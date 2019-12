Kouvolalaiset huolestuivat lasten leikeistä junaraiteilla, viranomainen vastasi tiedotteella – ”Muuta ei pystytä tekemään”

Väylän liikenneturvallisuuden asiantuntija Jarmo Koistinen sanoo, etteivät heidän havaintojärjestelmänsä ole tunnistaneet poikkeuksellisen paljon epätavallista liikehdintää rata-alueella.

Paikallisen nuorison käyttäytyminen junaradan läheisyydessä herättää huolta Kouvolan Korialla. Elimäki-Korian aluetoimikunnan puheenjohtaja Ilkka Tirkkosen mukaan viime syksyn aikana on tullut tietoon tapauksia, joissa 10–15-vuotiaat lapset ja nuoret ovat leikkineet Korian junaseisakkeen alueella.

– Alue on melko avoin ja näkyvyys on vähäinen. Junat tulevat Lahden suunnasta ikään kuin mutkan takaa, eivätkä nykyaikaiset sähköjunat pidä mitään ääntä. Sen [junan] kuulee vasta ihan tosi läheltä, Tirkkonen kertoo.

Korian junaseisakkeella pysähtyy ainoastaan lähijunia. Kaukojunat ajavat seisakkeen ohi matkavauhtia. Rataosuudelta on poistettu tasoristeyksiä, jotta junien matkanopeutta saataisiin lisättyä ja näin matka-aikoja lyhennettyä.

Tirkkosen mukaan asiasta on herännyt keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa. Useat aikuiset ovat ilmaisseet huolensa lasten ja nuorten turvallisuudesta, ja junien kuljettajat ovat myös raportoineet asiasta. Paikallinen koulu on tiedottanut asiasta oppilaita ja heidän vanhempiaan Wilma-viesteillä.

Aluetoimikunta lähestyi asian tiimoilta Suomen rataverkosta vastaavaa Väylävirastoa eli Väylää. Yhteydenotossaan aluetoimikunta ilmaisi huolensa rata-alueen turvallisuudesta ja esitti kehitysehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Väylä reagoi asiaan mediatiedotteella, jossa se varoittaa rautateillä leikkimisen vaaroista ja kehottaa vanhempia keskustelemaan asiasta kotona.

– Aika lailla se toteamus oli, että mitään muuta kuin tiedottamista ei oikeastaan pystytä tekemään. Sekin on toki hieno juttu, mutta voisi pohtia, voisiko tehdä myös jotain rakenteellisia asioita, Tirkkonen sanoo.

Väylän liikenneturvallisuuden asiantuntija Jarmo Koistinen sanoo, etteivät heidän havaintojärjestelmänsä ole tunnistaneet poikkeuksellisen paljon epätavallista liikehdintää rata-alueella. Väylä tutki asiaa ja totesi, että mediatiedote junaliikenteen vaaroista on riittävä toimenpide. Tiedote on Koistisen tarkoitettu asiasta valistamisen tueksi esimerkiksi kouluille.

– Saatiin paikallisen koulun rehtorilta viesti, että hän on laittanut asiasta Wilma-viestin vanhemmille jo lokakuussa. Nyt hän aikoi tämän tiedotteen vuoksi informoida asiasta uudelleen sekä oppilaita että vanhempia, Koistinen kertoo.

Aluetoimikunta oli ehdottanut Väylälle muun muassa asema-alueen aitaamista, junien nopeuden alentamista ja lähestyvistä junista varoittavan kuulutuksen puhujan vaihtamista naisäänestä miesääneksi, jolloin se poikkeaisi muista kuulutuksista. Heidän mielestään myös laiturialueen keltainen turvaviiva on liian lähellä junarataa.

Pikajunat pyyhältävät Kouvolassa Korian junaseisakkeen ohi kovalla vauhdilla.

– En usko, että aitaaminen estäisi alueella oleskelua millään tavalla. Keltainen viiva on meidän ohjeidemme mukainen, ja siihen on lisäksi tehty näköesteisiä varten korotus, jotta he tunnistavat laiturialueen alkamisen kepeillään. Junien nopeuden hidastaminen on kaksipiippuinen juttu, kun olemme nimen omaan pyrkineet lisäämään junien nopeuksia matka-aikoja lyhentääksemme, Koistinen sanoo.

Koistisen mukaan kuulutuksia ja ilmoituksia ohittavista junista on lisätty Korian seisakkeella. Hän pitää ehdotusta naisäänen vaihtamisesta miesääneksi mielenkiintoisena, muttei osaa ottaa siihen kantaa.

– Täytyy miettiä tätä ja ottaa jossain sopivassa välissä puheeksi. Lähijunissahan se on jo miesääni. Käsittääkseni naisääniä käytetään kuulutuksissa enemmän, koska se kuuluu selkeämmin. Matalampaa miesääntä voi olla vanhempien ihmisten hankalampi kuulla, Koistinen sanoo.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Yleisradion mukaan asuntomessujen yhteydessä seisakkeelle rakennettu uusi katos olisi houkutellut nuorisoa viettämään aikaansa rata-alueella, ja siten houkutellut nuoria leikkimään raiteilla. Tirkkonen ei usko, että asia on aivan näin suoraviivainen.

– En jaksa uskoa, että se on se juttu. Luulen, että sitä on tapahtunut ennenkin ja tapahtuisi, vaikka se katos otettaisiin pois, Tirkkonen toteaa.

Komisario Timo Kuokkanen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, ettei heidän tietoonsa ole tullut ilmoituksia rata-alueella leikkivistä nuorista.

– Ei tämä ainakaan sellainen ilmiö ole, mikä olisi yleisesti tiedossa. Jos tällaista olisi, niin yrittäisimme tietysti seurata, mistä on kysymys ja toppuutella lapsia ja nuoria, Kuokkanen sanoo.

Rautatielaissa kielletään sakon uhalla asiaton oleskelu ratapiha-alueella, ratalinjalla, rautatiesillalla tai rautatietunnelissa, joka ei ole yleisön käytettävissä. Tirkkosen mukaan aluetoimikunta ei ole ollut poliisiin yhteydessä. Hän ei näe, että poliisi voisi ratkaista ongelmaa.

– Totta kai se on rikos, mutta ei nämä nuoret sellaista jaksa ajatella, että sakkoa tulee. Parempi argumentti ainakin minun mielestäni on se, että puhutaan siitä, mitä se heille itselleen aiheuttaa. Tajuaisivat, etteivät he töppää niin sanotusti omaa tulevaisuuttaan siellä turhan päiten leikkiessään, Tirkkonen sanoo.

Koistinen kertoo, että Väylästä ollaan joskus yhteydessä poliisiin vastaavista tapauksista. Korian osalta tätä ei ainakaan vielä ole nähty tarpeelliseksi.

– Poliisillakin on sellaisia kevyitä keinoja. Jos näkee nuoria, niin puhuttelee heitä, Koistinen sanoo.

Tirkkosen mukaan tapaukset ovat yksittäisiä ja vähenemään päin. Hän korostaa vanhempien ja kaikkien aikuisten vastuuta.

– Jos se yksittäinen tapaus pahasti sattuu, niin seuraukset on tosi kurjat. Jos näkee sellaista, niin menee ystävällisesti puhumaan niiden kanssa ja pyrkii saamaan miettimään riskejä, Tirkkonen toteaa.