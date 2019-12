Kolmoismurhaaja Lauri ”Late” Johansson vapautui aamulla – ryhtyy vetämään radio-ohjelmaa

Kolmoismurhaaja Lauri Johansson kulkee vielä panta jalassa, mutta aloitti jo ohjelmanteon Radio Deille.

Yllä olevalla videolla Lauri Johansson ISTV:n haastattelussa huhtikuussa 2018.

Kolmesta murhasta tuomittu Lauri ”Late” Johansson jätti vankilan taakseen torstaina aamutuimaan. Naarajärven avovankilassa viime vuodet elinkautistaan suorittaneella Johanssonilla alkoi valvottu koevapaus.

– Iltapäivällä menen salille ja sitten tukihenkilön kanssa syömään, Johansson kertoi aamupäivällä.

Entinen kovan luokan jengirikollinen ja NBK-rikollisjärjestön perustanut Johansson tuomittiin elinkautiseen jengitoverin murhasta vuonna 2002. Hän on suorittanut elinkautista jo 18 vuotta.

Vankilassa ollessaan Johansson koki hengellisen herätyksen ja tunnusti kaksi aiempaa murhaa vuosilta 1992 ja 1998.

– Nyt olen hyvällä mielellä. Olin Suomen suljetuimmalla osastolla, kun tulin uskoon. Ei minua sen jälkeen ole yli 12 vuoteen ahdistanut mikään asia, vaikka kaikkea on sattunut: mutsi on kuollut, faija tapettu, ollut kaksi avioeroa. Vaikka mitä.

Johansson on nykyään 54-vuotias. Hän oleilee Tampereella, jossa hänellä on asunto. Tammikuussa on edessä muutto Valkeakoskelle.

Valvottu koevapaus ei ole ihan niin vapaata elämää kuin moni luulee. Se on sekoitus kotiarestia, matkustuskieltoa, valvontaa ja toimintavelvoitteita.

– Olen eläkkeensaaja, niin minulla ei ole työvelvoitetta. Osallistun Silta-Valmennuksen kuntoutukseen maanantaisin ja perjantaisin, sitten minulla on päälääkäri keskiviikkoisin. Muuten saan touhuta omiani asuinpaikkakuntani alueella.

Kotiosoitteessa pitää viettää joka yö kello 21–6 välinen aika.

– Siinä ei ole mitään poikkeuksia. Lisäksi on määrätyt alueet, joilla saa liikkua. Nyt kun olen Tampereen alueella, saan liikkua täällä iltayhdeksään asti. Kun muutan Valkeakoskelle, saan kulkea siellä iltayhdeksään.

Lauri Johansson asuu nyt Tampereella, mutta muuttaa kohta Valkeakoskelle.

Kieltojen toteutumista tehostetaan teknisellä valvonnalla.

– Kun on panta jalassa ja Made in Israel -paikannin mukana, niin ei voi miten vain pyöriä tuolla.

Valvottu koevapaus jatkuu 1. kesäkuuta 2020 asti, jolloin alkaa ehdonalainen vapaus. Se tarkoittaa Johanssonille yhtä tai kahta kuukausittaista tapaamista valvojan kanssa.

Elinkautisvangilla ehdonalaisuus kestää kolme vuotta.

– Lopullisesti vapaa olen 1. kesäkuuta 2023, Johansson sanoo.

Johansson on kuuden vuoden ajan pyörittänyt toisen entisen rikollisen Ali Niemelän kanssa Ex-Criminal Day -tapahtumia, jotka on suunnattu vankilaväelle ja narkomaaneille. Nyt kaksikko alkaa vetää myös viikoittaista radio-ohjelmaa kristillisellä Radio Deillä.

Niemelä on entinen huumeiden käyttäjä ja huumerikollinen. Pirinisti ja diileri, hän itse sanoo.

– Jeesus on kohdannut meidät ja nykypäivänä olemme terveitä ja normaaleja tässä elämässä. Sitä viestiä haluamme viedä, Niemelä sanoo.

Myös radio-ohjelman nimi on Ex-Criminal. Niemelä sanoo, että nimi otettiin, koska se on hyväksi havaittu ja valmiiksi tunnettu.

– Eilen (keskiviikkona) äänitimme ensimmäiset kaksi ohjelmaa. Koimme, että todella hyvin meni. Emme ole tämän alan ihmisiä, mutta into ja palo on mukana.

Niemelä ja Johansson pyytävät ohjelmaan vieraaksi ihmisiä, jotka tuntevat alamaailmaa tai ovat itse sieltä. Niemelän mukaan vieraaksi kutsutaan niin jengirikollisia kuin monia muitakin kiinnostavia nimiä.

Viikoittaisella ohjelmalla on kaksi esitysaikaa. Tiistain myöhäislähetys on suunnattu vangeille, joilla on siihen kellonaikaan hyvä mahdollisuus kuunnella radiota. Keskiviikon iltapäiväuusinta tavoittelee laajempaa yleisöä.

Radio Dein varatoimitusjohtajan Lauri Nurmisen mukaan ohjelman keskeinen teema on toivon herättäminen ja tavoite keskustelun synnyttäminen.

– Juontajat ovat itse esimerkkejä siitä, että hyvinkin toivottoman tuntuisesta elämäntilanteesta voi selvitä hengellisen herätyksen kautta, Nurminen sanoo.

Johanssonin koevapaudesta uutisoi aiemmin Iltalehti.