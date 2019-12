Marin sai viikossa enemmän näkyvyyttä kuin Sauli Niinistö koko vuonna – yksi seikka yllätti asiantuntijan

Sanna Marinin (sd) valinta pääministeriksi on herättänyt maailmanlaajuisesti valtavaa kiinnostusta uutismedioissa ja sosiaalisessa mediassa.

Koko maailma tuntuu puhuvan 34-vuotiaasta juuri valitusta Suomen pääministeristä Sanna Marinista (sd). Eikä ihme, tulihan hänestä maailman nuorin istuva pääministeri.

Marinin saama kansainvälinen huomio on todistettu myös uutismedian ja sosiaalisen median seurantaan ja analytiikkaan keskittyvän Meltwaterin selvityksessä.

Selvityksen mukaan Sanna Marinia koskevia uutisia ja sosiaalisen median mainintoja julkaistiin joulukuun ensimmäisen viikon aikana yli 150 000 kappaletta. Tämä on enemmän kuin presidentti Sauli Niinistöllä on ollut koko 2019 vuoden aikana.

– Se on todella iso määrä. Voidaan sanoa, että kyse on kansainvälisestä mediahuomiosta, kertoo Meltwaterin Suomen markkinointijohtaja Senni Niemi.

Meltwater seuraa kansainvälisesti yli 320 000 uutismedialähdettä sekä avoimia sosiaalisen median keskusteluita muun muassa Twitteristä, Facebookista, blogeista, Youtubesta, Instagramista, keskustelupalstoilta sekä eri arvostelusivustoilta.

Uutisartikkeleita, joissa Marin on mainittu, julkaistiin viikon aikana jo yli 6 800 kappaletta. Artikkeleita on jaettu suuria määriä sosiaalisessa mediassa. Meltwaterin mukaan yksittäistä BBC:n artikkelia on jaettu esimerkiksi Facebookissa jo yli 150 000 kertaa.

– Sanna Marinista oli viikon aikana selvästi eniten julkaisuja Yhdysvalloissa. Sen lisäksi Marinista on paljon mainintoja muun muassa Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Intiassa, Niemi kertoo.

Yksi seikka Marinista on noussut ylitse muiden.

– Kansainvälisissä artikkeleissa nousee esille erityisesti Sanna Marinin nuori ikä, eikä se, että hän on nainen noin hienossa virassa. Se yllätti, että naisnäkökulmaa oli nostettu suhteellisen vähän esille, Niemi kertoo.

Marinin saama mediahuomio on poikkeuksellisella tasolla, mutta on Suomesta ennenkin kohkattu.

– Ensimmäisenä tulee mieleen Saara Aalto. Hän sai jokunen vuosi sitten vähän samanlaisen mylläkän aikaan. Myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä sai aikaan paljon mediahuomiota. Siitä on myös kirjoitettu kansainvälisessä mediassa paljon, että Suomi on maailman onnellisin maa. Lisäksi esimerkiksi äitiyspakkaukista kirjoitetaan silloin tällöin, Niemi kertoo.

– Sanna Marin on kuitenkin noussut uudelle tasolle. Ja kun puhutaan tasa-arvokeskustelusta niin näkemykseni mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomi on saanut tämäntyyppistä näkyvyyttä näinkin paljon.