Nainen! Katsokaa! Aito nuorehko nainen! Naisen nuorehko nenä, nuorehkot naisen jalat ja ties mitä muuta nuorehkoa! Pää sekoaa!

Kun Sanna Marinista tuli pääministeri, maailma niksahti paikaltaan. Joillekin olisi parempi naisen tuossa iässä pyöräytellä kapula suussa lapsia, toisille sana ”tamperelaisdemari” alkoi tarkoittaa ihmiskunnan viimeistä toivoa.

Ei ole enää maailmanpolitiikkaa, ei pääoman virtoja ja kaiken vaikutusta kaikkeen. On vain nuorehko nainen ja joukko miestoimittajia pohtimassa, mitä nainen nyt haluaa sanoa laivastonsinisellä mekollaan, kun useimmiten se on pukeutunut punaiseen tai mustaan. Nuori nainen! Nyt kun sellainen on sekoittanut Suomen, on syytä määritellä muutamia käsitteitä uudelleen.

Sukupuoli. Ei mitään merkitystä! Todellakaan! Asiat asioina! (Mutta nyt niitä nuoria naisia on jo NELJÄ!)

Setämies. Mies, joka yrittää iskeä sosiaalisessa mediassa nuoria naisia mainostamalla liikutustaan siitä, että hallituksessa on nuoria naisia.

Millenniaali. Henkilö, joka on maininnut eri yhteyksissä yli 2 300 kertaa olevansa millenniaali.

Neuvostoliitto. Ideaalivaltio, jollaiseksi nuoret naiset haluavat muuttaa Suomen, sellaisia ne ovat, synnyttäjät, ei alkeellisintakaan historian tajua.

Tampere. Entinen tehdaskylä, joka edusti mykkyyttä, muutosvastarintaa ja sulkeutuneisuutta, kunnes alkoi Sanna Marinin ansiosta tarkoittaa kaikkea sitä, mikä on energistä, radikaalia ja positiivista.

Twitter. Paikka, jossa al-Holin lasten kohtalo tulisi ratkaista.

Viestintä. Suurempaa kuin politiikka, joka on monimutkaisempaa kuin viestintä, ja siksi kaikki ongelmat palautetaan viestinnällisiksi, jotta on helpompi jutella siitä, mikä maailmassa on vialla.

Lapset, terrorismi, köyhyys, vanhukset, kuolema jne. Viestinnällisiä ongelmia.

Avoimuus, läpinäkyvyys. Poliittisen viestinnän versio lauseesta ”En laukea suuhusi”.

Totuus. Jotain, jonka Jussi Halla-aho näki unessaan ja hymyili aamulla hetken kuin lapsi, kunnes alkoi taas kirjoitella mietelmiä ulosteella täytetyistä hatuista.

Rage Against The Machine. Sanna Marinin suosikkiyhtye, jonka sanoituksia googlailee tällä hetkellä 15 toimittajaa etsiessään avaimia nuoren naisen sieluun, mutta lyriikoista löytyikin vain nykydemarin normaalit pelot puoluetovereidensa keskellä: ”Read my writing on the wall / No-one’s here to catch me when I fall”.

Lakko-oikeus. Harmillinen oikeus etenkin pienituloisilla. Luulisi, etteivät edes jaksaisi lakkoilla ja antaisivat hallitukselle mahdollisuuden toteuttaa avointa ja läpinäkyvää viestintää siitä, että hallitus on pienituloisten puolella, kunhan ne itsekkäät huijarit ensin osoittavat vähän kärsivällisyyttä.

Liikkumisvapaus. Sanna Marin aikoo polttaa meidän kaikkien autot niin kuin Neuvostoliitossa aikoinaan tehtiin.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.