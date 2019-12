IS:n lähde: Viranomaiset valmistautuneet al-Holin suomalaisten paluuseen ensi viikon torstaina

Päivämäärästä on tiedotettu helsinkiläisille terveydenhuollon viranomaisille.

Viranomaiset ovat IS:n tietojen mukaan valmistautuneet vastaanottamaan al-Holin leiriltä palaavia suomalaisia ensi viikolla.

IS:n luotettavan lähteen mukaan helsinkiläisille terveydenhuollon viranomaisille on jo jokin aika sitten ilmoitettu, että paluukone tulee Suomeen 19. joulukuuta – siis ensi viikon torstaina.

IS ei saanut virallista vahvistusta tiedolle.

Jos paluupäivää koskevat suunnitelmat ovat sittemmin muuttuneet, muutoksista ei ainakaan ole tiedotettu samaisille viranomaisille, IS:n lähde kertoo. Päivämäärä 19.12. on myös esiintynyt kaupungin terveyspalvelujen johdon puheissa vielä viime viikon lopulla, lähde kertoo IS:lle.

Poikkeuksellista operaatiota on IS:n tietojen mukaan suunniteltu pitkään ja huolella. Tehtävät on jaettu eri toimijoille ja ammattilaiset ovat tietoisia omista rooleistaan.

Sosiaali- ja terveysalalla on valmistauduttu muun muassa tulijoiden terveystarkastuksiin ja lasten neuvoloihin.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi vahvistaa, että Husin työntekijöiltä on kyselty kiinnostusta osallistua lentokentällä tehtäviin terveystarkastuksiin. Vapaaehtoisia on myös ilmoittautunut.

Helsinki-Vantaan lentokenttä kuuluu Husin vastuulle.

Mäkijärvi kiistää kuitenkin kuulleensa päivämäärästä 19.12.

– Jonkinlainen valmius tässä on jo vähän aikaa ollut, mutta päivämääristä ainakaan minulle ei ole tietoa, Mäkijärvi sanoo.

– Tarkin aikamääre, mistä minä olen kuullut, oli ”mahdollisesti jo ennen joulua”.

IS kertoi jo aiemmin, että al-Holin perheet on jo jaettu Helsingin lastensuojelussa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa nimetyille henkilöille. Tämän lisäksi poliisi on IS:n tietojen mukaan tehnyt varauksia Helsinki-Vantaan lentoaseman VIP-tiloihin, joihin olisi helppo kulku koneelta saavuttaessa.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen ei ota kantaa siihen, onko evakuointilento tulossa 19.12.

– En pysty vahvistamaan tuota tietoa. Toki tiedämme, että sellainen mahdollisuus on, että paluumuuttajia sieltä saattaa jossain vaiheessa olla tulossa. Silloin tietysti varmistetaan, että heille turvataan ne sote-palvelut, joita he tarvitsevat. Muuta en pysty vahvistamaan, Jolkkonen sanoo.

Onko tiedossa jokin päivämäärä, jolloin heitä on tulossa?

– En pysty vahvistamaan tällaista.

Ylen mukaan suomalaiset viranomaiset odottavat enää sitä, että kurdiviranomaiset kuljettaisivat suomalaisia al-Holin leiriltä Syyrian ja Irakin väliselle rajalle. Sieltä heidät on määrä kuljettaa charter-lennoilla Suomeen.