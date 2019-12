Kauppakeskus Triplan konsepti mahdollistaa vilauttelun – miesten saunatiloista avautui näköaloja naisten puolelle

Miehet ovat ylempänä kuin naiset.

Tästä lähdettiin liikkeelle.

Helsingissä Pasilan aseman läntiseltä asemalaiturilta numero 11 näkee suoraan kauppakeskus Mall of Triplan viidennen kerroksen wc-tilaan, uutisoitiin maanantaina.

Intiimi näkymä elävöityy pyttytason yksityiskohtaisuuksiksi, kun ulkona on pimeä ja wc-tilassa palavat valot.

Ongelma on tarkoitus ratkaista lisäteippauksilla.

Triplan inva-wc.

Vessa näkyy mustana ylempänä olevan valoisan huoneen oikealla puolella.

Varhain tiistaina julkisuuteen tuli toinen Triplaan liittyvä mielikuvitusta kutkuttava näköala-asia, tällä kertaa syvältä maan alta.

Ylen Radio-Suomen aamujuontaja Olli Aimola muisteli – wc-näkymän inspiroimana – työporukan vierailua Triplan alakerran Biitsillä.

Biitsi.fi Tripla käsittää kolme biitsikenttää, kolme saunaa ja kolme baaria Triplan alimmassa kellarikerroksessa. Biitsi on rantalentopallon lempinimi. Laji on suosittua Helsingissä.

Aimola selosti aamulähetyksen kuulijoille, kuinka Biitsin miesten sauna sijaitsee naisten saunaa ylempänä, minkä vuoksi sieltä avautui näköaloja naisten puolelle. Vaikka ajatus ei vaikuttanut täysin vastenmieliseltä Aimolalle, hän kertoi porukkansa maininneen siitä henkilökunnalle, jota oli todennut asian olleen tiedossa.

Ilta-Sanomat uteli tiistaina tarkempia koordinaatteja.

– Siellä on nyt musta kangas suojana, kerrottiin Biitsistä.

– Siellä oli ylhäällä (miesten puoli) sellainen kohta, josta ilmeisesti näkyi, mutta ei näy enää, eikä ole näkynyt pitkiin aikoihin. Ei enää sen kerran jälkeen, kun se huomattiin silloin ihan aluksi.

Puhelimeen vastannut työntekijä ei halunnut tarkemmin määritellä, mitä näkyi, vaan neuvoi soittamaan Ilkka Lassilalle, ”koko paikan omistajalle”.

Lassila muistaa heti Ylen porukan vierailun, joka tapahtui avajaisten jälkeisellä viikolla. Hän antaa kiitosta Ylen toimittajien mielikuvitukselle.

– Tässä on käytetty jo mielikuvitusta, Lassila sanoo.

Lassila hälventää pelkoja (tai toiveita) näköaloista seikkaperäisellä selostuksella konsepteista.

– Meillä konseptissa ajatus lähtee siitä, että ollaan rannalla eli meidän maailmassa se tarkoittaa, että ei ”kopiteta” hirveästi eli meillä ei ole pukuhuoneita eikä umpitiloja, vaan kaikki tilat, paitsi löylyhuoneet, ovat katottomia ja samaa ilmatilaa, jotta fiilis ja musamaisema olisivat samat joka tilassa.

Vaatteiden vaihto on alisteinen yleiskonseptille.

– Tästä päästään siihen, että meillä on erilaisia konsepteja vaatteiden vaihtoon, kuten ovettomia labyrintteja, joissa mennään nurkan taakse. Tarjoamme erilaisia diskreettejä tapoja vaihtaa vaatteita kautta pukeutua, mutta tavallaan kaikki oleskelutilat ovat aika avaria, Lassila kuvailee.

Koska pyrkimys on avaruuteen, tarjoaa se mahdollisuuksia myös avaraan käytökseen.

– Jos joku haluaa vapaamielisesti kävellä pois näkösuojatuilta alueilta, vilauttelua voi teoriassa varmasti tapahtua, mutta aika kaukaa veistettyä tämä kyllä on, Lassila sanoo.

Varmuuden vuoksi hän pusertaa konseptit pähkinänkuoreen.

– Varmasti meillä on tiloja, joissa tilasta 1 näkyy tilaan 2, mutta varmasti ei ole tiloja, joissa yhdestäkään löylytilasta näkyisi yhteenkään pukeutumistilaan, tai yhdestäkään pukeutumistilasta näkyisi yhteenkään löylytilaan.

Lassila syventää vielä tarkastelua.

– Onko sellaisia tiloja, joista yhdestä tilasta näkyisi toiseen tilaan, niin varmasti on, vaikka kuinka paljon, ja jos sitten siellä toisessa tilassa joku on käyttänyt sitä vaatteiden vaihtoon, niin varmasti vilahtelu on mahdollista.

Mahdollista ei kuitenkaan ole joutua sellaiseen tilanteeseen kuin Triplan viidennen kerroksen wc:n käyttäjät.

– Tirkistelymahdollisuutta ei pääse syntymään ellei tirkistelyn kohde sitä itse halua, Lassila korostaa.

IS:n kysymys mustasta lakanasta hämmentää Lassilaa.

– En tiedä, mistä lakana tähän (keskusteluun) tuli, mutta siellä on aika paljonkin mustia lakanoita ja asioita on kesken.

Lassilan mukaan Biitsillä on ollut paljon ongelmia veden kanssa.

– Kun olemme maan alla ja katutasossa ei ole vielä asfaltointia, niin valitettavasti sadevedestä aika paljon päätyy meille, kun olemme siellä pahnan pohjimmaisena, ja aika paljon olemme joutuneet verhoilemaan seiniä ja tekemään vesivahinkoremontteja.

– Siellä on parhaillaankin aika kovat korjausurakat käynnissä, ei mitään dramaattista, mutta aika harmittavaa rakentamiseen liittyvää juttua ja paljon tilapäisratkaisuja.

Tältä näyttää inva-wc:n sisäpuolella.

Tripla avattiin aiemmin tänä vuonna.

Triplan Biitsi ja Surffi.