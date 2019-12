MTV: Poliisilla epäilty Raisa Räisäsen murhatutkinnassa – tekoaikaan roteva nainen asuu nykyään Pirkanmaalla

Raisa Räisänen katosi Tampereen keskustasta myöhään lauantai-iltana 16. lokakuuta 1999 oltuaan viettämässä iltaa tyttökaverinsa kanssa.

16-vuotiaan koripallotytön Raisa Räisäsen mystisestä katoamisesta on kulunut jo yli 20 vuotta. Keskusrikospoliisilla on ollut Räisäsen katoamistapauksessa vuosien varrella monia eri tutkintalinjoja, joista useita ei ole pystytty sulkemaan pois.

Yksi katoamiseen liittyvistä tutkintalinjoista on ollut se, että hän nousi Hämeenkadulta amerikkalaisen auton kyytiin. Tutkintalinja perustuu silminnäkijähavaintoon. Poliisi on vuosien varrella haarukoinut Hämeenkadun valvontakameroiden materiaalista silminnäkijähavaintoon sopivia autoja.

Toinen usein esillä ollut linja on niin sanottu naislinja. Nyt jutun tutkinnassa on tapahtunut käänne, joka viittaa juuri tähän tutkintalinjaan. Naisparin linjassa on kyse havainnoista, joiden mukaan kaksi naista käveli yhdessä 16. lokakuuta 1999 myöhään Hämeenkadulta Armonkallion kaupunginosaan Tampereella.

Keskusrikospoliisilla on epäilty Raisa Räisäsen murhatutkinnassa. Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV.

– Keskusrikospoliisilla on epäilty Raisa Räisäsen murhatutkinnassa, rikoskomisario Paavo Tuominen kertoi MTV:lle.

– Kyse on tekoaikaan neljäkymmentävuotiaasta, ilmeisen häiriintyneestä naisesta, hän sanoo. Nainen on ollut roteva.

Nykyisin nainen on noin 60-vuotias ja asuu Pirkanmaalla.

Useat todistajat olivat nähneet vähiin vaatteisiin pukeutuneen nuoren naisen kävelevän itseään vanhemman ja lyhyemmän naisen kanssa.

Raisa katosi Tampereen keskustasta myöhään lauantai-iltana 16. lokakuuta 1999 oltuaan viettämässä iltaa tyttökaverinsa kanssa. Kaksikko oli ollut juhlistamassa aiemmin päivällä voitettua koripallopeliä. Raisa pelasi Tampereen Namikan naisten ja A-tyttöjen joukkueessa, pistetilaston kärkipaikoilla.

Raisa oli aloittanut Sammon lukion urheilulinjalla samana syksynä, vain alle kaksi kuukautta ennen katoamista. Hän kävi koulua ahkerasti ja hyvällä menestyksellä.

Sammon lukion rehtorina vuodesta 1997 vuoteen 2002 toiminut Esko Väyrynen kertoi Ilta-Sanomille lokakuussa 2019, että hän muistaa syksyisen päivän, jolloin sai kuulla Raisan kadonneen.

– Meillä oli maanantaina rehtorien kokous, joten en ollut iltapäivällä paikalla koululla. Mutta kun tulin kokouksesta koululle, niin kanslia kertoi, että Raisan vanhemmat tai vanhempi olivat soittaneet, että tyttö ei ole tullut kotiin.

– He tiedustelivat, että onko tytär ollut koulussa sinä päivänä. Sain sitten selville, että hän ei ollut ollut koulussa.

Raisa ei ilmestynyt maanantaina 18. lokakuuta ilmestynyt kouluun. Tiistaina koulun juhlasalissa järjestettiin Raisa Räisäsen katoamiseen liittyen tiedotustilaisuus, jossa koko koulu oli paikalla.

Poliisi jatkaa yhä Raisa Räisäsen katoamistapauksen tutkintaa. Poliisi on katsonut esitutkinnan aikana valvontakameramateriaalia Raisan katoamisillalta ja- yöltä. Poliisin hallussa on yritysten valvontakameroiden nauhoittamaa materiaalia, jossa Raisa voisi mahdollisesti näkyä, ellei materiaali olisi epäselvää ja heikkolaatuista.

Poliisi on saanut vuosien varrella lukuisia vihjeitä, joita se on selvitellyt.