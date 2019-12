95-vuotias Sulo kosi Eevaansa polvillaan – kenttäpiispa vihki parin 55 vuoden seurustelun jälkeen

Sulon ja Eevan nimettömiä koristavat kiiltävät hääsormukset. Pari vihittiin viikon­loppuna Lahden upseeri­kerholla 55 vuoden seurustelun jälkeen.

– Ei ollut mikään päähänpisto eikä pakkokaan, iloinen 95-vuotias sulhasmies Sulo Leivo kommentoi häitä.

– Takana on 55 vuoden seurustelu ja nyt tuntui siltä, että on aika ottaa uusi askel.

Sulo oli jo pitkään hakenut sopivaa tilaisuutta, missä ja milloin voisi kertoa Eevalleen, mitä oikein hänestä ajattelee.

Viime syyskuussa oli sopivasti läheisiä pariskunnan kodissa ja Sulo arvioi, että nyt oli se hetki. Hän polvistui ja kosi tulevaa puolisoaan, kun tämä täytti 93 vuotta, ja saman tien mentiin kihloihin.

– En osannut odottaa kosintaa. Se oli täysi yllätys, Eeva kertoo ja myöntää silmäkulmankin kastuneen.

– Siitä alkoi kuiskinta, milloin on häitten vuoro, Eeva muistelee.

Sulon kosinta yllätti Eevan täysin.

Ystävät ja kummankin puolison lapset sekä lapsenlapset eivät kauaa joutuneet odottamaan hääkutsua. Viime viikonloppuna Sulo täytti 95 vuotta ja pujotti vihkisormuksen Eevansa nimettömään, kun parin vihkinyt kenttäpiispa Pekka Särkiö oli ensin tivannut puolisoilta tahtomiset.

Häät tanssittiin komeasti upseerikerholla. Juhlissa oli Eevan kolme tytärtä lapsineen sekä Sulon kaksi tytärtä ja poika lapsineen.

Lähipiiri otti häät ilolla vastaan.

– Onnitteluja on virrannut Facebookin kautta kaikkialta valtakunnasta. Niitä on tullut yli 3 700.

– Emme valitettavasti voi järjestää heille mitään juhlia, mutta kiitokset he ovat ansainneet, Eeva tuumaa.

Pariskunta asuu kauniissa ja valoisassa kerrostalohuoneistossa, jota koristavat lukuisat taulut ja tyylihuonekalut. Palvelut ovat lähellä. Sulo ja Eeva haluavat tulla yhdessä toimeen niin pitkälle kuin se vain on mahdollista.

– Meillä käy siivooja kerran kuussa, mutta muuten yritämme selvitä ja auttaa toisiamme. Turvaverkkokin on hyvä. Kaikki lapset asuvat Lahdessa, yksi tyttäristäni viereisessä kerrostalossa, Eeva kertoo.

Häävalssi tanssittiin viime viikonloppuna.

Tuore aviopari on elänyt pitkän ja komea elämän. Luopioisista kotoisin oleva Eeva lähti sodan alla nuorena tyttönä Helsinkiin auttamaan sukulaisperhettään, jonka isä oli rintamalla. Hän kouluttautui lastenhoitajaksi ja muutti Lahteen.

Myöhemmin Eeva oli aktiivisesti mukana kunnallispolitiikassa ja Työnväen sivistysliiton Lahden-osaston palveluksessa.

Sulo on Stadin kundi. Joutui jatkosotaan ja palveli isänmaata kaksi ja puoli vuotta rintamalla. Hän oli viestimiehenä muun muassa Karhumäessä.

Sulo on sitä ikäluokkaa, joka ei kaveria jätä. Hän oli perustamassa Rintamaveteraaniliittoa ja oli valtakunnallisen järjestön ensimmäinen puheenjohtajakin. Edelleenkin hän on liiton varapuheenjohtaja ja hän tehnyt kymmeniä vuosia töitä nimenomaan rintamaveteraanien hyväksi.

