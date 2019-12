Huhut al-Holin palaajista yltyvät – Tullilla tänään harjoitus Helsinki-Vantaalla ”biologisia uhkia” varten

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho on esittänyt väitteitä, joiden mukaan harjoitus liittyisi al-Holin leiriltä palautettaviin suomalaisiin.

Tulli julkaisi tiistaina iltapäivällä tiedotteen, jossa se kertoo harjoittelevansa keskiviikkoaamuna Helsinki-Vantaan lentokentällä biologisia uhkia varten.

Tiedotteen mukaan Tullin lisäksi harjoituksessa ovat mukana Rajavartiolaitos, poliisi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Vantaan kaupunki, Finavia sekä Liikenne- ja viestintävirasto.

Harjoitus alkoi keskiviikkona kello yhdeksän ja jatkuu harjoituksen johtaja Jussi Plantingin mukaan noin kello 12:een saakka. Harjoituksen aikana lentoasemalla voi näkyä normaalista poikkeavaa viranomaistoimintaa.

Muun muassa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on esittänyt julkisuudessa väitteitä siitä, että tosiasiassa harjoitus liittyisi al-Holin leirillä oleskelevien suomalaisten palauttamiseen kotimaahansa. Halla-aho myös twiittasi asiasta eilen tiistaina.

– Hassu yhteensattuma tuo harjoitus, kun viime viikolla liikkui epävirallisissa kanavissa tietoja, että juuri keskiviikkona odoteltaisiin tilauskonetta Erbilistä, Halla-aho sanoo Twitterissä.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan viranomaiset ovat varautuneet al-Holin suomalaisten vastaanottamiseen ensi viikon torstaina 19. joulukuuta.

Myös Tulli on jakanut omalla Twitter-tilillään kuvia ja videoita harjoituksen kulusta.

Soitimme keskiviikkoaamuna ennen harjoituksen alkua harjoituksen johtajalle, tullitarkastaja Jussi Plantingille ja kysyimme, mistä harjoituksessa on kysymys.

Harjoituksen johtaja, tullitarkastaja Jussi Planting, liittyykö harjoitus al-Holin leiriläisten kotiuttamiseen?

– Ei liity.

Mitä harjoiteltavilla biologisilla uhilla tarkoitetaan?

– Biologiset uhat voivat olla eläimiin, kasveihin tai ihmisiin liittyviä. Esimerkiksi erilaisia tauteja.

Tarkoittavatko biologiset uhat tässä tapauksessa esimerkiksi ulkomailta kriisialueilta maahan saapuvia matkustajia?

– Voi olla ihan mikä maa tahansa, mistä ihminen tulee. Näitä ihmisperäisiä tauteja on ei niin vakavia kuten normaalit influenssa ja muut viruspohjaiset taudit. Sitten voi olla vakaviakin tauteja. Viime vuonna, ja oliko tänäkin vuonna, oli esimerkiksi epäilyjä tuhkarokosta, jota ei ole Suomessa löytynyt enää moneen vuoteen.

Mitä tässä harjoituksessa harjoitellaan?

– Tällä asialla on pidempi tausta. Suomessa on tehty tällainen CBRNE-strategia vuonna 2017, ja meillä täällä lentokentällä lentotullissa tehdään työriskien arviointia ja olemme ottaneet tämän CBRNE-asia tähän mukaan. Meillä oli viime vuonna kemikaaleihin liittyvä harjoitus, jossa testattiin meidän toimintaohjeita ja toimintavalmiuksia. Tämä harjoitus on sille jatkumoa ja ensi vuonna on tulossa vielä lisää harjoittelua.

(toim. huom. CBRNE tarkoittaa kemiallisia aineita (C), biologisia taudinaiheuttajia (B), radioaktiivisia aineita (R), ydinaseita (N) ja räjähteitä (E).)

Mitä tässä harjoituksessa käytännössä tehdään?

– Tässä harjoitellaan meidän toimintaohjeita ja viranomaisyhteistyötä, miten tällainen asia hoidetaan, jos epäily herää.

Mikä on harjoituksen tavoite?

– Saada selville, ovatko meidän toimintamallit ja ohjeet oikeanlaiset, vai pitääkö niitä muuttaa jollain tavalla. Sehän harjoittelun tavoite yleensä on, että löydetään ne kipukohdat ja mietitään, miten asiat voitaisiin tehdä paremmin.

Luettelit biologisia uhkia, jotka voivat olla eläimiin, kasveihin tai ihmisiin liittyviä. Mitä uhkia tässä harjoituksessa käsitellään?

