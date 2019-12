Pauliina iski silmänsä taloon, jonka synkkä historia selvisi pian: ”Löysimme pahvilappuja, joissa oli hänen nimensä”

Pauliina ja Veera muuttavat ensi vuonna uuteen omaan kotiinsa Kemissä. Se on sama talo, joka oli yli 60 vuotta sitten murhatun Elli Immon koti.

Viime vuoden maaliskuussa vasta 22-vuotias Pauliina osti itselleen omakotitalon Kemin Ristikankaalta. Hän oli katsellut taloa netistä ja ihastunut siihen heti. Ennen ostamista häneltä kyseltiin: etkö tiedä, mikä on talon historia?

Sitä Pauliina ei tiennyt. Miten nuori nainen olisikaan, sillä talon synkkä historia ulottuu yli 60 vuoden taakse, vuoteen 1955.

Kyse on Kemissä joulukuun 7. päivän iltana 1955 murhatun nuoren kauppakoululaisen Elli Maria Immon, 20, kotitalosta. Hänen murhansa on yhä selvittämättä.

– Kävin ennen kauppaa Murha.info-sivustolta lukemassa tapauksesta. Sain tietää, että talon entinen asukas on murhattu ja murhapaikkakin on tuossa ihan lähellä. Kyllähän se aluksi hirvitti. Vähän aikaa mietin asiaa, mutta sitten ajattelin, että varmaan jokaisessa vanhassa talossa on joku kuollut. Kun netistä selasin talon kuvia, tuli sellainen tunne, että tuo pitää saada ja sitten minä ostin sen. Sain sen sellaisella hinnalla, ettei lainakaan ollut ihan hirveä opiskelijabudjetille, nyt 23-vuotias Pauliina kertoo asunnon keittiössä. Keittiökaapit on uusittu, seinät on tapetoitu ja katto maalattu.

Ostohetkellä talo oli aika lailla alkuperäiskunnossa. Pauliina ja hänen puolisonsa Veera, 23, ovat kunnostaneet taloa.

– Minusta tämä oli paremmassa kunnossa kuin kuntotarkastus antoi ostohetkellä ymmärtää. Katto oli vuotanut. Kellariremonttia oli aloitettu, mutta se oli jäänyt kesken. Luulen, että Immojen perheen hella on meillä nyt tuolla yläkerrassa, sillä vaihdoimme keittiön kalusteet, Pauliina kertoo.

Yläkertaan tulee makuuhuone, vierashuone ja suihku ja vessa. Elli Immon murhan aikaan yläkerta oli vuokrattu. Ellin perhe, äiti, Elli ja hänen neljä nuorempaa veljeä asuivat alakerrassa.

Pauliina ja Veera uskovat, että tätä hellaa Immojen perhe käytti talossa asuessaan.

Pauliina (vasemmalla) ja Veera muuttavat uuteen kotiinsa ensi vuoden alussa.

Kun Pauliina osti talon, yläkerta oli ollut kylmillään jo vuosia.

– Alakertaan tulee keittiö, ruokailuhuone ja olohuone ja vessa.

Pariskunta toivoo, että he pääsevät muuttamaan taloon ensi vuoden alkupuolella.

– Kellarin kunnostus on pidemmän tähtäimen juttu. Pihapiirin saunakamari toimii tällä hetkellä varastona, pariskunta kertoo.

Piharakennus toimii nyt varastona.

Veera kertoo, että häntä mietitytti talon historia pidempään kuin Pauliinaa.

– Ajattelin, että voiko saunassa ikinä käydä, kun se on niin lähellä tapahtumapaikkaa. Murhatun tytön kohtalo oli aivan kauhea. Vielä kamalamman siitä tekee se, ettei murhaajaa saatu koskaan kiinni. Kun kunnostimme asuntoa, löysimme pahvilappuja, joissa oli hänen nimensä. Löysimme myös hänen kasvikansionsa ja yhden naisten kumikorkokengän. Olikohan se Ellin kenkä? Veera miettii.

Elli Immon murhapaikalle on talolta vain noin sata metriä. Katso alta video Elli Immon viimeisestä kotimatkasta.

Veeran ja Pauliinan mukana taloon muuttaa kaksi koiraa 7-vuotias Niki ja 4-vuotias Disney. Veera opiskelee eläintenkouluttajaksi. Raskaskoneasentaja Pauliina on töissä satamassa trukkikorjaajana.

– Eiköhän täällä ole hyvä asua, työkaveri ja täti asuvat lähellä. Olen aina halunnut oman omakotitalon, Pauliina sanoo.

Tuleva kotikatu hohkaa illan hämyssä kauniina.

Nuorten naisten mukaan uuteen kotiin muuttavat perheen koirat Niki ja Disney.

– Olisihan se Ellin kohtalo saanut selvitä, että asialle olisi saatu piste, Veera sanoo ja katsoo ulos. Katuvalot saavat pakkaslumen kimmeltämään.

Disney ja Niki odottavat jo malttamattomina autossa, että pääsevät pihalle.

– Aikaa on kulunut jo niin paljon, että harvat täällä enää puhuvat murhasta, Pauliina sanoo.

Hän osti talon Ellin lähiomaiselta, mutta ei koskaan tavannut omaista henkilökohtaisesti.

Koirat pelmahtavat pihalle elämäniloa täynnä. Ensi vuonna talossa ovat uudet asukkaat. Elämä jatkuu.