaisiin auttaa, Haavisto sanoi.

Haavistolla oli samansisältöinen vastaus, kun häneltä kysyttiin esimerkiksi sitä, ottaako hän poliittisen vastuun Isis-leiriltä Suomeen tuotavien mahdollisista terroriteoista.

Suojelupoliisin mukaan Isis-äidit ovat terroriuhka, ja Haaviston mukaan Supon arviot ovat tärkeitä ja ne otetaan huomioon kokonaisarviossa.

Haavisto ei myöskään suoraan vastannut kysymykseen, miksi hän on sälyttänyt vaikeassa kysymyksessä vastuun virkamiehelle ja hallitus ei ole päätöstä muiden Pohjoismaiden tapaan tehnyt kansalaistensa kotiuttamisesta al-Holin leiriltä.

Hallitus ei ole tehnyt poliittista päätöstä al-Holista.

Keskusta on linjannut, että Suomeen voi tuoda vain lapsia, ei aikuisia.

Keskustan puheenjohtaja, pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ei vastannut, mikä on hallituksen linja.

– Hallitus ei ole tästä tehnyt päätöstä. Hallitus tulee vastaamaan tiistaina opposition välikysymykseen, Kulmuni toisteli päivän vastaustaan.

Kyselytunnilla kysyttiin muutamaan kertaan, että hyväksyykö hallitus Isis-aikuisten tuomisen Suomeen ja kuka ottaa asiasta poliittisen vastuun.

Kulmuni vakuutti, että päätöstä aikuisten tuomisesta al-Holilta Suomeen ei ole.

– Varmasti tiedätte, että leireillä olevat ovat Suomen kansalaisia. Heillä on mahdollisuus ja oikeus tulla Suomen rajojen sisälle, riippumatta siitä mitä mieltä tämä sali on.

– Tästä toimintalinjasta olen todennut, kuinka hallitus ulkoministerin johdolla tässä on toiminut. Poliittista päätöstä valtioneuvoston istunnossa tai TP-Utvassa siitä, että kaikki suomalaiset tuotaisiin sieltä, ei ole olemassa, Kulmuni sanoi.

Al-Holin suomalaiset äidit ja lapset tulivat tietoon jo Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana.

Hallituksen olisi saatava selkeä päätös suomalaisten kotiuttamisesta al-Holilta ennen tiistaita, kun hallitus vastaa opposition välikysymykseen.