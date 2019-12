Jihadismin tutkija al-Holin jupakasta: viestinnässä tehty useita virheitä

Jihadismin tutkija Juha Saarisen mukaan al-Hol-kiista on näyttäytynyt julkisuudessa kaoottisena ja sekavana.

Jihadismin tutkija Juha Saarisen mukaan kysymys al-Holin leirin suomalaisten mahdollisesta kotiuttamisesta on suomalaispoliitikoille vieras. Moni muu EU-maa on jo kotiuttanut yksittäisiä kansalaisiaan onnistuneesti.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) selvitti tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Syyrian al-Holin Isis-aavikkoleirillä olevien suomalaisten tilannetta. Haaviston mukaan konkreettista operaatiota al-Holin suomalaisten kotiuttamiseksi ei ole tällä hetkellä käynnissä.

Haavisto kertoi, että ulkoministeriö pyrkii kuitenkin saamaan suomalaisia leiriltä turvaan perustuslain ja Suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten nojalla.

– Kysymys näyttäytyy kaoottisena jopa meille, jotka seuraamme tätä kysymystä työksemme. Laajalle yleisölle tämä vaikuttaa varmasti siltä, että viestintä on ollut hyvin epäjohdonmukaista ja paikoin ristiriitaista. Kyse on symbolisesti hyvin merkittävästä asiasta, josta eri poliittiset toimijat on aktivoituneet keskustelemaan.

”Luottamusta on nakerrettu”

Ministerit ovat viime päivinä vältelleet ottamasta kantaa siihen, onko al-Hol-asiasta tehty poliittisia päätöksiä vai ei.

– Ymmärrän hyvin, että näyttää siltä, kuin käynnissä olisi salaisia prosesseja, jotka eivät virallisten lausuntojen mukaan pidä paikkaansa. Viestinnässä on osaltaan nakerrettu luottamusta siihen, mitä poliitikot ovat kommentoineet, kun samaan aikaan osa viranomaisista on tehnyt omaa valmistavaa työtään kaikessa hiljaisuudessa, Saarinen sanoo.

Saarinen korostaa, että viranomaisten kuuluu toimia heille annettujen ohjeistusten mukaisesti. Viranomaistyöhön kuuluu suunnitelmien tekeminen.

– Viranomaistyössä ei sinänsä ole ollut ristiriitaa tai mitään salamyhkäistä, sitähän aika harvoin tehdään julkisuudessa. Nyt erilaisia asiakirjoja on kuitenkin vuodettu ja puoluepolitiikassa asiaa on kommentoitu sillä tavoin, että koko kuvio näyttäytyy hyvin kaoottisena. Lisäksi mieleen nousee vielä kysymys siitä, mitä Haavisto on mahdollisesti tehnyt ulkoministeriön sisällä, tai mitä hän ei ole tehnyt.

Vaikka poliittisia päätöksiä asiasta ei ole tehty, se ei kuitenkaan Saarisen mukaan automaattisesti tarkoita sitä, etteikö poliittisista päätöksistä olisi keskusteltu ja poliittisia kantoja päässyt muodostumaan.

Osa EU-maista on jo kotiuttanut yksittäisiä kansalaisiaan

Mahdollinen kotiuttaminen olisi monivaiheinen operaatio, jos se päätetään aloittaa.

– Ensin tulee saada nämä henkilöt pois SDF-joukkojen hallusta ja Syyriasta, mikä tapahtuisi Irakin kautta. Sen jälkeen he ovat Irakissa, josta tulevat Suomeen. Kotiuttamisessa on mukana monia eri viranomaisia usealta eri sektorilta. Puhutaan hyvin monimutkaisesta, monivaiheisesta prosessista.

Se, miten kotiutumisprosessi onnistuu, on Saarisen mukaan yksilökohtaista. Siihen vaikuttaa esimerkiksi konfliktialueelta palaavan henkilön terveydentila sekä tämän mahdolliset motiivit jatkaa jihadistisen liikehdinnän parissa.

– Jos ajatellaan lapsia, yksi tärkeimmistä kysymyksistä on se, miten varsinkin vanhemmat lapset pystyvät käsittelemään kokemuksiaan konfliktialueella sekä se, onko mahdollinen sotilaallinen Isis-koulutus jättänyt heihin jäljen, Saarinen sanoo.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna näyttää siltä, että Suomi on hoitanut al-Holin toimintojen suunnittelun salassa. Ruotsi, Norja ja Tanska ovat kotiuttaneet orpolapsia al-Holin leiriltä onnistuneesti.

Osa EU-maista on jo kotiuttanut yksittäisiä kansalaisiaan al-Holin leiriltä Syyriasta.

Salaileeko Suomi asiaa?

Saarisen mukaan ei. Kyse on siitä, että jihadistiseen liikehdintään tai terrorismiin liittyvät asiat on hoidettu Suomessa suljettujen ovien takana.

– Asiasta vastuussa olevat poliitikotkaan eivät (Suomessa) vielä osaa kovin hyvin vastata siihen, miten pitää toimia, kun viranomaistyö tehdään salassa mutta samaan aikaan tiedetään, että tällainen operaatio on käynnissä. Tässä tapauksessa on tehty monta viestintään ja mahdollisesti ulkoministeriön johtamiseen liittyvää virhettä. Ne ovat omiaan rapauttamaan luottamusta siihen, että asiaa pyrittäisiin ratkaisemaan avoimesti ja rehellisesti.

– Yksikään Länsi-Euroopan maa ei kuitenkaan ole hakenut omia kansalaisiaan takaisin isona ryhmänä. Siihen ryhtyminen olisi hyvin poikkeuksellista, Saarinen kertoo.