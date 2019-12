16-vuotias Teemu katosi Rovaniemeltä – poliisi julkaisi kuvan ja tuntomerkit

Teemu Impiö on noin 180 cm pitkä, hoikka ja hänellä on tummat hiukset.

Lapin poliisilaitos pyytää havaintoja 16-vuotiaasta Teemu Impiöstä.

– Teemu Impiö on noin 180 cm pitkä, hoikka ja hänellä on tummat hiukset. Päällään hänellä on mahdollisesti vaellushousut, ruskea anorakki, flanellipaita, lippalakki sekä turvakengät, Lapin poliisilaitos kertoo.

Impiö on lähtenyt Rovaniemeltä perjantaina 29.11.2019 ja liikkuu mahdollisesti Raanujärven ja Rovaniemen alueilla.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot Teemu Impiöstä suoraan hätäkeskukseen 112.

Rovaniemen poliisi kertoi aiemmin keskiviikkona kaipaavansa havaintoja sunnuntaina 8.12.2019 Rovaniemellä kadonneesta 49-vuotiaasta Esa Lämpsästä.

Liittyvätkö tapaukset toisiinsa?

– Kyseessä on kaksi erillistä tapahtumaa. Poliisilla ei ole tietoa, että Lämsän ja Impiön katoaminen liittyisivät toisiinsa, ylikonstaapeli Pertti Harju Lapin poliisista kertoo Ilta-Sanomille.