– Näihin eläin- ja kasviperäisiin uhkiin meillä on tullissa hyvät prosessit olemassa. Nyt harjoitellaan, miten toimitaan tilanteessa, jossa jollain henkilöllä epäillään virusperäistä altistusta.

Eli harjoittelette ihmisten mukana tulevia biologisia uhkia varten?

– Kyllä.

Mistä päin maailmaa tällaisia mahdollisia uhkia voisi kantautua?

– Ihan mistä vain. Niitä voi tulla yhteisön sisältä, Aasiasta, Afrikasta, Etelä-Amerikasta, Pohjois-Amerikasta. Ei se suunta sano yhtään mitään.

Mitä tiloja harjoitusta varten on lentokentältä varattu?

– Ainoastaan tullin tila terminaali 2B:ssa ja operaatiosentteristä on varattu neuvottelutila jälkipalaverille. Itse akuuttivaiheeseen ei ole varattu muita kuin tullin tila.

Millä tavalla harjoitus vaikuttaa lentokentän toimintaan?

– Se on otettu huomioon, ja sen takia se on tässä aamulla yhdeksän aikaan. Silloin terminaali 2B:een ei ole saapumassa niin paljon matkustajaliikennettä. Siinä on vain yksi lento, jossa tulee muutama Suomeen jäävä matkustaja. Olemme pyrkineet pitämään lentoaseman operatiivisen toiminnan mahdollisimman muuttumattomana ja aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä.

Mikä tämä yksi saapuva lento on?

– Se tulee Moskovasta kello 9.20. Se ei liity harjoitukseen millään tavalla, vaan se on normaali reittilento. He ovat normaaleja matkustajia. Meillä on maalihenkilönä tullin virkamies, joka on tullin tiloissa.

Onko harjoitusta varten jouduttu ohjaamaan lentoja uudelleen eri terminaaleihin?

– Ei. Olemme katsoneet Finavian kanssa, että tämä häiritsee mahdollisimman vähän normaalia operatiivista toimintaa. Katsoimme, ettei tämä yksi lento häiritse kummankaan toimintaa.

Kun harjoitellaan biologista uhkaa varten, miksei pelastuslaitos ole mukana harjoituksessa?

– Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on tulossa arvioimaan tilannetta, ja meillä on mukana Finavian pelastustoiminta. Se on jäänyt siitä (tiedotteesta) pois jostain syystä.

Entä puolustusvoimat?

– Puolustusvoimien kanssa tehdään kyllä yhteistyötä, mutta tässä harjoituksessa he eivät ole mukana. Tässä harjoituksessa on kyse yksittäisestä henkilöstä, meillä ei täällä mitään epidemia- tai pandemia-tapausta vielä ole. Yksittäishenkilötoiminnalla testataan vähän, miten tuo toimii?

Onko ulkoministeriö mukana harjoituksessa?

– Ei ole.

Onko ulkoministeriö tietoinen tästä harjoituksesta?

– Minä en ainakaan ole tiedottanut sinne suuntaan. Enkä näe, että millä tavalla se liittyisi ulkoministeriön hallinnonalaan.

Harjoituksessa on mukana samat tahot, jotka ovat mukana myös al-Holin leiriläisten kotiuttamisoperaatiossa. Liittyykö tämä harjoitus millään tavalla al-Holin leiriläisten kotiuttamiseen?

– Ei liity. Kun lähdetään miettimään ihmisperäisiä virusaltistumisia, niin nehän ovat tällaisia terveydenhuollisia asioita. Tullista ei löydy sellaista ammattitaitoa ja osaamista, eikä se edes kuulu tullin hallinnon alaan. Eli olemme joutuneet hakemaan tietoa ja osaamista muualta. Siihen kumppanit STM, THL ja HUS ovat oikea suunta, ja heillehän tällaisissa tilanteissa kuuluu se johto- ja tiedottamisvastuu.

Milloin harjoituksesta on sovittu?

– Taisi olla vuonna 2017 loppuvuodesta. Eli silloin, kun on mietitty näitä meidän harjoituksia. Ensin oli kemikaaliharjoitus vuonna 2018, nyt tämä harjoitus 2019, ja ensi vuonna on tulossa vielä yksi harjoitus.

Kuinka monta ihmistä harjoitukseen osallistuu?

– En osaa nyt ihan tarkkaan sanoa. Tullista on ehkä noin 4–5 henkilöä siinä akuutissa vaiheessa. Sitten on tarkkailijoita eri virastoista. Veikkaisin, että paikalla on noin 20 henkilöä.

Harjoituksen ajankohta on poliittisen tilanteen huomioiden vähintään mielenkiintoinen. Kysyn vielä kerran, liittyykö tämä millään tavalla...

– Ei liity.