– Nyt järjestö on tasavertainen muiden veteraanijärjestöjen kanssa ja siihen olen tyytyväinen, Sulo tuumaa.

Merkittävä tehtävä on tuonut paljon edustehtäviä, ja Sulo on ollut Eevansa kanssa vuosien saatossa kolme kertaa Linnan juhlissakin. Sulo on tavannut niin Ahtisaaren, Koiviston, Halosen kuin Niinistönkin.

Sodan jälkeen Sulosta tuli myös lahtelainen. Hän oli yksityisyrittäjänä konttorikonealalla.

Jonkinlaisia edustustehtäviä olivat Norjan-vierailutkin, kun Sulo kävi Eevansa kanssa Suomen-lähettilään Tyyne Leivo-Larssonin luona useita kertoja. Tyyne ja Sulo ovat sisaruksia.

Niin Sulo kuin Eevakin ovat olleet aina aktiivisia järjestöihmisiä. Yhdistystoiminnan kautta he tutustuivatkin toisiinsa. Monta vuotta he olivat hyviä ystäviä, kunnes sitten Sulo otti ensimmäisen niin sanotun ison askeleen.

– En kysellyt alun alkaen mitään Eevasta enkä tiennyt mikä ihminen hän oli. Sen kyllä tajusin, että hän on mukavan näköinen nuori nainen.

– Olimme tunteneet jo pitkään toisemme, kun Eeva oli lähdössä Ruotsiin Lahden ystävyyskaupunkivierailulle. Hän oli ainoa nainen, ja miehiä oli lähdössä kymmenkunta.

– Menin bussille ison ruusupuskan kanssa. Pyysin Eevan ulos ja annoin ruusut. Silloin muut tajusivat, että Eevalla onkin ihailija. Ajattelin, että hän on vaikeasti valloitettava nainen, varsinkin kun oli paljon muita miehiä ympärillä.

– En ole tuota hetkeä katunut, muistelee Sulo kymmenien vuosien takaista tapahtumaa.

Ensimmäinen avioliitto oli ollut Eevalla suuri pettymys, vaikka hän olikin kolmen tytön onnellinen äiti. Tytöt olivat vielä pieniä, kun Eeva otti oman ratkaisevan askeleensa ja jäi yksinhuoltajaksi.

– Mieheni oli niin janoinen, että katsoin viisaimmaksi jättää hänet.

– Vaikka alkuun olimme vain hyvän päivän tuttuja, ymmärsin pian, että tuosta miehestä on pidettävä kiinni.

– Koskaan emme ole riidelleet, mutta se ei tarkoita, ettemmekö olisi eri mieltä asioista, Eeva kertoo.

93-vuotias Eeva Leivo-Mäkinen ja 95-vuotias Sulo Leivo kruunasivat 55 vuoden seurustelun astelemalla avioon.

Häiden jälkeen morsiuspari pääsi asiaankuuluvasti limusiinin kyytiin.

Seniorikansalaisten rakkaudesta puhuminen ei kuulu enää vaiettuihin aiheisiin. Eeva ja Sulo kannustavat ikäisiään omissa ihmissuhteissaan.

– Oma asenteeni on, että pitää elää rohkeasti täysillä eteenpäin niin kauan kuin elämää riittää. Kannustan menemään naimisiin, jos sellaisia tuntemuksia on, Eeva sanoo.

Eikä Sulolla ole paljon Eevan tuntemuksiin lisättävää.

– Meillä kaikilla on oikeus yhdessä elämiseen. Ja kun sitten joskus on edessä omaisuuden jakaminen, niin sekin on helpompi tehdä, kun on käyty vihillä, Sulo jatkaa.

Onnellinen eläkeläispariskunta on matkustellut vuosikymmenten aikana paljon. Parikymmentä vuotta heillä oli Madeiralla asunto, jossa viettivät eläkevuosiaan. Nyt siitä on luovuttu ja matkailu on jäänyt vähemmälle, mutta yhteinen matka jatkuu.