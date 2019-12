Pitkän aikavälin ennuste kertoo joulun sään – Suomeen vaikuttaa nyt ”Venäjän ja Islannin imuri”

Meteorologi Johanna Rinteen mukaan sää saattaa vaihtua nopeasti.

Forecan viikon alussa julkaisema neljän viikon sääennuste ei anna eteläiseen Suomeen juurikaan toivoa valkoisesta joulusta. Sää näyttää lauhalta kuun alusta loppuun asti.

– Vaihteleva, lauha ja sateinen sää jatkuu ennusteen mukaan loppuvuoden ja vielä ensi vuoden alkuunkin. Etelässä ei ole pysyvän talven merkkejä, välillä tulee lunta ja välillä lumi sulaa pois. Tällä hetkellä valkea joulu on epävarma etelässä, ja maan keskiosankin osalta aika näyttää. Sielläkin sateet ovat välillä lunta ja välillä vettä, Forecan meteorologi Joanna Rinne toteaa ennusteessa.

Vielä ei kuitenkaan kannattaa luovuttaa joulusään suhteen. Rinne tarkentaa keskiviikkona Ilta-Sanomille, että toivoa on vielä.

– Uusin 10 päivän ennuste vihjaa, että Suomen päälle voisi ennusteen loppupäässä tulla myös vähän kylmempääkin ilmamassaa. Ennuste ei kuitenkaan ulotu aivan jouluaattoon asti, Rinne kertoo.

– Toivoa on, ei sitä kannata pois heittää.

Lämpötilat sahaavat ja käyvät tällä viikolla ajoittain plusasteilla Lapissa asti. Ne ovatkin kuukausiennusteen mukaan tällä viikolla Suomessa 2–3 astetta keskimääräistä korkeampia, ensi viikolla jopa 4–5 astetta keskimääräistä lämpimämpiä.

– Islannin lähellä oleva matalapaine on voimakas ja Venäjän päällä on puolestaan korkeapaine. Yhdessä nämä muodostavat imurin, joka vetää lämmintä ilmaa etelästä koko Eurooppaan, Rinne kertoo.

– Sää on Suomen päällä hirveän vaihteleva, eli on eteläinen lämpimämpi ilmamassa ja pohjoisen kylmemmät ilmamassat, jotka liikkuvat Suomen yli vuorotellen. On tosi pienistä asioista kiinni, mikä sää lopulta toteutuu. Tällainen sää on myös hirveän huonosti ennustettavaa, ja ennusteet tuppaavat muuttumaan radikaalisti.

Suomen osalta loppuvuosi on kuukausiennusteessa tavanomaista joulukuuta sateisempi tai sademäärät ovat ajankohdan keskimääräisten lukemien tuntumassa.

– Atlantilta tulee kosteutta, joka leviää sateina Länsi- ja Pohjois-Eurooppaan. Suomen yli liikkuu jatkossakin matalapaineita sateineen. Aivan etelässä sateet tulevat siis vuoroin vetenä, vuoroin lumena. Maan keskiosassa sataa enimmäkseen lunta, mutta sielläkin olomuoto on ajoittain vettä. Pohjoisessa sateet ovat lunta, Rinne kertoo.

– Kun katsoo kuukausiennustetta, se antaa pessimistisen kuvan, mutta vaihtelu jatkuu, ja se voi mennä kummin päin vain. Etelä-Suomessa on tuurista kiinni, onko jouluna lunta.

Rinteen mukaan huonoimmat mahdollisuudet valkoiseen jouluun ovat Ahvenanmaalla, Lounaissaaristossa aina Turkuun asti ja etelärannikolla, johon kuuluu pääkaupunkiseutu.

– Mutta ei tarvitse ajaa kuin 50 km sisämaahan päin, niin mahdollisuudet ovat jo paljon paremmat, hän sanoo.

Tietyille Suomen alueille Rinne uskaltaa tilastojen valossa ennustaa lumista joulua.

– Pohjoinen Pohjois-Karjala, Kainuu, suurin osa Pohjois-Pohjanmaasta ja erityisesti Lappi ovat alueita, joissa ei ole parinkymmenen viime vuoden aikana ollut yhtään lumetonta joulua.